지연 시간은 생산성, 협업, 애플리케이션 성능 및 사용자 경험에 직접적인 영향을 미치기 때문에 지연 시간이 짧은 네트워크를 유지하는 것이 중요합니다. 지연 시간이 길수록(그리고 응답 시간이 느릴수록) 생산성, 협업, 애플리케이션 성능 및 사용자 경험에 더 많은 영향을 미치게 됩니다. 기업이 디지털 혁신을 추구하고 사물인터넷에서 클라우드 기반 애플리케이션과 서비스에 대한 의존도가 점점 더 높아지면서 짧은 지연 시간은 특히 중요해졌습니다.

확실한 예시부터 살펴보겠습니다. 네트워크 지연 시간이 길어 애플리케이션 성능이 저하되거나 로딩 시간이 느려지면 클라이언트는 대체 솔루션을 찾을 가능성이 높습니다. 오늘날 개인 사용자와 기업 사용자들은 모두 그 어느 때보다 빠른 성능을 기대하고 있습니다. 조직에서 리소스 추천을 위해 다양한 소스에서 가져온 실시간 데이터에 의존하는 엔터프라이즈 애플리케이션을 사용하고 있는 경우 지연 시간이 길어지면 비효율성이 초래될 수 있습니다. 이러한 비효율성은 애플리케이션의 성능과 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

모든 기업은 짧은 지연 시간을 선호합니다. 그러나 자동화된 제조, 동영상 지원 원격 작업(수술에 사용되는 카메라 등), 라이브 스트리밍 또는 고빈도 거래와 같이 센서 데이터 또는 고성능 컴퓨팅에 의존하는 산업 및 사용 사례에서는 짧은 지연 시간은 성공에 있어 필수 요소입니다.

지연 시간이 길면 비용 낭비가 발생할 수도 있습니다. 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 리소스 지출을 늘리거나 재할당하여 애플리케이션 및 네트워크 성능을 개선하고자 한다고 가정해 봅시다. 기존의 지연 시간 문제를 해결하지 못하면 성능, 생산성, 고객 만족도를 개선하지 못한 채 더 큰 비용만 지출하게 될 수 있습니다.