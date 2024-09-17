STaaS를 만들게 된 동기는 다음과 같은 두 가지입니다.
STaaS는 처음에는 클라우드 스토리지 비용을 충당하고 데이터 스토리지 요구 사항을 관리할 예산이 부족한 중소기업을 위한 저렴한 비용의 대안으로 개발되었습니다. 하지만 오늘날에는 모든 규모의 조직이 STaaS를 사용할 수 있고, 실제로 사용하고 있습니다.
STaaS 서비스를 제공하는 제삼자 데이터 스토리지 플랫폼을 운영하는 기술 회사를 클라우드 서비스 제공업체(CSP)라고 합니다.
데이터 스토리지 분야와 STaaS에 관한 모든 설명은 세 가지 유형의 스토리지로 가능합니다.
조직과 서비스형 스토리지(STaaS)를 제공하는 CSP 간의 공식적인 관계는 서비스 수준 계약(SLA)을 작성하는 것으로 시작됩니다. 이 계약서는 조직을 서비스 제공업체에 법적으로 구속하고, 관련 가격을 고정하며, 위탁관리 서비스와 관련된 기타 변수(스토리지 용량, 저장된 기가바이트당 비용, 데이터 전송당 비용 등)를 정합니다.
STaaS에 대한 논의는 종종 '콜드' 데이터와 '핫' 데이터 간의 인식된 차이를 기반으로 합니다. 콜드 데이터는 즉각적인 중요성이 거의 없는 것으로 간주되는 반면, 핫 데이터는 활발히 사용되고 있는 것으로 간주되므로 중요한 정보로 간주됩니다.
이는 음식으로 비유할 수 있습니다. 핫 데이터는 뜨거운 음식과도 같습니다. 핫 데이터는 신속하게 제공되어야 하기 때문에 이러한 신속한 서비스를 가능하게 하기 위해서는 스토리지 솔루션에 약간의 유연성이 필요합니다. 핫 데이터는 서빙할 준비가 된 상태로 테이블 위에 놓여집니다. 콜드 데이터는 이전에는 뜨거운 음식이었지만 냉장 보관을 통해 안전하게 보관해야 하는 남은 음식에 가깝습니다. 콜드 데이터는 콜드 스토리지로 이동합니다. 언젠가 다시 데워야 할지도 모르는 데이터는 냉동실에 보관합니다.
물론 이러한 핫/콜드 구분은 전적으로 주관적입니다. 또한, 많은 (그리고 아마도 대부분의) 데이터가 수명 주기 동안 급격한 온도 변화를 경험한다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재와 미래에 예상되는 요구 사항에 따라 데이터의 우선순위를 정하는 것, 즉 추정 온도에 따라 데이터를 분류하는 것은 정보를 분류하는 한 가지 방법이 될 수 있습니다.
대체 가격 모델은 순전히 비용 효율성을 기반으로 합니다. 비용 효율적인 모델은 거의 항상 가장 저렴한 전체 비용을 제공하지만, 제한된 액세스 또는 기대 이하의 성능이라는 단점이 있습니다. 이유가 무엇일까요? 비용 효율적인 모델은 콜드 데이터만 수용하도록 가격이 책정되기 때문입니다. 해당 데이터가 조직에 필요하고 자주 사용할 가능성이 높은 정보인 경우 다른 스토리지 방법을 찾는 것이 더 나을 수 있습니다.
원활한 데이터 스토리지 서비스를 보장하기 위해서는 데이터 온도도 매우 중요합니다. 온도가 높고 중요한 데이터의 경우 SLA가 특히 중요해집니다. 여기에서 액세스 속도 및 예상 가동 시간과 같은 문제가 명확하게 명시되어 있으며 회사가 데이터 스토리지 요구 사항이 CSP와 유사한지 알아야 합니다.
스토리지 요구 사항이 계속 증가함에도 불구하고 조직은 서비스형 스토리지(STaaS)의 편리함과 스토리지 운영을 관리하는 방식을 선호합니다. STaaS가 제공할 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.
하지만 STaaS를 가능하게 하는 클라우드 컴퓨팅이 STaaS 사용의 부정적인 측면에도 영향을 미친다는 점은 아이러니합니다.
STaaS는 다음과 같은 사용 사례를 포함해 데이터 보호 및 보존과 관련된 수많은 활동에서 상당한 유용성을 입증했습니다.
주요 기술 회사 3곳이 STaaS 서비스의 가장 큰 공급업체입니다. Synergy Research Group의 2024년 2월 통계에 따르면, 이들이 합쳐져 전 세계 클라우드 인프라 시장의 약 3분의 2를 차지하고 있습니다.
수많은 다른 CSP도 이 시장에 서비스를 제공합니다. 두 번째 계층 회사에는 일반적으로 다음과 같은 회사가 포함됩니다.
1. Cloud Market Gets its Mojo Back; AI Helps Push Q4 Increase in Cloud Spending to New Highs, Synergy Research Group, 2024년 2월 1일(IBM.com 외부 링크)
데이터 보안의 필수 요소를 살펴보고 조직의 가장 귀중한 자산인 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요. 새롭게 등장하는 사이버 위협으로부터 민감한 정보를 보호하는 데 도움이 되는 다양한 유형, 툴 및 전략을 알아보세요.
이 온디맨드 웨비나는 위험과 다운타임을 최소화하도록 설계된 통합 솔루션을 통해 보안을 강화하고 효율성을 개선하며 데이터 복구를 보장하는 모범 사례를 안내합니다. 업계 전문가의 인사이트를 놓치지 마세요.
AI, 머신 러닝 및 분석 프로세스를 향상하고 데이터 보안과 확장성을 보장하도록 설계된 고성능 파일 및 오브젝트 스토리지로 데이터 과제를 극복하는 방법을 알아보세요.
플래시 메모리 및 스토리지 유형에 대해 알아보고 기업이 플래시 기술을 사용하여 효율성을 높이고 지연 시간을 줄이며 데이터 스토리지 인프라의 미래를 보장하는 방법을 살펴보세요.
IBM Storage DS8000는 IBM zSystems 및 IBM Power 서버를 위한 가장 빠르고, 안정적이며, 안전한 스토리지 시스템입니다.
IBM Storage는 데이터 스토리지 하드웨어, 소프트웨어 정의 스토리지, 그리고 스토리지 관리 소프트웨어로 구성된 제품군입니다.
IBM은 웹 서버 및 데이터 센터 인프라를 위한 선제적 지원을 제공하여 다운타임을 줄이고 IT 가용성을 개선합니다.
하이브리드 클라우드 환경 관리부터 데이터 복원력 보장에 이르기까지, 폭넓은 기능을 갖춘 IBM 스토리지 솔루션은 위협에 대한 강력한 보호 기능을 유지하면서 데이터에서 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.