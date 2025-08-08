오브젝트 스토리지, 파일 스토리지 및 블록 스토리지 비교: 차이점은 무엇인가요?

8분 분량
최신 데이터 스토리지는 오브젝트 스토리지, 파일 스토리지, 블록 스토리지라는 세 가지 주요 접근 방식에 의존합니다.
각 스토리지 시스템에는 애플리케이션과 워크로드 요구 사항에 따라 고유한 장점과 제한 사항이 있으므로 서로 다른 사용 사례에 사용됩니다.
이러한 옵션 간의 차이점을 알면 기업이 오늘날의 요구 사항에 부합하고 장기적인 성장을 촉진하며 확장가능한 맞춤형 스토리지 솔루션을 선택하는 데 도움이 됩니다.
오브젝트 기반 스토리지 시스템은 데이터를 평면 환경에 저장된 별도의 독립형 단위로 나누며, 모든 오브젝트는 동일한 레벨에 있습니다. 파일 스토리지에 사용되는 것과 같은 폴더나 하위 디렉토리는 없습니다.
또한 오브젝트 스토리지는 모든 데이터를 단일 파일에 함께 저장하지 않습니다. 또한 오브젝트에는 파일 처리 및 사용성에 도움이 되는 정보인 메타데이터도 포함되어 있습니다. 사용자는 오브젝트 스토리지를 사용하여 고정 키 메타데이터의 값을 설정하거나 오브젝트와 연결된 사용자 지정 메타데이터의 키와 값을 모두 생성할 수 있습니다.
파일 이름과 경로를 사용하여 오브젝트에 액세스하는 대신, 각 오브젝트에는 고유한 번호가 있습니다. 파일 스토리지와 달리 오브젝트에 액세스하고 관리하려면 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용해야 합니다. 오브젝트는 컴퓨터 하드 디스크와 퍼블릭 클라우드 서버에 로컬로 저장할 수 있습니다.
이러한 API 기반 접근 방식 덕분에 오브젝트 스토리지는 확장성, 접근성, 관리 이점으로 인해 기존 테이프 스토리지 시스템을 대대적으로 대체한 클라우드 환경에 이상적입니다.
테이프 스토리지는 역사적으로 백업과 보관 목적으로 중요했지만, 클라우드 기반 오브젝트 스토리지는 이제 장기적인 데이터 보존을 위한 더 유연하고 접근하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. 주요 오브젝트 스토리지 솔루션 제공업체로는 AWS의 Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage 등이 있습니다.
오브젝트 스토리지에 대한 자세한 내용은 다음 동영상을 확인하세요.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
파일 스토리지는 파일과 폴더(또는 디렉토리)를 통해 계층적 구조로 데이터를 저장하고 구성하는 방법입니다. 애플리케이션은 데이터를 단일 파일에 저장하고 파일 형식(.jpg, .docx, .txt)에 따라 파일 확장자 유형을 결정합니다.
회사 네트워크나 컴퓨터 하드 디스크에 문서를 저장하면 파일 스토리지를 사용하는 것입니다.
파일은 네트워크 결합 스토리지(NAS) 디바이스에도 저장할 수 있습니다. 이러한 디바이스는 파일 스토리지용으로 설계되었으며, 일반 네트워크 서버보다 빠른 옵션입니다. 파일 저장 장치의 다른 예로는 클라우드 기반 파일 스토리지 시스템, 네트워크 드라이브, 컴퓨터 하드 디스크, 플래시 드라이브가 있습니다.
폴더와 하위 폴더가 있는 계층적 구조를 사용하면 파일을 더 쉽게 찾고 관리할 수 있습니다. 사용자가 파일에 액세스하려면 하위 디렉토리 및 파일 이름을 포함하는 파일 경로를 선택하거나 입력합니다. 대부분의 사용자는 파일 관리자와 같은 간단한 파일 시스템을 통해 파일 스토리지를 관리합니다.
일반적으로 파일 스토리지를 통해 저장되는 데이터의 예로는 프레젠테이션, 보고서, 스프레드시트, 그래픽, 사진, 기타 문서가 있습니다. 파일 스토리지는 대부분의 사용자에게 친숙하므로 데이터 접근 권한 및 제한을 설정할 수 있습니다. 그러나 많은 수의 파일과 하드웨어 비용을 관리하는 것은 어려운 일이 될 수 있습니다.
다음 동영상에서는 파일 스토리지와 블록 스토리지에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다.
블록 스토리지는 데이터를 고정된 블록으로 분할하고 고유 식별자를 사용하여 별도로 저장하는 것을 의미합니다. 블록은 서로 다른 환경에 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 한 블록은 Windows에 저장하고 나머지는 Linux에 저장할 수 있습니다. 사용자가 블록을 검색하면 스토리지 시스템은 블록을 하나의 단위로 재조립합니다.
블록 스토리지는 하드 디스크 드라이브와 자주 업데이트되는 데이터 모두에 대한 기본 스토리지입니다. 스토리지 영역 네트워크(SAN), 네트워크 결합 스토리지 시스템(NAS), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 또는 클라우드 스토리지 환경에 블록을 저장할 수 있습니다.
블록 스토리지 시스템은 수십 년 동안 기술 산업의 주류였습니다. 대규모 비정형 데이터에는 오브젝트 스토리지를, 협업에는 파일 스토리지를 채택하는 조직이 점점 더 많아지고 있지만, 일관되고 저지연 액세스가 필요한 고성능 애플리케이션에는 여전히 블록 스토리지가 필수입니다. 스토리지 유형 선택은 한 접근 방식이 다른 접근 방식을 대체하는 것이 아니라, 특정 워크로드 요구 사항에 따라 달라집니다.
다양한 유형의 데이터에 어떤 유형의 스토리지를 사용할지 결정할 때는 다음 요소를 고려하세요.
적절한 스토리지 조합은 특정 운영 요구 사항 및 데이터 특성에 따라 달라집니다. 스토리지 아키텍처를 계획할 때 데이터 볼륨, 성능 요구 사항, 예산 제약, 성장 예측을 평가해야 합니다.
전략적인 스토리지 선택 지침:
대부분의 조직은 스토리지 유형을 전략적으로 결합하는 하이브리드 접근 방식을 구현합니다. 예를 들어, 회사는 다음과 같이 활용할 수 있습니다.
데이터 스토리지는 계속해서 엄청난 성장을 이루고 있습니다. Fortune Business Insights의 연구에 따르면 전 세계 데이터 스토리지 시장 규모는 2025년 2,552억 9,000만 달러에서 2032년까지 7,740억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 예측 기간에 17.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 반영합니다.2
스토리지 유형 간의 경계가 바뀌고 있습니다. 파일 스토리지와 오브젝트 스토리지는 계층적 조직과 확장가능한 메타데이터 능력을 결합하는 통합 소프트웨어 플랫폼으로 융합되고 있습니다. 한편, 오브젝트 스토리지는 AI 통합을 통해 인텔리전스를 확보하여 사용 패턴에 따라 데이터를 자동으로 분류하고 계층화하고 있습니다.
앞으로 진화하는 워크로드와 데이터 복잡성에 따라 효율적으로 확장할 수 있는 스토리지 아키텍처를 구축하려면 적절한 스토리지 접근 방식을 조합하는 것이 핵심이 될 것으로 예상됩니다.
IBV의 새로운 연구는 클라우드 전략이 변화하는 이유를 보여줍니다. 웨비나에 참여하여 더 스마트하고 영향력 있는 대화를 이끌어 보세요.
IBM Cloud Object Storage를 AI 워크로드에 최적화된 데이터 저장소로 활용하여 최대 2배의 가격 대비 성능을 제공하는 동시에 비용을 최대 50% 절감합니다.
Object Storage가 AI 지원 인프라를 어떻게 지원하는지 알아보세요. 엔터프라이즈 AI 확장에서 데이터 접근성, 형식, 거버넌스가 하는 역할을 설명합니다.
Blendow Group이 IBM Cloud Object Storage와 함께 AI를 사용하여 법률 문서 분석의 효율성과 범위를 크게 향상시킨 방법을 알아보세요.
IBM FlashSystem이 데이터 보안 및 복원력을 강화하여 최적화된 성능 및 복구 전략으로 랜섬웨어 및 사이버 공격으로부터 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요.
뛰어난 확장성, 복원력, 보안을 바탕으로 어디서나 어떤 형식으로든 데이터를 저장할 수 있습니다.
클라우드 스토리지 서비스를 이용해 확장 가능하고 안전하며 비용 효율적인 데이터 스토리지 솔루션을 을 구현하세요.
IBM Cloud 컨설팅 서비스를 통해 새로운 역량을 개발하고 비즈니스 민첩성을 향상하세요.
IBM® Cloud Object Storage가 조직이 비정형 데이터를 대규모로 저장하고 보호하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
1 Untapped value: what every executive needs to know about unstructured data. IDC, 2023년 8월
2. Data Storage Market, Fortune Business Insights, 2025년 7월 14일