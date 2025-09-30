CDN(Content Delivery Network)이란?

웹 퍼블리셔는 CDN을 통해 로딩 시간을 단축하고 대역폭 사용량을 줄이는 것을 비롯하여 여러 이점을 누릴 수 있습니다.

웹 퍼블리셔를 위한 연결 기능 및 확장성 강화: CDN은 사이트 사용자의 컨텐츠 로딩 시간을 단축합니다. 그러면 웹 퍼블리셔는 페이지 조회수가 늘고 트래픽이 급증하며 고객 참여가 활성화되고 사이트 이탈이 감소하는 효과를 거둡니다.



대역폭 사용량 감축 : 웹 호스트는 원래 서버로부터 전송되는 데이터를 기준으로 요금을 부과합니다. CDN은 사용자와 더 가까운 곳에 컨텐트의 복사본을 저장함으로써 원래 서버로부터의 데이터 전송량을 줄입니다. 그러면 해당 기업의 대역폭 사용량 및 비용이 절약됩니다.

레이턴시 단축: 레이턴시(latency)란 시스템에 데이터를 요청하는 시점과 시스템에서 그에 응답하여 데이터를 보내기 시작하는 시점 사이의 지연 시간을 의미합니다. 웹 컨텐츠를 요청하는 사용자와 이를 제공하는 서버 간의 거리가 길수록 레이턴시가 늘어날 수 있습니다. CDN 서버는 사용자와 더 가까운 곳에 웹 컨텐츠를 저장하므로, 레이턴시를 단축하고 성능을 향상할 수 있습니다.

트래픽 급증에 더 효과적으로 대응: 성공적인 마케팅 캠페인, 한시적 프로모션, 바이럴 비디오와 같은 유형의 이벤트 때문에 컨텐츠 수요가 (예상대로, 또는 뜻밖에) 급증할 수 있습니다. CDN에서는 로드 밸런싱을 사용하여 이러한 수요를 여러 서버에 분산시킴으로써 하나의 서버에 과부하가 일어나는 것을 방지합니다. 로드 밸런싱은 수요 급증이 웹사이트 성능에 영향을 미치는 것을 방지하는 효과도 있습니다.

아웃소싱 인프라 지원: CDN을 활용하는 기업에서는 지리적으로 분산된 서버 네트워크를 직접 구축하고 유지 관리하느라 시간, 인력, 비용을 쓸 필요가 없습니다.

보안 강화: CDN에서는 분석 및 자동화 툴을 활용하여 분산형 서비스 거부(DDoS) 공격, MITM(man-in-the-middle) 공격, 방화벽 문제 등을 밝혀낼 수 있습니다.

사용자 만족도 상승: 로딩 속도 저하, 미디어 재생 및 애플리케이션 응답 관련 문제 등은 사용자가 웹사이트를 이탈하거나 회피하는 주된 이유입니다. CDN을 사용하면 이러한 성능 문제 중 일부를 예방하거나 줄일 수 있으며, 그러면 컨텐츠 소비자가 사이트의 대화형 서비스에 만족할 가능성이 커집니다.

더 효과적으로 컨텐츠 서비스: CDN으로 더 빨리 컨텐츠를 제공할 뿐만 아니라 제공되는 컨텐츠의 품질도 향상할 수 있습니다. 비디오 재생, 화상 통화, 라이브 비디오 스트리밍에서는 느린 전송 속도가 걸림돌이 되며, 그로 인해 지터(jitter)가 발생할 수 있습니다. 버퍼링, 나쁜 화질/음질, 전송 끊김 등도 비디오 및 오디오 컨텐츠 서비스에 영향을 미칩니다. CDN은 컨텐츠와 사용자 간의 거리를 단축하고 트래픽 로드 밸런싱으로 라우터나 서버의 과부하를 방지하므로 도움이 됩니다.

전자 상거래 속도 향상: 전자 상거래 소비자는 온라인 쇼핑 경험에 대한 기대치가 높습니다. 모든 모바일 또는 데스크탑 디바이스에서 빠르게 제품 이미지를 로딩하고, 신속하게 결제 승인을 받으며, 손쉽게 거래할 수 있기를 바랍니다. B2C 및 B2B 유통 기업은 트래픽이 최고 수준에 도달하는 기간에도 CDN을 활용하여 전자 상거래 컨텐츠 및 애플리케이션을 빠르게 제공할 수 있습니다.