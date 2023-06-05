하이브리드 클라우드란 무엇인가요?

기존 하이브리드 클라우드 아키텍처

처음에 하이브리드 클라우드 아키텍처는 기업의 온프레미스 데이터 센터 일부를 프라이빗 클라우드 인프라로 변환하는 메커니즘에 중점을 둡니다. 그런 다음 해당 인프라를 퍼블릭 클라우드 제공 업체가 오프프레미스에서 호스팅하는 퍼블릭 클라우드 환경(예: AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure)에 연결합니다. 이는 Red Hat OpenStack (ibm.com 외부 링크)과 같은 사전 패키징된 하이브리드 클라우드 솔루션을 사용하여 수행되었습니다. 또는 정교한 엔터프라이즈 미들웨어를 사용하여 환경 전반에 걸쳐 클라우드 리소스를 통합할 수 있습니다. 또한 중앙 콘솔 또는 '단일 창'에서 이러한 리소스를 모니터링, 할당 및 관리하기 위한 통합 관리 도구를 사용합니다.

최신 하이브리드 클라우드 아키텍처

오늘날 하이브리드 클라우드 아키텍처는 물리적 연결보다는 모든 클라우드 환경에서 워크로드의 이동성을 지원하는 데 더 중점을 두고 있습니다. 그리고 이러한 워크로드를 특정 비즈니스 목적에 맞는 최상의 클라우드 환경에 자동으로 배포하는 것도 중요합니다. 몇 가지 추세가 이러한 변화를 주도하고 있습니다.

디지털 혁신의 다음 중요한 단계의 일환으로 조직은 클라우드 네이티브 기술을 활용하여 새로운 애플리케이션을 구축하고 레거시 애플리케이션을 현대화하고 있습니다. 클라우드 환경과 여러 클라우드 공급업체 전반에 걸쳐 일관성 있고 안정적인 개발, 배포, 관리 및 성능을 지원하는 기술입니다.

특히, 이들은 애플리케이션을 특정 비즈니스 기능에 초점을 맞춘, 더 작고 느슨하게 결합되고, 재사용 가능한 구성 요소로 나누는 마이크로서비스 아키텍처를 사용하도록 애플리케이션을 구축하거나 변환하고 있습니다. 그리고 이러한 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 애플리케이션 코드와 가상화된 운영 체제 종속성만 포함하는 경량 시행 장치인 컨테이너에 배포하고 있습니다.

더 높은 수준에서 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드는 더 이상 연결할 수 있는 물리적 '위치'가 아닙니다. 예를 들어, 많은 클라우드 공급업체는 이제 고객의 온프레미스 데이터 센터에서 실행되는 퍼블릭 클라우드 서비스를 제공합니다. 한때 온프레미스에서만 실행되었던 프라이빗 클라우드는 이제 오프프레미스 데이터 센터, 가상 프라이빗 네트워크 (VPN) 또는 가상 프라이빗 클라우드(VPC)에서 호스팅되는 경우가 많습니다. 또는 제삼자 공급업체(때로는 퍼블릭 클라우드 공급업체)로부터 임대하는 전용 인프라에 호스팅되는 경우가 많습니다.

또한 인프라 가상화(코드형 인프라라고도 함)를 통해 개발자는 방화벽 뒤나 외부에 있는 컴퓨팅 리소스 또는 클라우드 리소스를 사용하여 필요에 따라 이러한 환경을 만들 수 있습니다. 이는 워크로드와 데이터를 실제 컴퓨팅이 수행되는 위치에 더 가깝게 이동하여 글로벌 애플리케이션 성능을 개선할 수 있는 기회를 제공하는 엣지 컴퓨팅의 등장으로 더욱 중요해졌습니다.

이러한 요인을 포함한 여러 요인 중 하나로서, 최신 하이브리드 인프라는 다음을 포함하는 통합 하이브리드 멀티클라우드 플랫폼을 중심으로 통합되기 시작했습니다.

모든 클라우드 유형(퍼블릭, 프라이빗) 및 클라우드 공급업체에 대한 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발 및 배포 지원





모든 환경에서 사용할 수 있는 단일 운영 체제.





클라우드 환경 전반에서 애플리케이션 배포를 자동화하는 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼(일반적으로 Kubernetes)입니다.

개발자는 클라우드 네이티브 개발을 통해 단일 애플리케이션을 어디서든지 실행되고 다양한 애플리케이션 내에서 재사용할 수 있는 비즈니스 중심 기능의 단위로 변환할 수 있습니다. 개발자가 표준 운영 체제를 사용하면 어떤 컨테이너에도 하드웨어 종속성을 구축할 수 있습니다. 이외에도 개발자는 Kubernetes 조정 및 자동화를 통해 여러 클라우드 환경에서 보안, 로드 밸런싱, 확장성 등을 비롯한 컨테이너 구성/배포를 세분화하여 일시적으로 설정하도록 제어할 수 있게 됩니다.