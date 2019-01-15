데이터 관리를 통해 IoT 전략을 수립(또는 파괴)하는 방법

데이터는 비즈니스에 큰 영향을 미칠 수 있는 방식으로 존재합니다. 그리고 데이터는 기본적으로 스스로 생명을 유지하기 때문에 IoT 여정을 시작할 때부터 해결해야 할 질문이 있습니다. 다음과 같은 질문이 있습니다.
아래에서 데이터 관리가 실행 가능한 IoT 전략의 핵심인 이유와 데이터 급증을 관리하기 위한 첫 단계를 시작하는 방법에 대해 살펴봅니다. (IoT 여정 전반에 대한 자세한 내용은 다른 블로그 게시물인 IoT 데이터에서 최대한의 가치를 얻기 위한 4단계를 읽어보세요.)
종종 기업들은 본격적인 활동을 시작하기 전에 IoT 전략을 실험하는 경우가 많습니다. 개념 증명(POC)는 전략을 구체화하는 데 도움이 되는 저비용, 저위험 접근 방식입니다. 그러나 성공적인 IoT POC 또는 파일럿 연구를 구현한 많은 기업이 프로덕션 모델로 전환할 때 놀라움을 금치 못합니다. 프로젝트 규모가 커지면서 어려움이 발생합니다. 연결된 몇 대의 디바이스에서 데이터 스트리밍은 관리가 가능할 수 있지만, 더 많은 디바이스가 온라인 상태가 되면 스토리지가 문제가 될 수 있습니다.
연결된 디바이스에서 생성되는 모든 데이터를 무한정 보관하는 것은 불가능합니다. 우선, 스토리지 비용이 곧 통제 불능 상태가 될 것입니다. 또 다른 이유로, 데이터를 단순히 확보하기 위해 데이터를 캡처하는 것은 별 의미가 없습니다.
대신 데이터는 특정 목표를 달성하는 데 도움이 되어야 합니다. 예를 들어, 문제를 해결하고, 운영 효율성을 개선하고, 장비 유지 관리를 간소화하고, 낭비를 줄이는 것입니다. 데이터를 활용하여 패턴, 트렌드 및 개선이 필요한 영역을 파악하는 데 도움이 되기를 원한다면 데이터를 관리하는 방법을 이해해야 합니다.
예를 들어 건물의 조명이 에너지를 소비하는 방식을 이해하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 건물을 계측하는 것이 좋은 첫 단계입니다. 하지만 연결된 건물은 주변 기압, 고도, 온도 등 다양한 요소에 대한 실시간 데이터를 수집합니다. 그 정보의 대부분은 조명이 에너지 비용에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 데 중요하지 않습니다.
하지만 빈 방에 불이 계속 켜져 있는지 여부는 알아두면 유용할 것입니다. 또는 밝은 날에는 어둡게 할 수도 있습니다. 데이터 관리란 사용 가능한 전체 데이터를 수집하여 몇 가지 구체적인 지표로 정제하는 과정입니다. IoT 플랫폼은 이러한 매개변수를 설정 및 유지 관리하고 그에 따라 데이터를 저장하는 데 도움이 되어야 합니다.
위의 조명 예시와 같이 특정 문제를 해결하려고 할 때는 서로 다른 데이터 세트가 서로 어떻게 연관되어 있는지 이해해야 합니다.
예를 들어, 조명이 켜져 있는지 꺼져 있는지 알려주려면 IoT 디바이스의 실시간 데이터가 필요합니다. 방이 비어 있는지 꽉 찼는지, 또는 방의 자연광만으로 충분한지도 알아볼 수 있습니다. 이러한 정보는 쉽게 액세스할 수 있는 단기 스토리지에 보관해야 합니다.
또한 패턴을 파악하는 데 도움이 되는 일부 과거 데이터에 액세스할 수 있어야 합니다. 6개월 전에 조명에 자동 타이머를 실험했을 때 에너지 비용에 어떤 영향을 미쳤나요? 시설에서 가장 바쁜 시간은 언제이고 한가한 시간은 언제인가요? 이러한 변화는 계절적 변화인가요? 업종에 따라 몇 달에 한 번씩만 이러한 데이터 포인트를 살펴보고 싶을 수도 있습니다. 따라서 장기적인 분석 웨어하우스에 저장하는 것이 좋습니다. 단기 시설보다 비용이 저렴합니다.
실시간 데이터와 과거 데이터 모두에 대해 고급 분석을 수행하면 시설의 성능을 보다 전체적으로 파악할 수 있습니다. 또한 문제가 발생하기 전에 선제적으로 솔루션을 구현할 수 있습니다.
이런 방식으로 데이터를 분할하면 두 가지 모두의 장점을 얻을 수 있습니다. 디바이스를 연결하면 IoT 데이터가 단기 저장소로 전송됩니다. 실시간 정보를 처리하는 데 필요한 속도와 성능을 확보할 수 있습니다. 덜 즉각적인 데이터는 더 많은 용량과 더 적은 비용으로 장기 스토리지로 이동할 수 있습니다.
IoT 사용 사례를 개발할 때는 데이터 전략을 고려해야 합니다. 여기에는 올바른 플랫폼을 선택하는 것도 포함됩니다. 데이터 스토리지를 최적화할 수 있는 솔루션이 필요하며, 다중 계층 데이터 접근 방식을 갖춘 파트너를 찾는 것이 좋습니다. 이를 통해 비용을 최적화하고 IoT 투자 수익을 높일 수 있습니다. 또한 다음을 수행할 수도 있습니다.
플랫폼에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 최근 Forrester 보고서인 'Forrester Wave™: 산업용 IoT 소프트웨어 플랫폼, 2018년 3분기"를 읽어보세요. 산업용 사물인터넷(IIoT) 소프트웨어 플랫폼 제공업체에 대한 24개 기준 평가입니다.
저자 소개: 엔지니어이자 평생의 기술 애호가인 Jiani Zhang은 IBM Watson IoT Platform의 오퍼링 관리 프로그램 이사입니다. Jiani는 고객의 참여를 이끌고 고객이 비즈니스 성과를 실현할 수 있도록 지원하는 플랫폼 기술 개발을 안내합니다. 과거에는 산업용 IoT에 중점을 둔 오퍼링 전략 및 관리 팀을 이끌었습니다. 또한 IoT 전문 지식을 더욱 강화하기 위해 IBM IoT 리더십 팀의 원년 멤버로도 활동했습니다. Jiani는 제품 설계와 개발부터 경영과 컨설팅까지 아우르는 폭넓은 기술 전문성을 지니고 있습니다.
Jiani는 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스에서 전기공학 및 컴퓨터 과학 학사 학위를 취득하고 UCLA Anderson에서 기술 관리에 중점을 둔 MBA를 취득했습니다.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.