CDN(Content Delivery Network)이란?

CDN(Content Delivery Network)은 지리적으로 분산된 서버들을 연결한 네트워크로서 웹 컨텐츠의 복사본을 사용자에 가까운 곳에 두거나 동적 컨텐츠(예: 라이브 비디오 피드)의 전달을 활성화하여 웹 성능 및 속도를 향상할 수 있게 합니다.
각 CDN 서버는 이른바 "네트워크 에지"에 위치합니다. 웹사이트의 출처라 할 수 있는 호스트 서버와 비교하면 사용자와의 거리가 더 가깝습니다. 이러한 이유로 CDN 서버는 흔히 "에지 서버"로 불리곤 합니다. 각 서버는 호스트 서버에 있던 웹 컨텐츠(HTML 파일, 이미지, 오디오, 비디오, 애플리케이션 등) 일부의 복사본을 저장하거나 캐싱합니다. CDN은 이 컨텐츠와 사용자 간의 거리를 줄여 웹사이트 퍼블리셔가 성능을 향상하고, 사용자가 경험하는 로딩 시간을 단축하고, 대역폭 소비 및 비용을 관리할 수 있게 합니다.
일반적으로 기업에서는 CDN 제공업체로부터 CDN 서비스를 구매합니다. CDN 제공업체는 자체 서버 네트워크를 운영하고 있습니다.
'CDN이란?' 비디오에서 IBM 최고 아키텍트인 Ryan Sumner는 전 세계에 분산된 사용자를 위해 웹사이트 및 페이지 로딩 시간을 단축하는 데 CDN을 활용하는 시나리오를 소개합니다.
클라우드 컴퓨팅 및 에지 네트워크에 관해 자세히 알아보려면 에지의 클라우드 및 에지 집중 탐구 블로그를 읽어보십시오오.
웹 퍼블리셔는 CDN을 통해 로딩 시간을 단축하고 대역폭 사용량을 줄이는 것을 비롯하여 여러 이점을 누릴 수 있습니다.
웹 퍼블리셔를 위한 연결 기능 및 확장성 강화: CDN은 사이트 사용자의 컨텐츠 로딩 시간을 단축합니다. 그러면 웹 퍼블리셔는 페이지 조회수가 늘고 트래픽이 급증하며 고객 참여가 활성화되고 사이트 이탈이 감소하는 효과를 거둡니다.
대역폭 사용량 감축 : 웹 호스트는 원래 서버로부터 전송되는 데이터를 기준으로 요금을 부과합니다. CDN은 사용자와 더 가까운 곳에 컨텐트의 복사본을 저장함으로써 원래 서버로부터의 데이터 전송량을 줄입니다. 그러면 해당 기업의 대역폭 사용량 및 비용이 절약됩니다.
레이턴시 단축: 레이턴시(latency)란 시스템에 데이터를 요청하는 시점과 시스템에서 그에 응답하여 데이터를 보내기 시작하는 시점 사이의 지연 시간을 의미합니다. 웹 컨텐츠를 요청하는 사용자와 이를 제공하는 서버 간의 거리가 길수록 레이턴시가 늘어날 수 있습니다. CDN 서버는 사용자와 더 가까운 곳에 웹 컨텐츠를 저장하므로, 레이턴시를 단축하고 성능을 향상할 수 있습니다.
트래픽 급증에 더 효과적으로 대응: 성공적인 마케팅 캠페인, 한시적 프로모션, 바이럴 비디오와 같은 유형의 이벤트 때문에 컨텐츠 수요가 (예상대로, 또는 뜻밖에) 급증할 수 있습니다. CDN에서는 로드 밸런싱을 사용하여 이러한 수요를 여러 서버에 분산시킴으로써 하나의 서버에 과부하가 일어나는 것을 방지합니다. 로드 밸런싱은 수요 급증이 웹사이트 성능에 영향을 미치는 것을 방지하는 효과도 있습니다.
아웃소싱 인프라 지원: CDN을 활용하는 기업에서는 지리적으로 분산된 서버 네트워크를 직접 구축하고 유지 관리하느라 시간, 인력, 비용을 쓸 필요가 없습니다.
보안 강화: CDN에서는 분석 및 자동화 툴을 활용하여 분산형 서비스 거부(DDoS) 공격, MITM(man-in-the-middle) 공격, 방화벽 문제 등을 밝혀낼 수 있습니다.
사용자 만족도 상승: 로딩 속도 저하, 미디어 재생 및 애플리케이션 응답 관련 문제 등은 사용자가 웹사이트를 이탈하거나 회피하는 주된 이유입니다. CDN을 사용하면 이러한 성능 문제 중 일부를 예방하거나 줄일 수 있으며, 그러면 컨텐츠 소비자가 사이트의 대화형 서비스에 만족할 가능성이 커집니다.
더 효과적으로 컨텐츠 서비스: CDN으로 더 빨리 컨텐츠를 제공할 뿐만 아니라 제공되는 컨텐츠의 품질도 향상할 수 있습니다. 비디오 재생, 화상 통화, 라이브 비디오 스트리밍에서는 느린 전송 속도가 걸림돌이 되며, 그로 인해 지터(jitter)가 발생할 수 있습니다. 버퍼링, 나쁜 화질/음질, 전송 끊김 등도 비디오 및 오디오 컨텐츠 서비스에 영향을 미칩니다. CDN은 컨텐츠와 사용자 간의 거리를 단축하고 트래픽 로드 밸런싱으로 라우터나 서버의 과부하를 방지하므로 도움이 됩니다.
전자 상거래 속도 향상: 전자 상거래 소비자는 온라인 쇼핑 경험에 대한 기대치가 높습니다. 모든 모바일 또는 데스크탑 디바이스에서 빠르게 제품 이미지를 로딩하고, 신속하게 결제 승인을 받으며, 손쉽게 거래할 수 있기를 바랍니다. B2C 및 B2B 유통 기업은 트래픽이 최고 수준에 도달하는 기간에도 CDN을 활용하여 전자 상거래 컨텐츠 및 애플리케이션을 빠르게 제공할 수 있습니다.
앞서 설명한 대로, CDN은 웹사이트의 원래 서버와 달리 사용자에게 더 가까이에 있는 서버로부터 컨텐츠를 배포하는 방식으로, 웹 퍼블리셔가 더 빠르고 우수한 품질의 성능을 사용자에게 제공하도록 지원합니다.
이를테면 귀사의 웹사이트가 영국에 있다고 가정합니다. 미국에 거주하는 누군가가 이 사이트에 액세스할 경우, CDN은 영국에 있는 원래 서버가 아니라 미국에 있는 에지 서버, 즉 사용자에게 더 가까운 서버에서 해당 웹 페이지를 서비스합니다. 그러면 컨텐츠 로딩이 빨라지고 웹 애플리케이션 성능이 향상되며 결국 사용자 경험도 좋아집니다.
전체 웹 트래픽의 절반 이상이 CDN을 통해 서비스되는 중입니다. 기업에서 글로벌 거점을 확대하고 더 다양한 컨텐트 유형을 제공함에 따라 이 비율은 계속 증가하고 있습니다. 게다가 CDN은 트래픽 로드를 분산시켜 어느 한 서버에 트래픽 요청이 집중되지 않게 합니다. 게임 회사, 클라우드 애플리케이션 개발자, 라이브 스트리 및 온디맨드 미디어 및 기타 미디어 서비스, 글로벌 시장을 대상으로 하는 전자 상거래 사이트 등으로 인해 디지털 소비 요구 사항이 증가함에 따라, 컨텐트 소유자는 사용자에게 더 좋은 서비스를 제공하고자 CDN을 활용합니다.
CDN의 주 기능은 더 효과적으로 웹 컨텐츠를 제공하는 것이지만, CDN 제공업체는 컨텐츠 서비스를 보완하는 부가 서비스도 제공합니다.
보안 서비스
CDN은 데이터 센터 및 웹사이트에 DDoS 차단 서비스를 제공할 수 있습니다.
DDoS 공격에서는 공격자가 도메인의 DNS 서버에서 감당할 수 없을 만큼 많은 트래픽을 발생시켜 서비스를 중단시키거나 품질을 떨어뜨리려 합니다. CDN에서는 분석 및 자동화 기술을 활용하여 이러한 공격을 감시하고, 요청률(지정된 시간에 HTTP에서 생성할 수 있는 정보 요청 건수)을 제한하는 방식으로 대응합니다.
MITM(man in the middle) 공격에서는 공격자가 원래 서버, CDN 서버, 웹사이트 사용자 간의 통신을 가로채거나 변경하려고 시도합니다. MITM 공격은 네트워크의 수많은 위치에서 일어날 수 있으나, CDN은 SSL(Secure Sockets Layer ) 및 TLS(Transport Layer Security) 프로토콜을 적용하여 CDN과 웹사이트 원래 서버 간 통신, 그리고 CDN과 ISP 간 통신까지 보호하면서 MITM 공격을 최소화하도록 지원합니다.
전용 CDN
CDN을 사용하는 경우, 대개는 다른 CDN 고객과 네트워크 기능을 공유합니다. 그러나 전용 CDN을 제공하는 곳도 있습니다. 그러면 고객은 자체 전용 CDN 리소스를 갖게 됩니다. 엄격한 보안 요구 사항, 또는 특정 지리적 요구 사항이 있는 기업, 혹은 가용성이 뛰어나고 레이턴시 문제로부터 자유로운 전용 에지 서버를 원하는 기업이라면 전용 CDN을 선호할 수 있습니다.
분석
CDN에서 실시간 분석 기능을 제공하면서 웹사이트 트래픽을 모니터링하고 사이트 방문자에 관한 메트릭을 수집하기도 합니다. 사용자 행동을 추적하는 데 그 목적이 있습니다. 웹사이트 및 웹 애플리케이션 개발자는 이러한 정보를 바탕으로 사용자에 맞게 컨텐츠를 최적화하고, 사이트 서비스를 개선하고, 특정 사용자 유형을 타깃으로 삼아 마케팅을 전개할 수 있습니다.
각 CDN 제공업체는 저마다의 가격 결정 체계가 있습니다. 대개는 에지 서버에서 사용자에게 전송하는 데이터 용량(기가바이트)을 기준으로 월 단위 요금을 부과합니다. 요금은 목적지(캐싱된 컨텐츠가 호스팅되고 사용자에 의해 액세스되는 지역)에 따라 달라집니다. 그리고 CDN 제공업체는 스토리지에 대해 각기 다른 정책을 적용합니다. 스토리지 요금을 부과하는 곳도, 부과하지 않는 곳도 있습니다.
주요 CDN 제공업체는 웹사이트에 가격을 게시합니다. 대개는 전송 데이터 총용량(기가바이트)이 늘면 기가바이트당 요금이 인하됩니다. 그리고 주요 CDN 제공업체는 매달 실제로 사용된 대역폭에 대해서만 요금을 부과합니다. 즉, 실제 서비스 사용량을 반영하여 과금합니다.
무료 서비스를 제공하는 곳도 있습니다. 무료 서비스의 내용은 제공업체에 따라 크게 달라집니다. 무료 서비스 및 유료 서비스에는 구체적인 SLA(service level agreements)가 적용됩니다. 일반적으로 주요 CDN 제공업체는 고객에게 99.9%의 업타임을 적용합니다.
CDN 제공업체를 선택하기에 앞서 그 가격 체계 및 SLA를 확인하십시오. 대부분은 실제 대역폭 사용량을 기준으로 요금을 부과하므로, 서비스 선택에 앞서 사용량을 추정하여 월 단위 요금이 얼마나 나올지 대략적으로 파악하십시오. CDN 가격 온라인 계산 도구도 있습니다. 대역폭 추정치 및 지역별 대역폭 사용량을 기준으로 대표적인 업체의 요금을 비교해볼 수 있습니다.
모든 웹사이트 퍼블리셔에게 CDN이 필요한 것은 아닙니다. 예를 들어 어떤 지역 학군의 웹사이트에는 CDN이 필요하지 않을 수도 있습니다. 사용자 대부분이 가까운 곳에서 사이트에 액세스하기 때문입니다.
그러나 많은 미디어를 포함하는 웹사이트, 지리적으로 분산된 사용자 그룹, 빠르게 전달해야 할 미션 크리티컬 컨텐트가 있다면, CDN이 최상의 선택이 될 수 있습니다.
컨텐츠 유형 및 이러한 컨텐츠에 액세스하는 데 쓰이는 디바이스가 늘어나면서 CDN 제공업체도 우후죽순으로 생겨났습니다. 그중 대표적인 업체는 다음과 같습니다.
CDN 제공업체를 선택할 때는 그 네트워크의 규모와 분포 상황, PoP(points of presence)라고도 하는 서버 위치와 귀사 사이트 사용자의 위치 간 일치성, 고객 지원 능력, 가격 체계 및 SLA를 고려하십시오. 그리고 보안 서비스, 분석 서비스와 같이 귀사에 도움이 될 부가 서비스를 제공하는지 여부도 확인하시기 바랍니다.
CDN 호스팅이란 CDN 제공업체의 서버 네트워크에서 어떤 웹사이트의 선별된 웹 컨텐츠를 호스팅하는 것입니다. 일반적으로 웹사이트 호스팅은 단일 서버에서 이루어지지만, CDN 호스팅은 네트워크로 연결된 여러 서버를 포괄합니다. CDN 호스팅은 웹사이트 사용자에게 지리적으로 가까이 있는 네트워크 서버에서 컨텐츠를 캐싱하는 방식으로 웹사이트 호스팅을 보완합니다. 원래 서버에서 사이트 전체를 호스팅하는 웹 서버와는 다릅니다. 따라서 CDN 호스팅에서는 웹사이트의 원래 서버보다 더 빠른 속도로 사용자에게 컨텐츠를 제공할 수 있습니다.
CDN 사용 비용을 감당할 수 없는 곳도 있습니다. 오픈 소스 CDN은 더 저렴하지만 더 많은 시간과 인력을 들여야 하는 옵션입니다. 오픈 소스 CDN에서는 CSS 또는 JavaScript 프레임워크와 같은 컨텐츠 라이브러리에 링크로 연결할 수 있습니다. 오픈 소스 CDN는 웹사이트 인프라의 여러 요소를 CDN 서버에 호스팅합니다. 웹사이트 컨텐츠 관리자는 그 컨텐츠에 무료로 액세스할 수 있습니다. 오픈 소스 CDN에서는 웹사이트의 원본 컨텐츠를 호스팅하지 않습니다. 그러나 사이트에서 자주 사용하는 웹 구조 요소를 사용자에게 더 가까운 곳으로 이동하는 방식으로 컨텐츠 제공의 품질을 향상할 수 있습니다.
컨텐츠 스토리지와 관련하여 까다로운 요구 사항이 있는 웹사이트 운영자를 위해 CDN 제공업체에서는 자사의 에지 서버 네트워크와 통합되는 형태로 스토리지 클러스터를 제공합니다. 웹사이트 운영자는 비디오 파일, 설치 파일 등과 같이 용량이 큰 정적 파일을 제공해야 하는 경우, 이러한 스토리지 기능이 필요할 수 있습니다. CDN 스토리지는 사용자에게 더 가까운 곳에 이러한 파일을 저장함으로써 서비스 품질 및 다운로드 속도를 향상합니다. 이러한 스토리지 옵션은 원래 서버의 트래픽 부담도 덜어줍니다. 원래 서버에 대한 로딩 요청이 줄고, 그 대신 CDN 에지 서버로 요청이 라우팅되기 때문입니다.
모든 IBM CDN 오퍼링에서 클라우드 오브젝트 스토리지를 활용하는 방법을 자세히 알아보십시오.
CDN 사용에 관해 더 자세히 알아보고 싶다면 다음 튜토리얼 중 하나를 이용해보십시오.
IBM Cloud®에서 Akamai의 CDN을 활용하여 사용자와 더 가까운 곳에 데이터를 보관하는 방법으로 네트워크 트래픽 잼을 방지하고 레이턴시를 단축하십시오.
DDoS 차단, 글로벌 로드 밸런싱, 보안/안정성/성능 기능을 제공하는 솔루션입니다.
사용자는 웹 애플리케이션이 빠른 속도로 로딩되기를 기대합니다. 그러나 컨텐츠 제공이 느려지고 불안정해질 수 있습니다. IBM Content Delivery Network는 Akamai 네트워크에서 컨텐츠 캐싱을 수행하여 컨텐츠가 전례 없이 빠른 속도로 제공될 수 있게 합니다. 캐싱 불가한 동적 컨텐츠는 최적화된 성능으로 서비스하고, 사용량 기준 지불 방식의 가격 체계로 서비스를 자동 확장할 수 있습니다.