SDK와 API 비교: 차이점은 무엇인가요?

소프트웨어 개발 키트(SDK)와 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)에 대해 알아보고 소프트웨어 개발 주기와 최종 사용자 경험(UX)을 모두 개선하는 방법을 배워보세요.
최신 소프트웨어 개발에서 가장 많이 접하게 되는 두 가지 주요 도구는 SDK와 API입니다. 이 둘은 많은 공통점을 공유하고 있으며, 때로는 각자의 역할에 대해 혼동이 있을 수 있습니다.
기본적으로 SDK와 API를 사용하면 애플리케이션의 기능을 비교적 쉽게 향상시킬 수 있습니다. SDK나 API가 제공하는 기능을 제대로 활용하고 조직 내부와 최종 사용자 모두의 경험을 개선하려면, 두 도구가 백엔드에서 어떻게 작동하는지, 어떻게 다른지, 전체 개발 프로세스에 어떻게 기여하는지 이해하는 것이 중요합니다.
SDK는 소프트웨어 개발 키트(software development kit)의 약자입니다. Devkit이라고도 하는 SDK는 빌딩 블록, 디버거, 그리고 운영 체제(OS)에 특정한 일련의 루틴과 같은 프레임워크 또는 코드 라이브러리 그룹을 포함하여 특정 플랫폼을 위한 소프트웨어 구축 도구의 집합입니다.
일반적인 SDK는 도구 세트에 다음 리소스 중 일부 또는 전부를 포함할 수 있습니다.
API가 없으면 애플리케이션이 정보를 전달하고 함께 작동할 수 없기 때문에 하나 이상의 API도 SDK에 포함되는 경우가 많습니다.
SDK는 소프트웨어 개발자가 소프트웨어 애플리케이션을 보다 빠르고 표준화된 방식으로 개발할 수 있도록 하는 포괄적인 도구 모음을 제공합니다.
예를 들어, 클라우드 네이티브 모바일 앱 개발은 해당 플랫폼에 대한 Apple의 iOS SDK나 Google의 Android SDK를 활용합니다. 엔터프라이즈 서비스형 소프트웨어(SaaS) 및 독점 웹 및 데스크톱 애플리케이션과 같은 대규모 애플리케이션의 경우, Microsoft는 일반적으로 사용되는 오픈 소스 .NET SDK를 제공합니다.
SDK의 단순성은 키트에 포함된 도구만큼이나 유용합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.
SDK는 모바일 앱 개발의 필수적인 부분입니다. 다음과 같은 다양한 사용 사례가 있습니다.
SDK는 다음과 같은 이점을 제공하여 개발자의 작업을 더 쉽게 만들어 줍니다.
이제 중개자, 즉 API가 어떻게 작동하는지 자세히 살펴보겠습니다.
API는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(application programming interface)의 약자입니다. 독립형 솔루션으로 작동하든 SDK에 포함되든 API는 두 플랫폼 간의 통신을 용이하게 합니다. 이를 위해 타사 개발자가 독점 소프트웨어를 활용할 수 있도록 허용합니다. 그러면 개발자는 자신의 사용자가 API 솔루션에서 제공하는 서비스를 간접적으로 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.
API를 두 당사자 간의 일종의 계약으로 생각할 수도 있습니다. API는 온디맨드 정보 교환을 허용할 뿐만 아니라 해당 정보를 교환하는 방법을 규정합니다.
일부 API는 인터페이스를 직접 제공하기 때문에 'API'와 '인터페이스'라는 용어가 같은 의미로 사용되는 경우도 있습니다.
이를 세분화하면 API는 다음과 같은 두 가지 요소로 구성될 수 있습니다.
널리 사용되는 API 중 일부는 다음과 같습니다.
API를 사용하면 애플리케이션 간의 원활하고 효율적인 통합이 가능합니다.
예를 들어, 부동산 애플리케이션이 있다고 가정해 보겠습니다. 사용자는 사용 가능한 부동산 매물을 검색할 수 있기를 원합니다. 이는 귀사의 소프트웨어가 이미 제공하고 있는 서비스입니다. 또한 사용자는 특정 지역(특정 학군)에서 매물을 검색하려고 합니다.
가장 합리적인 해결책은 기존 서비스와 통합하는 것입니다. Geolocation API를 활용하면 애플리케이션의 최종 사용자가 지리적 위치 애플리케이션이 분리되어 있다는 사실을 인식하지 않고도 해당 서비스를 사용하여 특정 매물에 집중할 수 있습니다.
기술적 관점에서 API 호출에 수반되는 사항은 다음과 같습니다.
API는 우리가 일상적으로 사용하는 많은 디지털 도구를 가능하게 합니다. 다음은 많은 API 사용 사례 중 세 가지입니다.
API는 다음을 수행하여 개발 환경과 최종 사용자 경험을 모두 향상시킵니다.
아니요, 위에서 언급했듯이 SDK에는 API가 하나 이상 포함되어 있는 경우가 많습니다. 이 두 가지는 서로 다른 방식으로 도움을 주지만, 함께 사용할 수도 있고 실제로 함께 작동합니다.
API는 다양한 플랫폼이 함께 작동하는 방식을 정의하는 역할을 합니다. 사양(프로토콜)을 통해 상호 작용을 촉진하고, 촉진자 역할로서 전체 툴킷의 도구 중 하나로 기능합니다.
SDK는 전체 툴킷입니다. 개발 지원 기능을 포함하면서도, 특정 플랫폼이나 프로그래밍 언어용 새로운 소프트웨어를 구축하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
SDK와 API의 관계에 대해 자세히 알아보려면 이 동영상을 확인하세요:
SDK와 API를 활용하는 것에 대한 압도적인 의견은 소프트웨어 애플리케이션 개발을 더 쉽고 비용 효율적으로 만든다는 것입니다. 이메일과 채팅 플랫폼이 모든 비즈니스 팀에 흔하듯, SDK와 API는 개발자에게 매우 익숙한 도구입니다.
즉, API와 SDK를 사용할 때 수반되는 몇 가지 주목할 만한 문제가 있습니다. 한 가지 과제는 보안 침해와 관련이 있습니다. 누더기식 소프트웨어 개발은 사용자의 개인 정보를 노출할 수 있는 의도하지 않은 허점을 초래할 수 있습니다. 심지어 불량 SDK 개발자들이 사기용 SDK를 이곳저곳 유통하거나, 때로는 성공적으로 배포한 사례도 있었고, 이를 사용하는 개발자들은 전혀 인지하지 못했습니다.
이러한 이유로 모든 규모의 팀이 제공업체를 조사하고 개발 주기 전반에 걸쳐 보안을 유지하는 것이 중요합니다.
SDK와 관련된 또 다른 문제는 업데이트 빈도였습니다. 개발사가 여러 버전의 SDK를 지원해야 하는 경우, SDK와 이 SDK가 사용하는 API 및 백엔드 시스템 간에 동기화 문제가 발생할 수 있습니다. 최종 사용자 문제와 보안 침해를 방지하기 위해 DevOps 팀은 버전 관리를 면밀히 주시해야 합니다.
가용성은 대부분의 개발 회사에서 최우선 과제이지만 이러한 개발 도구를 제어하는 것도 마찬가지로 중요합니다.
통합 개발 속도를 300% 높이고 비용을 33% 이상 절감하며 향상된 보안, 거버넌스, 가용성을 유지하는 데 관심이 있으신가요? IBM API Connect의 핵심 기능을 기반으로 구축된 IBM Cloud Pak for Integration을 살펴보세요.
