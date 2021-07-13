SDK와 API 비교: 차이점은 무엇인가요?

SDK와 API를 활용하는 것에 대한 압도적인 의견은 소프트웨어 애플리케이션 개발을 더 쉽고 비용 효율적으로 만든다는 것입니다. 이메일과 채팅 플랫폼이 모든 비즈니스 팀에 흔하듯, SDK와 API는 개발자에게 매우 익숙한 도구입니다.

즉, API와 SDK를 사용할 때 수반되는 몇 가지 주목할 만한 문제가 있습니다. 한 가지 과제는 보안 침해와 관련이 있습니다. 누더기식 소프트웨어 개발은 사용자의 개인 정보를 노출할 수 있는 의도하지 않은 허점을 초래할 수 있습니다. 심지어 불량 SDK 개발자들이 사기용 SDK를 이곳저곳 유통하거나, 때로는 성공적으로 배포한 사례도 있었고, 이를 사용하는 개발자들은 전혀 인지하지 못했습니다.

이러한 이유로 모든 규모의 팀이 제공업체를 조사하고 개발 주기 전반에 걸쳐 보안을 유지하는 것이 중요합니다.

SDK와 관련된 또 다른 문제는 업데이트 빈도였습니다. 개발사가 여러 버전의 SDK를 지원해야 하는 경우, SDK와 이 SDK가 사용하는 API 및 백엔드 시스템 간에 동기화 문제가 발생할 수 있습니다. 최종 사용자 문제와 보안 침해를 방지하기 위해 DevOps 팀은 버전 관리를 면밀히 주시해야 합니다.

가용성은 대부분의 개발 회사에서 최우선 과제이지만 이러한 개발 도구를 제어하는 것도 마찬가지로 중요합니다.