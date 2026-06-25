실시간 자산 데이터를 유지보수, 워크플로 및 AI와 연결하여 다운타임을 줄이고 성능을 향상하세요.
조직은 자산에 대한 가시성을 확보하기 위해 IoT에 투자하지만, 모니터링만으로는 운영을 개선할 수 없습니다. 연결되지 않은 시스템과 지연된 의사 결정은 팀이 사후 대응에 머물게 만듭니다. IBM은 IoT를 운영 인프라로 접근합니다. IBM은 신뢰할 수 있는 실시간 데이터를 AI, 자산 성능 관리 및 워크플로에 제공하여 신뢰성을 향상하고, 다운타임을 줄이며, 운영을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
예기치 않은 장애는 운영을 방해하고 비용을 증가시킵니다. IBM Maximo 워크플로와 연결된 IoT 데이터를 활용하여 사후 대응형 유지보수에서 예측 유지보수로 전환하세요.
가시성이 제한되면 성능과 위험을 관리하기 어렵습니다. 실시간 데이터와 과거 데이터를 활용하여 신뢰성과 안전성을 향상하세요.
레거시 시스템은 의사 결정을 지연시킵니다. IoT 데이터를 최신 자산 관리 및 운영 플랫폼과 통합하여 효율성과 협업을 향상하세요.
인력 부족과 지식 손실은 위험을 초래합니다. AI 기반 인사이트와 연결된 데이터를 활용하여 더 나은 의사 결정을 지원하고 수작업을 줄이세요.
연결되지 않은 데이터는 팀과 현장 간의 협업을 제한합니다. 자산, 운영 및 성능 전반에 걸쳐 엔터프라이즈 규모의 가시성을 확보하세요.
IBM 솔루션은 IoT 데이터를 자산 관리 및 유지보수 워크플로와 직접 연결합니다. 실시간 데이터와 AI 기반 인사이트를 통합하여 단순한 모니터링을 넘어 자산 성능 향상과 정보에 기반한 운영 의사결정을 지원할 수 있습니다.
장비를 안정적으로 운영하고 수리를 차질 없이 진행하세요. 하나의 플랫폼에서 유지보수를 수행하고, 내장된 AI를 활용해 우선순위를 파악하며, 성장에 따라 사업장과 자산 유형을 추가할 수 있습니다.
AI, IoT, 데이터 분석과 같은 최첨단 기술을 활용하는 Maximo Real Estate and Facilities는 팀이 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 리소스를 최적화하며, 비용 절감을 추진하고 보고 기능을 강화할 수 있도록 지원합니다.
webMethods 기반의 iPaaS는 생산 데이터와 요구 사항을 통합하고 제품 카탈로그와 가격 정보를 파트너 및 고객과 공유하며, 배출량을 측정하고 공급망 운영을 생산 일정과 동기화할 수 있는 기능을 제공합니다.
IBM Aspera는 거리, 지연 시간, 패킷 손실, 대규모 환경, 하이브리드 인프라 전반에서 데이터를 지속적으로 전송하며, 기업이 경쟁력을 유지하는 데 필요한 속도, 안정성 및 제어 기능을 제공합니다.
IBM Consulting은 IoT, AI 및 자산 라이프사이클 관리를 통합하여 연결된 자산 전략을 설계하고 확장할 수 있도록 지원하며, 파일럿 프로젝트를 측정 가능한 전사적 운영 성과로 전환하도록 돕습니다.