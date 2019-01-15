데이터 관리를 통해 IoT 전략을 수립(또는 파괴)하는 방법

종종 기업들은 본격적인 활동을 시작하기 전에 IoT 전략을 실험하는 경우가 많습니다. 개념 증명(POC)는 전략을 구체화하는 데 도움이 되는 저비용, 저위험 접근 방식입니다. 그러나 성공적인 IoT POC 또는 파일럿 연구를 구현한 많은 기업이 프로덕션 모델로 전환할 때 놀라움을 금치 못합니다. 프로젝트 규모가 커지면서 어려움이 발생합니다. 연결된 몇 대의 디바이스에서 데이터 스트리밍은 관리가 가능할 수 있지만, 더 많은 디바이스가 온라인 상태가 되면 스토리지가 문제가 될 수 있습니다.

연결된 디바이스에서 생성되는 모든 데이터를 무한정 보관하는 것은 불가능합니다. 우선, 스토리지 비용이 곧 통제 불능 상태가 될 것입니다. 또 다른 이유로, 데이터를 단순히 확보하기 위해 데이터를 캡처하는 것은 별 의미가 없습니다.

대신 데이터는 특정 목표를 달성하는 데 도움이 되어야 합니다. 예를 들어, 문제를 해결하고, 운영 효율성을 개선하고, 장비 유지 관리를 간소화하고, 낭비를 줄이는 것입니다. 데이터를 활용하여 패턴, 트렌드 및 개선이 필요한 영역을 파악하는 데 도움이 되기를 원한다면 데이터를 관리하는 방법을 이해해야 합니다.