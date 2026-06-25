조직은 자산에 대한 가시성을 확보하기 위해 IoT에 투자하지만, 모니터링만으로는 운영을 개선할 수 없습니다. 연결되지 않은 시스템과 지연된 의사 결정은 팀이 사후 대응에 머물게 만듭니다. IBM은 IoT를 운영 인프라로 접근합니다. IBM은 신뢰할 수 있는 실시간 데이터를 AI, 자산 성능 관리 및 워크플로에 제공하여 신뢰성을 향상하고, 다운타임을 줄이며, 운영을 최적화할 수 있도록 지원합니다.