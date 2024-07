Sund & Bælt(ibm.com 외부 링크)는 11마일 길이의 교량과 터널이 결합된 Great Belt Fixed Link(덴마크 역사상 가장 큰 건설 프로젝트) 건설을 위해 1991년에 설립된 공개유한회사입니다. 덴마크 코펜하겐에 본사를 두고 있는 이 회사는 현재 다양한 교량, 터널, 도로를 개발하고 운영하고 있습니다. Sund & Bælt Holding A/S는 자회사인 A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S의 전반적인 관리도 담당합니다.