예측 유지보수란 무엇인가요?

유지보수 전략과 완성도는 자산/교체 비용, 자산의 중요도, 사용 패턴 및 장애가 안전, 환경, 운영, 재무 및 대외 이미지에 미치는 영향 등의 요인에 따라 달라집니다. 예측 유지보수는 기업에서 사용하는 세 가지 주요 유지보수 전략 중 하나입니다. 다른 전략으로는 장애가 발생했을 때 수정하는 사후 대응 유지보수와 미리 정의된 유지보수 일정에 따라 장애를 식별하는 예방 유지보수가 있습니다. 예측 유지보수는 사전 예방적이기 때문에 과거 기준을 기반으로 장비의 예상 상태에 의존하는 대신 장비의 실제 상태에 대한 지속적인 인사이트를 제공함으로써 예방 유지보수를 향상시킵니다. 예측 유지보수를 사용하면 사후 유지보수가 필요한 경우에만 수행되므로 불필요한 유지보수 비용과 장비 다운타임을 방지할 수 있습니다. 예측 유지보수는 시계열 기록 및 오류 데이터를 사용하여 장비의 향후 잠재적 상태를 예측하므로 사전에 문제를 예측할 수 있으며, 이를 통해 기업은 유지보수 일정을 최적화하고 안정성을 개선할 수 있습니다.

예측 유지보수는 장비 모니터링에 사용되는 실시간 데이터의 다양성과 폭이 예방 유지보수와는 다릅니다. 소리(초음파 음향), 온도(열), 윤활(오일, 유체), 진동 분석 등 다양한 상태 모니터링 기술을 통해 이상 징후를 식별하고 잠재적인 문제를 사전에 경고할 수 있습니다. 예를 들어 부품의 온도가 상승하면 공기 흐름이 막히거나 부품이 마모된 상황일 수 있고, 진동이 비정상적인 경우 움직이는 부품의 정렬이 잘못된 상황일 수 있습니다. 또한 소리의 변화를 통해 사람의 귀로는 감지할 수 없는 결함에 대한 조기 경고를 제공할 수 있습니다.