1960년대 후반에 처음 도입된 미들웨어라는 용어는 첫 번째 버전이 일반적으로 애플리케이션 프런트엔드(클라이언트)와 클라이언트가 데이터를 요청할 수 있는 백엔드 리소스(예: 데이터베이스, 메인프레임 애플리케이션 또는 특수 하드웨어 장치) 사이의 중재자 역할을 했기 때문에 만들어졌습니다. 1980년대 분산 컴퓨팅의 증가에 따라 최신 애플리케이션을 기존 레거시 시스템에 연결하는 방법으로 미들웨어 사용이 증가했습니다.

하지만 오늘날의 미들웨어는 이 범위를 훨씬 뛰어넘어 작동합니다. 예를 들어 포털 미들웨어는 애플리케이션 프런트엔드뿐만 아니라 백엔드 연결을 위한 도구도 포함합니다. 데이터베이스 미들웨어에는 일반적으로 자체 데이터 저장소가 포함되어 있습니다.

미들웨어는 최신 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발에서 필수적인 역할을 수행하도록 발전했습니다. 이는 DevOps 및 기타 팀이 멀티클라우드 환경에 분산된 리소스에 연결할 수 있도록 해주는 컨테이너 기술을 사용합니다. 이는 지속적인 통합(CI) 및 지속적인 배포(CD)를 지원하므로 애플리케이션 코딩, 테스트 및 배포를 간소화하여 빠른 확장 및 비즈니스 성장을 지원합니다.

기업들은 시스템 간 통신을 위한 클라우드 기반 서비스 제공 및 데이터 관리 도구로 미들웨어를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. Technavio의 연구에 따르면 전 세계 서비스형 미들웨어(MWaaS) 시장은 2023년부터 2028년까지 17.73%의 연평균 성장률로 454억 4,000만 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이 연구는 클라우드 컴퓨팅의 광범위한 채택과 서버리스 컴퓨팅 및 마이크로서비스의 증가를 이러한 성장의 원인으로 꼽았습니다.1