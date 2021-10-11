게시일: 2024년 7월 31일
기고자: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
미들웨어는 분산 네트워크에서 애플리케이션 또는 구성 요소 간에 하나 이상의 종류의 통신 또는 연결을 가능하게 하는 소프트웨어로, 기본적으로 서로 다른 시스템을 하나로 묶는 '소프트웨어 접착제'를 생성합니다.
미들웨어는 처음에는 연결할 수 없도록 설계된 플랫폼 간의 연결을 용이하게 하는 지능형 기능을 통해 애플리케이션 개발을 간소화하고 출시 시간을 단축합니다.
다양한 유형의 미들웨어에는 다음이 포함됩니다.
1960년대 후반에 처음 도입된 미들웨어라는 용어는 첫 번째 버전이 일반적으로 애플리케이션 프런트엔드(클라이언트)와 클라이언트가 데이터를 요청할 수 있는 백엔드 리소스(예: 데이터베이스, 메인프레임 애플리케이션 또는 특수 하드웨어 장치) 사이의 중재자 역할을 했기 때문에 만들어졌습니다. 1980년대 분산 컴퓨팅의 증가에 따라 최신 애플리케이션을 기존 레거시 시스템에 연결하는 방법으로 미들웨어 사용이 증가했습니다.
하지만 오늘날의 미들웨어는 이 범위를 훨씬 뛰어넘어 작동합니다. 예를 들어 포털 미들웨어는 애플리케이션 프런트엔드뿐만 아니라 백엔드 연결을 위한 도구도 포함합니다. 데이터베이스 미들웨어에는 일반적으로 자체 데이터 저장소가 포함되어 있습니다.
미들웨어는 최신 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발에서 필수적인 역할을 수행하도록 발전했습니다. 이는 DevOps 및 기타 팀이 멀티클라우드 환경에 분산된 리소스에 연결할 수 있도록 해주는 컨테이너 기술을 사용합니다. 이는 지속적인 통합(CI) 및 지속적인 배포(CD)를 지원하므로 애플리케이션 코딩, 테스트 및 배포를 간소화하여 빠른 확장 및 비즈니스 성장을 지원합니다.
기업들은 시스템 간 통신을 위한 클라우드 기반 서비스 제공 및 데이터 관리 도구로 미들웨어를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. Technavio의 연구에 따르면 전 세계 서비스형 미들웨어(MWaaS) 시장은 2023년부터 2028년까지 17.73%의 연평균 성장률로 454억 4,000만 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이 연구는 클라우드 컴퓨팅의 광범위한 채택과 서버리스 컴퓨팅 및 마이크로서비스의 증가를 이러한 성장의 원인으로 꼽았습니다.1
미들웨어를 사용하면 개발자는 애플리케이션 구성 요소(서비스 또는 마이크로서비스), 데이터 소스, 컴퓨팅 리소스 또는 디바이스에 연결해야 할 때마다 사용자 지정 통합을 만들지 않고도 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
미들웨어는 다양한 애플리케이션과 서비스가 JavaScript 객체 표기법(JSON), 표현 상태 전송(REST), 확장 가능한 마크업 언어(XML), 단순 객체 액세스 프로토콜(SOAP) 또는 웹 서비스와 같은 일반적인 메시징 프레임워크를 통해 통신할 수 있도록 하는 서비스를 제공하여 이를 수행합니다. 일반적으로 미들웨어는 Java, C++, PHP, Python 등 여러 언어로 작성된 구성 요소가 서로 통신할 수 있도록 하는 서비스도 제공합니다.
표준 미들웨어 아키텍처 구성 요소는 다음과 같습니다.
미들웨어 서비스는 작업을 줄여주는 상호 운용성을 제공할 뿐만 아니라 다음과 같은 방식으로 소프트웨어 개발자에게 도움을 줍니다.
미들웨어는 클라이언트 또는 프런트엔드 애플리케이션 요청 정보를 기반으로 백엔드 애플리케이션 또는 서비스 응답을 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 소매업체의 전자 상거래 애플리케이션에서 미들웨어 애플리케이션 로직은 HTTP 요청 헤더의 IP 주소 또는 위치 정보를 기반으로 백엔드 재고 데이터베이스의 제품 검색 결과를 가장 가까운 매장 위치별로 정렬할 수 있습니다.
미들웨어는 일반적으로 프런트엔드 애플리케이션에서 전송 계층 보안(TSL) 또는 다른 네트워크 보안 프로토콜을 사용하는 백엔드 데이터 소스로 보안 연결을 설정합니다. 인증 기능을 제공하여 자격 증명(사용자 이름 및 암호) 또는 디지털 인증서에 대한 프런트 엔드 애플리케이션 요청을 처리할 수 있습니다.
애플리케이션 트래픽이 급증하면 엔터프라이즈 미들웨어는 온프레미스 또는 클라우드에 있는 여러 서버에 클라이언트 요청을 분산하도록 확장할 수 있습니다. 동시 처리 기능을 통해 여러 클라이언트가 동시에 동일한 백엔드 데이터 소스에 액세스하려고 할 때 발생하는 문제를 방지할 수 있습니다.
미들웨어는 개발자가 애플리케이션 현대화를 수행하고 모놀리식 레거시 애플리케이션을 마이크로서비스 아키텍처 기반의 클라우드 애플리케이션으로 변환하는 데 도움이 됩니다.
미들웨어 자동화는 개발자가 복잡한 IT 작업의 관리를 간소화하고 자동화하여 전반적인 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
미들웨어는 DevSecOps(개발, 보안, 운영을 의미)를 지원하여 팀이 앱을 더 빠르게 구축하는 동시에 보안 위험을 완화할 수 있도록 지원합니다.
미들웨어에는 다양한 유형이 있습니다. 일부는 특정 유형의 연결에 초점을 맞추고, 다른 일부는 특정 애플리케이션, 애플리케이션 구성 요소 및 장치에 중점을 둡니다. 일부는 특정 소프트웨어 개발 작업을 위해 미들웨어 기능을 결합합니다. 가장 잘 알려진 프레임워크 및 표준은 다음과 같습니다.
원격 프로시저 호출(RPC) 미들웨어를 사용하면 한 애플리케이션이 동일한 컴퓨터, 다른 컴퓨터 또는 네트워크에서 실행되는 다른 애플리케이션에서 프로시저를 트리거할 수 있으며, 두 애플리케이션이 동일한 컴퓨터에 있는 동일한 애플리케이션의 일부인 것처럼 사용할 수 있습니다.
데이터 또는 데이터베이스 미들웨어는 백엔드 데이터베이스에 대한 액세스 및 상호 작용을 단순화합니다. 일반적으로 데이터베이스 미들웨어는 SQL Database 서버의 한 형태입니다.
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 미들웨어는 개발자가 애플리케이션의 API를 생성, 노출 및 관리하는 데 사용할 수 있는 도구를 제공하여 다른 개발자가 애플리케이션에 연결할 수 있도록 합니다.
일부 API 미들웨어에는 API를 수익화할 수 있는 도구가 포함되어 있어 다양한 조직에서 유료로 사용할 수 있습니다. API 미들웨어의 예로는 API 관리 플랫폼, API Gateway 및 API 개발자 포털이 있습니다.
오브젝트 요청 브로커(ORB) 미들웨어는 한 애플리케이션 오브젝트 또는 구성 요소의 요청과 분산 네트워크의 다른 오브젝트 또는 구성 요소가 해당 요청을 이행하는 것 사이에서 브로커 역할을 합니다.
ORB는 공통 객체 요청 브로커 아키텍처(CORBA)와 함께 작동하며, 이를 통해 한 소프트웨어 구성 요소가 다른 구성 요소의 호스팅 위치나 사용자 인터페이스(UI)를 몰라도 다른 구성 요소를 요청할 수 있습니다. '브로커링'은 교환 중에 이 정보를 처리합니다.
트랜잭션 미들웨어는 분산 네트워크에서 데이터 트랜잭션 실행을 지원하는 서비스를 제공합니다. 가장 잘 알려진 트랜잭션 미들웨어는 트랜잭션 처리 모니터(TPM)로, 데이터 교환을 실행하고 필요한 경우 데이터를 추가, 변경 또는 삭제하는 등 트랜잭션을 한 단계에서 다음 단계로 이동하여 완료까지 수행합니다.
비동기식 데이터 스트리밍 미들웨어는 중간 저장소에 데이터 스트림을 복제하여 여러 애플리케이션 간에 데이터를 공유할 수 있도록 합니다. Apache Kafka는 실시간 이벤트 스트리밍을 위한 미들웨어 오픈 소스 플랫폼의 가장 잘 알려진 예시 중 하나입니다.
디바이스 미들웨어는 특정 모바일 운영 체제(OS)용 앱을 개발하기 위한 집중적인 통합 및 연결 기능 세트를 제공합니다.
포털 미들웨어는 다양한 관련 애플리케이션의 콘텐츠와 기능을 '즉각적으로' 또는 단일 화면에서 통합하여 단일 복합 애플리케이션을 만들 수 있는 툴과 리소스를 제공합니다.
로보틱 미들웨어는 여러 제조업체와 위치에서 제공하는 로보틱 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어의 통합을 간소화합니다.
미들웨어에는 엔터프라이즈 애플리케이션 미들웨어와 플랫폼 미들웨어라는 두 가지 기본 클래스가 있습니다.
엔터프라이즈 애플리케이션 통합 미들웨어를 사용하면 조직이 엔터프라이즈 통합 허브를 구축할 수 있습니다. 이를 통해 확장된 기업 전체에서 모든 애플리케이션, 애플리케이션 구성 요소, 비즈니스 프로세스 및 백엔드 데이터 소스를 표준화된 방식으로 연결할 수 있습니다.
약 10년 전까지만 해도 가장 널리 보급된 엔터프라이즈 애플리케이션 통합 미들웨어는 서비스 지향 아키텍처(SOA) 내에서 통합 허브 역할을 하는 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)였습니다.
오늘날 통합 서비스형 플랫폼(iPaaS)을 통해 조직은 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 환경의 조합인 하이브리드 클라우드에서 애플리케이션, 데이터, 프로세스 및 서비스를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 자체 데이터 센터 내에서 통합 미들웨어(및 이를 실행하는 하드웨어)를 구매, 설치, 관리, 유지보수하는 데 드는 작업과 비용을 피할 수 있습니다. Microsoft Azure, Google Cloud, AWS(Amazon Web Services) 또는 IBM Cloud와 같은 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)는 모두 iPaaS 솔루션을 제공합니다.
플랫폼 미들웨어(또는 애플리케이션 플랫폼 미들웨어)는 애플리케이션 개발을 지원합니다. 애플리케이션이나 비즈니스 로직을 위한 런타임 호스팅 환경(예: Java 런타임 환경(Java RE), 컨테이너 또는 둘 다)을 제공함으로써 애플리케이션 제공을 가속화합니다. 플랫폼 미들웨어에는 엔터프라이즈 애플리케이션 서버, 웹 서버, 콘텐츠 관리 시스템(CMS) 및 위에 나열된 다른 미들웨어 유형이 포함되거나 결합될 수 있습니다.
서비스형 통합 플랫폼(iPaaS) iPaaS와 서비스형 플랫폼(PaaS)은 모두 서로 다른 용도로 사용되는 클라우드 기반 컴퓨팅 솔루션입니다. iPaaS는 앱, 디바이스 및 시스템 통합을 지원하는 데 중점을 두는 반면, PaaS는 조직에 애플리케이션을 구축, 실행 및 관리할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
PaaS는 팀이 사내 개발 플랫폼을 만드는 것보다 비용 효율적으로 앱을 구축할 수 있기 때문에 IT 예산이 제한된 소규모 비즈니스 및 스타트업에게 인기 있는 선택입니다. iPaaS는 복잡하고 동적인 아키텍처를 운영하는 대규모 조직과 기업에게 더 나은 선택입니다.
즉, iPaaS 서비스는 PaaS 및 SaaS(Software as a Service)를 비롯한 클라우드 서비스와 함께 작동하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 조직은 iPaaS를 PaaS(예: Cloud Foundry, Red Hat OpenShift) 또는 SaaS(GitHub) 개발 솔루션과 결합할 수 있습니다.
클라우드 네이티브는 기본적인 클라우드 컴퓨팅 기술을 사용하여 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 일관된 개발, 배포 및 관리를 제공하는 애플리케이션 개발 접근 방식입니다.
오늘날의 클라우드 네이티브 애플리케이션은 마이크로서비스에서 구축되며 널리 사용되는 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼인 Kubernetes를 사용하는 컨테이너에 배포됩니다.
마이크로서비스는 자체 스택을 포함하는 느슨하게 결합된 애플리케이션 구성 요소로, 서로 독립적으로 배포 및 업데이트할 수 있습니다. 이들은 REST API, 메시지 브로커 및 Event Streams를 조합하여 통신합니다.
컨테이너는 마이크로서비스와 같은 애플리케이션 코드를 클라우드 또는 기존 IT 인프라에서 실행하는 데 필요한 OS 라이브러리 및 종속성과 함께 패키징하는 간단한 실행 작업입니다.
이러한 기술과 관련 기술을 함께 사용하면 새로운 하이브리드 클라우드 애플리케이션을 제공하고 클라우드에서 사용할 기존 레거시 시스템을 현대화할 수 있는, 한 번 개발하여 어디서나 배포할 수 있는 강력한 플랫폼을 구축할 수 있습니다. 그러나 이는 더 많은 소프트웨어 애플리케이션, 데이터 소스, 프로그래밍 언어, 도구 및 분산 시스템이 결합된 복잡한 개발 환경으로 이어지기도 합니다.
미들웨어는 이러한 복잡성을 어느 정도 해결할 수 있습니다. 하지만 기존 미들웨어로 컨테이너화된 애플리케이션을 실행하면 컨테이너가 제거하도록 설계된 인프라 오버헤드를 비롯한 자체적인 복잡성이 가중될 수 있습니다. 이러한 이유로 클라우드 애플리케이션 개발 플랫폼에는 필요한 연결 기능만 컨테이너에 패키징할 수 있도록 컨테이너화 또는 모듈화된 미들웨어가 포함되어 있습니다.
미들웨어는 게임 엔진 역할을 하여 게임 개발을 지원합니다. 이 소프트웨어 계층은 비디오, 오디오 및 기타 중요한 게임 구성 요소를 원활하게 통합하는 데 도움이 됩니다.
금융 기관의 경우, 미들웨어는 애플리케이션과 고객 데이터베이스를 통합하여 실시간 트랜잭션 처리를 포함한 디지털 뱅킹 서비스를 지원합니다.
의료 데이터는 항상 안전하게 액세스하고 공유하기가 어려웠습니다. 미들웨어는 원격 의료 플랫폼 및 전자 의료 기록(EHR)과 같은 다양한 의료 시스템 및 애플리케이션 전반에서 원활한 데이터 흐름을 가능하게 하여 의료 상호 운용성에 매우 중요합니다.
전자 상거래 조직은 미들웨어를 사용하여 온라인 플랫폼을 주문 처리와 같은 중요한 백엔드 서비스와 연결하여 전반적인 고객 경험을 향상시킵니다.
제조 분야에서 미들웨어는 엔터프라이즈 리소스 계획(ERP) 플랫폼을 비롯한 비즈니스 소프트웨어 시스템을 다른 애플리케이션과 통합하여 운영에 대한 통합된 시각을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 유지보수, 공급망, 품질 보증 등을 최적화하고 간소화할 수 있습니다.
1 서비스형 미들웨어(MWAAS) 시장 분석 북미, 유럽, APAC, 남미, 중동 및 아프리카 — 미국, 중국, 일본, 영국, 독일 — 규모 및 예측 2024~2028년, Technavio, 2024년 1월