오브젝트 스토리지, 파일 스토리지 및 블록 스토리지 비교: 차이점은 무엇인가요?

오브젝트 기반 스토리지 시스템은 데이터를 평면 환경에 저장된 별도의 독립형 단위로 나누며, 모든 오브젝트는 동일한 레벨에 있습니다. 파일 스토리지에 사용되는 것과 같은 폴더나 하위 디렉토리는 없습니다.

또한 오브젝트 스토리지는 모든 데이터를 단일 파일에 함께 저장하지 않습니다. 또한 오브젝트에는 파일 처리 및 사용성에 도움이 되는 정보인 메타데이터도 포함되어 있습니다. 사용자는 오브젝트 스토리지를 사용하여 고정 키 메타데이터의 값을 설정하거나 오브젝트와 연결된 사용자 지정 메타데이터의 키와 값을 모두 생성할 수 있습니다.

파일 이름과 경로를 사용하여 오브젝트에 액세스하는 대신, 각 오브젝트에는 고유한 번호가 있습니다. 파일 스토리지와 달리 오브젝트에 액세스하고 관리하려면 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용해야 합니다. 오브젝트는 컴퓨터 하드 디스크와 퍼블릭 클라우드 서버에 로컬로 저장할 수 있습니다.

이러한 API 기반 접근 방식 덕분에 오브젝트 스토리지는 확장성, 접근성, 관리 이점으로 인해 기존 테이프 스토리지 시스템을 대대적으로 대체한 클라우드 환경에 이상적입니다.

테이프 스토리지는 역사적으로 백업과 보관 목적으로 중요했지만, 클라우드 기반 오브젝트 스토리지는 이제 장기적인 데이터 보존을 위한 더 유연하고 접근하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. 주요 오브젝트 스토리지 솔루션 제공업체로는 AWS의 Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage 등이 있습니다.

오브젝트 스토리지에 대한 자세한 내용은 다음 동영상을 확인하세요.