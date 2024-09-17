Storage

서비스형 스토리지(STaaS)는 기업이 데이터 워크로드와 관리를 제삼자 데이터 스토리지 플랫폼에 위탁해 초기 비용과 인건비를 절감하는 구독 모델을 말합니다. STaaS 솔루션을 사용하려면 일반적으로 퍼블릭 클라우드에서 임대한 스토리지 공간이 필요하며, 온프레미스 스토리지 인프라도 필요할 수 있습니다.

STaaS를 만들게 된 동기는 다음과 같은 두 가지입니다. 

  1. 규모와 운영 예산에 관계없이 모든 조직에서 강력한 스토리지 도구를 사용할 수 있도록 하기 위해서입니다.
  2. 비용이 많이 드는 도구를 구입할 필요가 없는 비용 효율적인 방식으로 이러한 리소스를 제공하려는 경우

STaaS는 처음에는 클라우드 스토리지 비용을 충당하고 데이터 스토리지 요구 사항을 관리할 예산이 부족한 중소기업을 위한 저렴한 비용의 대안으로 개발되었습니다. 하지만 오늘날에는 모든 규모의 조직이 STaaS를 사용할 수 있고, 실제로 사용하고 있습니다.

STaaS 서비스를 제공하는 제삼자 데이터 스토리지 플랫폼을 운영하는 기술 회사를 클라우드 서비스 제공업체(CSP)라고 합니다.

데이터 스토리지 유형:

데이터 스토리지 분야와 STaaS에 관한 모든 설명은 세 가지 유형의 스토리지로 가능합니다.

  • 블록 스토리지: 블록 스토리지에서 정보가 클라우드 환경 및 다른 종류의 스토리지에서 사용할 수 있도록 개별 데이터 블록으로 분할됩니다. 블록 스토리지는 빠른 데이터 접근 기능을 제공하지만 다른 스토리지 형식보다 비용이 더 많이 드는 경향이 있습니다. 또한 독립 실행형 시스템에 데이터를 쓰는 것과 유사한 기능을 제공합니다.
  • 파일 스토리지: 파일 스토리지는 PC에서 가장 일반적으로 사용되는 데이터 스토리지 유형으로, 파일 디렉터리를 알파벳순으로 나열된 파일의 인덱스로 사용합니다. 파일 스토리지는 확장가능한 스토리지가 가장 적은 스토리지를 제공하며 스토리지 디렉토리가 파일로 점점 더 과부하가 걸리면 탐색하기가 더 어려워질 수 있습니다.

STaaS의 작동 원리

조직과 서비스형 스토리지(STaaS)를 제공하는 CSP 간의 공식적인 관계는 서비스 수준 계약(SLA)을 작성하는 것으로 시작됩니다. 이 계약서는 조직을 서비스 제공업체에 법적으로 구속하고, 관련 가격을 고정하며, 위탁관리 서비스와 관련된 기타 변수(스토리지 용량, 저장된 기가바이트당 비용, 데이터 전송당 비용 등)를 정합니다.

STaaS에 대한 논의는 종종 '콜드' 데이터와 '핫' 데이터 간의 인식된 차이를 기반으로 합니다. 콜드 데이터는 즉각적인 중요성이 거의 없는 것으로 간주되는 반면, 핫 데이터는 활발히 사용되고 있는 것으로 간주되므로 중요한 정보로 간주됩니다.

이는 음식으로 비유할 수 있습니다. 핫 데이터는 뜨거운 음식과도 같습니다. 핫 데이터는 신속하게 제공되어야 하기 때문에 이러한 신속한 서비스를 가능하게 하기 위해서는 스토리지 솔루션에 약간의 유연성이 필요합니다. 핫 데이터는 서빙할 준비가 된 상태로 테이블 위에 놓여집니다. 콜드 데이터는 이전에는 뜨거운 음식이었지만 냉장 보관을 통해 안전하게 보관해야 하는 남은 음식에 가깝습니다. 콜드 데이터는 콜드 스토리지로 이동합니다. 언젠가 다시 데워야 할지도 모르는 데이터는 냉동실에 보관합니다.

물론 이러한 핫/콜드 구분은 전적으로 주관적입니다. 또한, 많은 (그리고 아마도 대부분의) 데이터가 수명 주기 동안 급격한 온도 변화를 경험한다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재와 미래에 예상되는 요구 사항에 따라 데이터의 우선순위를 정하는 것, 즉 추정 온도에 따라 데이터를 분류하는 것은 정보를 분류하는 한 가지 방법이 될 수 있습니다.

대체 가격 모델은 순전히 비용 효율성을 기반으로 합니다. 비용 효율적인 모델은 거의 항상 가장 저렴한 전체 비용을 제공하지만, 제한된 액세스 또는 기대 이하의 성능이라는 단점이 있습니다. 이유가 무엇일까요? 비용 효율적인 모델은 콜드 데이터만 수용하도록 가격이 책정되기 때문입니다. 해당 데이터가 조직에 필요하고 자주 사용할 가능성이 높은 정보인 경우 다른 스토리지 방법을 찾는 것이 더 나을 수 있습니다.

원활한 데이터 스토리지 서비스를 보장하기 위해서는 데이터 온도도 매우 중요합니다. 온도가 높고 중요한 데이터의 경우 SLA가 특히 중요해집니다. 여기에서 액세스 속도 및 예상 가동 시간과 같은 문제가 명확하게 명시되어 있으며 회사가 데이터 스토리지 요구 사항이 CSP와 유사한지 알아야 합니다.

STaaS의 이점

스토리지 요구 사항이 계속 증가함에도 불구하고 조직은 서비스형 스토리지(STaaS)의 편리함과 스토리지 운영을 관리하는 방식을 선호합니다. STaaS가 제공할 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 인프라 비용 절감: STaaS는 광범위한 클라우드 인프라 비용의 필요성을 없애 회사 예산을 확보합니다. 조직은 구독을 통해 필요한 스토리지 서비스를 얻고 있기 때문에 인프라 투자 문제의 대부분을 피할 수 있습니다.
  • 확장 간소화: IT 부서는 조직의 증가하는 스토리지 요구 사항을 충족하기 위해 어려움을 겪을 수 있습니다. STaaS를 사용하면 이런 골치 아픈 문제를 피할 수 있습니다. STaaS 확장 작업의 실시간 처리는 사용 중인 앱과 필요한 성능 수준에 관계없이 자동으로 발생합니다. 
  • 유연성 유지: STaaS 가입자는 STaaS가 자동화를 다양한 프로세스에 원활하게 통합하여 변화하는 시장 수요에 적응하기 때문에 진정한 확장성을 얻을 수 있습니다. 확장성을 자동으로 설정하면 서버 업그레이드나 장비 유지보수 기간을 예약할 필요가 없습니다. 이 모든 것이 자동으로 고려될 수 있습니다.
  • 데이터 강화 및 보존: 스토리지 관리에는 단순히 데이터를 더 유리한 처리 위치로 옮기는 것만 포함되지 않습니다. 가능한 한 최대한의 보안을 통해 데이터를 강화하고, 보호적이고 지속적인 방식으로 데이터의 내구성을 높이는 것도 중요합니다. STaaS는 데이터가 강력하고 복원 가능한 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
  • 지연 시간 감소: 지연 문제를 일으키는 성능 문제에 있어서 시간은 말 그대로 돈입니다. 지연 시간으로 인해 소중한 온라인 판매 수익이 부정적인 영향을 받거나 경우에 따라서는 아예 손실될 수도 있습니다. STaaS는 조직이 조기 문제 감지를 사용하여 심각한 시련이 되기 전에 성능 문제를 중지함으로써 성능 문제를 처리할 수 있도록 도와줍니다.
  • 혁신 장려: 스토리지 관리는 상위 클라우드 컴퓨팅 기능으로 간주되지 않지만 적절한 IT 기능을 위해서는 여전히 유지 관리되어야 합니다. 하지만 STaaS 관계에서처럼 스토리지 관리가 서비스 제공자의 책임이 되면 그 정신적 에너지는 디지털 전환 노력에 쏟을 수 있습니다.

STaaS의 단점

하지만 STaaS를 가능하게 하는 클라우드 컴퓨팅이 STaaS 사용의 부정적인 측면에도 영향을 미친다는 점은 아이러니합니다.

  • 보안 문제: STaaS의 핵심은 데이터를 클라우드로 전송하여 기업이 데이터 관리와 관련된 지루한 작업에서 벗어나고 스토리지에 대한 우려를 덜어주는 것입니다. 하지만 이는 데이터를 호스팅하는 클라우드에 따라서만 데이터의 안전성이 보장된다는 의미입니다. 미션 크리티컬 데이터를 재배치하려는 조직의 경우 사용 중인 클라우드 서비스가 안전하다는 확신을 가져야 합니다.
  • 초과 사용 요금: SLA에 명시된 관계는 조직에 제공될 서비스의 수준을 보장합니다. 하지만 서비스 제공업체에 따라 다르기는 하지만 회사가 할당된 대역폭 사용량을 초과하는 경우 SLA로 인해 값비싼 요금이 부과될 수도 있습니다. 그래서 조직은 미래의 스토리지 요구 사항을 현실적으로 평가하고 예측해야 합니다.
  • 제한된 가용성: 많은 조직이 대형 기술 기업은 지연이나 기타 서비스 중단의 영향에 비교적 강하다고 생각합니다. (기업의 규모와 기술력으로 인해 CSP가 적용할 수 있는 추가 인프라 보호 조치 때문에) 어느 정도 사실일 수는 있지만, 모든 서비스 제공업체는 기술적 문제나 사이버 위협으로 인한 다운타임 때문에 가용성이 제한될 수 있습니다.

STaaS 사용 사례

STaaS는 다음과 같은 사용 사례를 포함해 데이터 보호 및 보존과 관련된 수많은 활동에서 상당한 유용성을 입증했습니다.

  • 데이터 아카이빙을 위한 원시 데이터 저장
  • 디스크 교체
  • 데이터베이스 관리 시스템
  • 데이터의 높은 가용성을 보장하도록 도와주는 재해 복구 조치

주요 STaaS 제공업체

주요 기술 회사 3곳이 STaaS 서비스의 가장 큰 공급업체입니다. Synergy Research Group의 2024년 2월 통계에 따르면, 이들이 합쳐져 전 세계 클라우드 인프라 시장의 약 3분의 2를 차지하고 있습니다.

  • Amazon Web Services(AWS): AWS는 34%의 인상적인 시장 점유율로 모든 경쟁자를 앞서고 있으며, 다양한 산업 및 기술 애플리케이션을 위한 200개 이상의 클라우드 기반 서비스를 제공합니다. 이 회사의 제품 라인에는 데이터 레이크(구조화된 데이터와 비정형 데이터를 모두 저장하기 위해 구축된 중앙 저장소)를 사용할 수 있게 해주는 오브젝트 스토리지 서비스가 포함됩니다.
  • Microsoft Azure: Microsoft의 Azure 클라우드 플랫폼은 CSP 중에서 시장 점유율 2위(23%)를 차지하고 있습니다. 경쟁사인 AWS와 마찬가지로 Azure 제품군에는 200개 이상의 광범위한 제품 및 서비스가 있습니다. Azure 스토리지는 데이터 스토리지를 위해 특별히 설계된 수많은 서비스를 제공하며, 아마도 Azure 스토리지 블롭보다 더 인기 있는 서비스는 없을 겁니다. 블롭은 다양한 소스의 데이터를 허용하는 파일입니다.
  • Google 클라우드 플랫폼(GCP): CSP 중 3위인 Google의 2023년 시장 점유율은 약 10%로 평가되었습니다. GCP가 제공하는 STaaS 제품에는 오브젝트 스토리지, 데이터 검색, 다양한 데이터베이스가 있으며 여기에는 실시간 앱과 대규모 분석 작업을 처리하도록 설계된 초대형 NoSQL 데이터베이스가 포함됩니다.
  • Alibaba Cloud: Alibaba는 아시아 내 두각에 힘입어 2023년 5%의 시장 점유율을 기록했습니다. 스토리지 솔루션 라인은 블록 스토리지, 오브젝트 스토리지, 파일 스토리지, 클라우드 스토리지 및 클라우드 백업과 같은 제품을 제공합니다.
  • IBM® Cloud: CSP 시장의 약 4%를 점유하고 있는 IBM 클라우드 서비스는 온프레미스, 하이브리드 클라우드멀티 클라우드 구성을 포괄하는 170개 이상의 제품군을 보유하고 있습니다.

수많은 다른 CSP도 이 시장에 서비스를 제공합니다. 두 번째 계층 회사에는 일반적으로 다음과 같은 회사가 포함됩니다.

  • China Telecom
  • Huawei
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
