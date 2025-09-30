파일 스토리지는 수십 년간 인기를 누려온 스토리지 기술입니다. 거의 모든 컴퓨터 사용자에게 친숙한 이 스토리지는 트랜잭션 데이터 또는 관리하기 용이한 정형 데이터 볼륨, 즉 데이터베이스의 형태로 서버의 디스크 드라이브에 깔끔하게 저장되는 데이터 볼륨을 저장하고 구조화하는 데 적합합니다.

그러나 오늘날 많은 기업에서는 갈수록 늘어나는 웹 기반 디지털 컨텐츠, 즉 비정형 데이터를 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 매우 방대한 볼륨, 또는 비정형 데이터 볼륨을 저장해야 하는 경우 블록 기반 스토리지나 오브젝트 기반 스토리지를 고려해야 하는데, 이러한 스토리지를 데이터를 구조화하고 액세스하는 방식이 다릅니다. IT 운영 및 다양한 애플리케이션 환경의 각기 다른 속도/성능 요구사항에 따라, 이러한 접근 방식의 조합이 필요할 수도 있습니다.

블록 스토리지

블록 스토리지는 파일 스토리지보다 우수한 스토리지 효율(가용 스토리지 하드웨어를 더 효율적으로 사용) 및 빠른 성능을 제공합니다. 블록 스토리지는 하나의 파일을 동일한 크기의 데이터 청크(블록)로 분할하고, 각 데이터 블록을 고유한 주소 아래 개별적으로 저장합니다.

블록은 유연성 없는 디렉토리/서브디렉토리/폴더 구조에 묶이지 않고 시스템의 어디에나 저장할 수 있습니다. 파일에 액세스하려는 경우, 서버의 운영 체제에서 고유한 주소를 사용하여 해당 블록을 모두 가져와서 파일을 구성합니다. 이는 디렉토리 및 파일 계층 구조를 탐색하면서 파일에 액세스하는 방식보다 더 빠릅니다. 블록 스토리지는 레이턴시가 짧아야 하는 (지연 시간이 최소화되어야 하는) 중요 비즈니스 애플리케이션, 트랜잭션 데이터베이스, 가상 머신에 효과적입니다. 게다가 데이터에 대한 더 세분화된 액세스 권한, 그리고 일관성 있는 성능을 제공합니다.

다음 비디오에서 Amy Blea 씨가 블록 스토리지와 파일 스토리지의 차이점을 설명합니다.

오브젝트 스토리지

오브젝트 기반 스토리지는 현대의 디지털 커뮤니케이션 환경에서 이메일, 비디오, 이미지 파일, 웹 페이지, 그리고 사물 인터넷(IoT)에서 생성하는 센서 데이터 등과 같은 비정형 미디어 및 웹 컨텐츠를 위한 데이터 아카이빙 및 백업 방식으로 선호하기 시작했습니다. 게다가 자주 변경되지 않는 데이터(정적 파일), 이를테면 방대한 양의 의약품 관련 데이터, 음악, 이미지, 비디오 파일 등을 아카이빙하는 데에도 적합합니다.

오브젝트는 플랫 구조의 데이터 환경에 저장되는 개별적인 데이터 단위입니다. 여기에도 폴더, 디렉토리, 복잡한 계층 구조가 없습니다. 그 대신 각 오브젝트는 간단한 자립형 저장소로서 데이터, 메타데이터(오브젝트에 관한 설명적 정보), 고유한 식별 ID 번호를 포함합니다. 이 정보를 활용하여 애플리케이션에서 오브젝트를 찾아 액세스할 수 있습니다.

여러 오브젝트 스토리지 디바이스를 종합하여 더 큰 스토리지 풀을 구성한 다음 이 스토리지 풀을 여러 위치에 분산할 수 있습니다. 따라서 제한 없는 확장, 그리고 더 우수한 데이터 복원력과 재해 복구도 가능해집니다. 오브젝트를 로컬에 저장할 수 있지만, 대개는 클라우드 서버에 상주하며, 세계 어디서나 액세스할 수 있습니다.