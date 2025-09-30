JRE(Java Runtime Environment)란?

Java Runtime Environment 또는 JRE는 컴퓨터의 운영체제 소프트웨어 상에서 실행되고 클래스 라이브러리 및 특정 Java 프로그램이 실행해야 하는 기타 리소스를 제공하는 소프트웨어 계층입니다.

JRE는 Java 프로그램의 개발과 실행을 위한 세 개의 상호 연관된 컴포넌트 중 하나입니다. 기타 두 개의 컴포넌트는 다음과 같습니다.

Java Development Kit 또는 JDK는 Java 애플리케이션의 개발을 위한 툴 세트입니다. 개발자는 Java EE(Java Enterprise Edition), Java SE(Java Special Edition) 또는 Java ME(Java Mobile Edition) 등 Java 버전 및 패키지나 에디션에 따라 JDK를 선택합니다. Java 프로그램의 실행이 Java 프로그램 개발 프로세스의 일부이므로, 모든 JDK에는 항상 호환 가능한 JRE가 포함됩니다.





Java Virtual Machine 또는 JVM은 라이브 Java 애플리케이션을 실행합니다. 모든 JRE에는 기본 JRE가 포함되지만, 개발자는 애플리케이션의 특정 리소스 요구사항을 충족하는 다른 JRE를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

JRE는 JDK를 사용하여 작성된 Java 코드를 JVM에서 이를 실행하는 데 필요한 필수 라이브러리와 결합한 후 결과 프로그램을 실행하는 JVM의 인스턴스를 작성합니다. JVM은 다수의 운영체제에 사용 가능하며, JRE를 사용하여 작성된 프로그램이 이 모두에서 실행됩니다. 이러한 방식으로, JRE(Java Runtime Environment)는 수정 없이도 어떤 운영체제에서든 Java 프로그램을 실행할 수 있도록 합니다.

Oracle에서 호환되는 JRE를 포함하여 JDK를 다운로드할 수 있습니다(IBM 외부 링크).