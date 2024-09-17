조직과 서비스형 스토리지(STaaS)를 제공하는 CSP 간의 공식적인 관계는 서비스 수준 계약(SLA)을 작성하는 것으로 시작됩니다. 이 계약서는 조직을 서비스 제공업체에 법적으로 구속하고, 관련 가격을 고정하며, 위탁관리 서비스와 관련된 기타 변수(스토리지 용량, 저장된 기가바이트당 비용, 데이터 전송당 비용 등)를 정합니다.

STaaS에 대한 논의는 종종 '콜드' 데이터와 '핫' 데이터 간의 인식된 차이를 기반으로 합니다. 콜드 데이터는 즉각적인 중요성이 거의 없는 것으로 간주되는 반면, 핫 데이터는 활발히 사용되고 있는 것으로 간주되므로 중요한 정보로 간주됩니다.

이는 음식으로 비유할 수 있습니다. 핫 데이터는 뜨거운 음식과도 같습니다. 핫 데이터는 신속하게 제공되어야 하기 때문에 이러한 신속한 서비스를 가능하게 하기 위해서는 스토리지 솔루션에 약간의 유연성이 필요합니다. 핫 데이터는 서빙할 준비가 된 상태로 테이블 위에 놓여집니다. 콜드 데이터는 이전에는 뜨거운 음식이었지만 냉장 보관을 통해 안전하게 보관해야 하는 남은 음식에 가깝습니다. 콜드 데이터는 콜드 스토리지로 이동합니다. 언젠가 다시 데워야 할지도 모르는 데이터는 냉동실에 보관합니다.

물론 이러한 핫/콜드 구분은 전적으로 주관적입니다. 또한, 많은 (그리고 아마도 대부분의) 데이터가 수명 주기 동안 급격한 온도 변화를 경험한다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재와 미래에 예상되는 요구 사항에 따라 데이터의 우선순위를 정하는 것, 즉 추정 온도에 따라 데이터를 분류하는 것은 정보를 분류하는 한 가지 방법이 될 수 있습니다.

대체 가격 모델은 순전히 비용 효율성을 기반으로 합니다. 비용 효율적인 모델은 거의 항상 가장 저렴한 전체 비용을 제공하지만, 제한된 액세스 또는 기대 이하의 성능이라는 단점이 있습니다. 이유가 무엇일까요? 비용 효율적인 모델은 콜드 데이터만 수용하도록 가격이 책정되기 때문입니다. 해당 데이터가 조직에 필요하고 자주 사용할 가능성이 높은 정보인 경우 다른 스토리지 방법을 찾는 것이 더 나을 수 있습니다.

원활한 데이터 스토리지 서비스를 보장하기 위해서는 데이터 온도도 매우 중요합니다. 온도가 높고 중요한 데이터의 경우 SLA가 특히 중요해집니다. 여기에서 액세스 속도 및 예상 가동 시간과 같은 문제가 명확하게 명시되어 있으며 회사가 데이터 스토리지 요구 사항이 CSP와 유사한지 알아야 합니다.