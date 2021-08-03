의료 서비스 분야에서 상호 운용성이란 무엇인가요?

의료 서비스 분야의 상호 운용성은 개인 및 집단의 건강 결과를 최적화하는 데 사용할 수 있도록 전자 건강 데이터에 시기적절하고 안전하게 액세스하고 이를 통합 및 사용하는 것을 의미합니다.
의료 데이터는 항상 안전한 방식으로 액세스하고 공유하기가 어려웠습니다. 의료 데이터는 특성상 민감하고 높은 수준의 개인정보 보호 및 보안이 필요하기 때문에 공유하기가 어렵지만, 필요할 때 액세스할 수 없으면 심각한 피해를 초래할 수 있다는 역설이 존재합니다. 상호 운용성이 부족하면 개인 또는 집단의 건강 요구 사항을 불완전하게 이해할 수 있으며, 이는 더 나쁜 결과와 더 높은 비용으로 이어질 수 있습니다.
전 세계 인구가 고령화되고 수명이 길어지면서 효과적인 의료 서비스를 제공하기 위해 상호 운용성과 데이터 공유의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 미국의 경우, 미국 보건 의료 연구 품질청에 따르면 노인 3명 중 2명은 적어도 두 가지 이상의 만성 행동 또는 신체 질환을 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 현재 여러 만성 질환을 앓고 있는 사람들의 치료비는 미국 의료비의 약 66%를 차지하는 것으로 추산됩니다(ibm.com 외부 링크).
국가 건강 정보 기술 조정국(ONC)은 전국적인 로드맵(ibm.com 외부 링크)에 따르면 미국에서 전자 건강 기록(EHR)의 사용이 급격히 증가했다고 밝혔습니다. 현재 많은 병원이 외부 의료 서비스 제공업체의 의료 기록과 환자 데이터에 일상적으로 액세스하고 있지만, 이렇게 받은 데이터를 개별 환자 기록에 통합하는 병원은 절반에도 미치지 못합니다. 따라서 중요한 임상 데이터에 대한 접근성이 개선되었지만, 이해관계자를 한데 모아 통합 데이터 에코시스템을 구축하려면 아직 해야 할 일이 많습니다.
의료 데이터 상호 운용성은 의사와 기타 의료 서비스 제공자가 환자를 보다 완벽하게 파악하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 의료 산업 전반의 조직에 도움이 됩니다. 의료 정보 시스템이 더 통합되어 있다면 의료 보험사는 이용률과 서비스 수요를 더 잘 파악할 수 있을 것입니다. 정부 서비스 제공업체는 인구 데이터에 액세스하여 추세를 파악하고 시민의 요구를 충족할 수 있을 것입니다. 또한 생명 과학 조직은 강력한 데이터 세트를 활용하여 더 많은 정보에 입각한 연구를 더 빠르게 추진할 수 있을 것입니다.
상호 운용성이 향상되면 조직은 개인을 하루는 환자로, 다음 날은 건강 보험 가입자로, 다음 날은 건강 앱 소비자로 간주하지 않게 될 것입니다. 대신, 업계 전반의 의사 결정권자는 출처에 관계없이 사람들이 의료 정보에 어떻게 액세스하고 사용하는지 살펴봄으로써 더 나은 치료 모델을 추진하고, 더 나은 환자 안전을 추구하며, 서비스를 제공하는 사람들의 경험을 개선할 수 있습니다.
데이터에 대한 액세스를 통해 임상의는 환자의 가장 중요한 건강 정보에 더 쉽게 액세스할 수 있으며, 이를 통해 반복 검사를 줄이고, 의도하지 않은 치료 상호 작용을 방지하고, 잘못된 의사소통을 줄일 수 있습니다.
데이터를 더 쉽게 결합할 수 있으면 더 쉽게 분석할 수 있습니다. 상호 운용성을 통해 조직은 데이터 추세와 과거 성과를 연구하고 환자 치료 및 기타 영역에서 데이터를 기반으로 개선할 수 있습니다.
데이터 상호 운용성은 조직 내부와 외부에서 중복되는 관리 업무를 줄여 직원과 서비스 대상 모두에게 더 만족스러운 경험을 제공할 수 있습니다.
FHIR이라고도 하는 신속 헬스케어 상호 운용성 자원은 HL7이라는 이전 표준 프레임워크를 기반으로 하는 의료 데이터를 위한 오픈 소스 표준 프레임워크입니다. FHIR은 의료 데이터를 한 시스템에서 다른 시스템으로 더 쉽게 이동할 수 있도록 만들어졌습니다.
FHIR은 데이터를 환자, 상태, 약물과 같은 리소스로 구성하고 다양한 컴퓨터 시스템 또는 애플리케이션에서 해당 데이터를 구성하고 해석하는 방법에 대한 표준화된 구조를 제공합니다. FHIR은 클레임 정보, 예약 등과 같은 재무 데이터 및 워크플로 데이터를 구조화하는 데에도 사용할 수 있습니다.
미국의 많은 주요 의료 시스템은 이미 의료 IT 관행에 FHIR을 채택했습니다. Medicare의 Blue Button 2.0 이니셔티브는 FHIR을 기반으로 하며 재향군인회는 Lighthouse라는 FHIR 플랫폼을 개발했습니다. 둘 다 FHIR을 통해 환자가 의료 정보에 액세스할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
미국의 National Coordinator for Health IT는 FHIR을 전국 상호 운용성 로드맵의 핵심 부분으로 삼았습니다(ibm.com 외부 링크). 새로운 정부 규정 및 상호 운용성 규정에 따라 FHIR의 광범위한 채택이 요구되고 있습니다. 따라서 의료 기관, 특히 Medicare 또는 Medicaid 서비스 비용을 받는 의료 기관은 FHIR을 이해하고 이를 상호 운용성 전략에 통합하는 것이 중요합니다.
현대 소비자들은 정보 접근에 대한 기대치가 높으며, 많은 사람들이 자신의 건강 및 치료에 관한 기록에 빠르고 지속적으로 액세스할 수 있기를 기대합니다. 그렇기 때문에 많은 의료 기관에서 상호 운용 가능한 시스템에 의존하여 전자 건강 정보를 원활하고 안전하게 공유하는 전문 네트워크인 건강 정보 교환(HIE)을 구축하고 있습니다.
EHR 도입은 HIE 구축을 위한 좋은 첫 단계였지만, HIE의 이점을 최대한 활용하는 데 필요한 수준의 상호 운용성을 달성하려면 아직 극복해야 할 과제가 많습니다. 이러한 과제 중 일부는 다음과 같습니다.
표준화 부족: FHIR 및 HL7과 같은 표준 기록 형식이 점점 더 보편화되고 새로운 규정으로 인해 EHR 공급업체는 상호 운용성을 지원하는 API를 제공해야 하지만, 많은 의료 서비스 제공자와 의료 시스템은 표준 형식으로 변환하여 다른 사람과 공유하기 어려울 수 있는 맞춤형 EHR 시스템을 사용합니다.
보안: 의료 조직은 특히 의료 시스템에 대한 사이버 보안 공격(ibm.com 외부 링크)이 증가함에 따라 의료 정보에 액세스할 수 있어야 하는 필요성과 민감한 정보를 보호하고 환자 개인 정보를 유지해야 하는 필요성 사이에서 균형을 맞추기가 어려울 수 있습니다.
동의: 의료 서비스 제공자 간에 의료 정보가 자유롭게 이동하는 디지털 의료 시스템을 구축하면 환자의 동의가 필요한 시점과 필요한 동의 수준이 명확하지 않을 때가 있습니다. 의료 기관은 당연히 이에 대해 신중하며 정보를 공유하지 않는 오류를 범하기도 합니다.
업무적 부담: 기록 관리를 위한 새로운 툴이 도입되면 사람들은 그 사용법을 배워야 합니다. 의료 전문가는 EHR 시스템이 임상의의 요구보다 관리 및 청구 워크플로를 더 잘 지원하기 때문에 새로운 시스템에 대해 경계하는 경우가 많습니다.
이러한 과제는 극복할 수 없는 것이 아닙니다. 클라우드 컴퓨팅, 특히 하이브리드 클라우드의 발전으로 조직은 일관된 방식으로 데이터를 이동하고 보호하는 것이 더 쉬워졌습니다. 클라우드 환경은 조직이 FHIR과 같은 업계 표준 형식으로 데이터를 표준화하고 결제업체, 제공자, 환자 등 필요한 사람들에게 안전하게 액세스할 수 있는 데이터 파이프라인을 구축할 수 있는 기회를 제공합니다.
2016년 오바마 대통령은 EHR 시스템이 연방 인증을 유지하기 위해 환자 대면 API를 제공하도록 요구하는 21세기 치료법에 서명함으로써 정보 차단(ibm.com 외부 링크)을 해결하기 위한 중요한 조치를 취했습니다. 2020년에 Medicaid 및 Medicare 서비스 센터(CMS)는 프로그램에서 연방 기금을 받는 건강 플랜 및 제공자가 건강 정보에 더 쉽게 접근할 수 있도록 조치를 취하도록 요구하는 규칙을 발표했습니다.
대부분의 정책은 결제업체가 제공자 디렉터리, 환자 청구 데이터 및 적시에 데이터에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 기타 리소스에 대한 보안 액세스를 제공하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및 데이터 교환을 구현하도록 장려하는 데 중점을 둡니다. 이러한 액세스는 환자뿐만 아니라 의료 서비스 제공자 및 결제업체에게 사람들이 받는 치료에 대한 보다 전체적인 관점을 제공하고 광범위한 공중 보건 노력을 지원할 수 있습니다.
많은 의료 전문가와 리더는 상호 운용성이 향상되면 전반적인 의료 서비스가 개선된다는 데 동의하지만, 의료 기관이 데이터와 시스템의 상호 운용성을 높이기 위해 노력할 때 직면하는 공통적인 문제가 있습니다. 이러한 과제와 조직이 이를 극복할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.
단절된 조정
상호 운용성을 개선하려면 조직 내에서의 조율뿐만 아니라 다양한 조직, 규제 기관 및 리더 간의 강력한 조정이 필요합니다. 규제 기관은 의료 기관이 따라야 할 표준과 규칙을 제공하지만, 상호 운용성에 대해 선제적으로 대응하고자 하는 조직은 전용 상호 운용성 전략을 수립하고 상호 운용성 계획을 우선시해야 합니다.
제한된 예산
모든 조직이 진정으로 상호 운용 가능한 시스템을 구축하는 데 필요한 기술적 리소스에 투자할 만큼의 재정적 또는 기술적 리소스를 보유하고 있는 것은 아닙니다. 건강 기록 시스템을 업데이트하는 데 사용할 수 있는 일부 정부 보조금이 있을 수 있으므로 조직은 자격이 있는지 확인해야 합니다. 또한 많은 클라우드 공급업체는 기술 비용을 보다 저렴하고 예측 가능하게 만들 수 있는 종량제 결제 모델을 제공합니다.
다양한 기술 요구 사항
조직은 제공하는 의료 서비스 유형과 위치에 따라 다른 규칙과 규정을 따라야 하므로 많은 조직이 고도로 맞춤화된 데이터를 보유하고 있습니다. 조직은 필요한 사용자 지정을 희생하지 않고 데이터를 결합하고 통합할 수 있는 옵션을 제공하는 하이브리드 클라우드 플랫폼을 통해 서로 다른 내부 및 외부 시스템을 연결할 수 있습니다.
레거시 시스템
오래된 레거시 시스템을 사용하는 의료 기관은 시스템을 현대화하는 동시에 상호 운용성 요구 사항을 충족해야 하는 이중 과제에 직면해 있습니다. 조직은 하이브리드 클라우드 접근 방식을 사용하여 레거시 시스템에서 데이터를 추출하고 최신 애플리케이션 및 프로그램에서 데이터에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 두 가지 목표를 모두 달성할 수 있습니다. 이 접근 방식은 조직이 시스템 업데이트 작업을 하는 동안 데이터를 계속 이동시킬 수 있는 옵션을 제공합니다.
의료 서비스 분야의 상호 운용성은 정보학 전문가와 의료 정보 및 관리 시스템 학회(HIMSS)에서 정의한 네 가지 수준으로 나뉩니다. 이러한 수준 중 일부는 기존 의료 IT 아키텍처 및 IT 시스템으로 현재 달성할 수 있는 반면, 다른 수준은 환자 중심 기술의 혁신과 추가 개발이 필요합니다.
이러한 수준에는 다음이 포함됩니다.
단순 전송이라고도 하는 이 수준의 상호 운용성은 가장 기본적인 수준입니다. 데이터를 해석하거나 특정 형식으로 변환하지 않고 한 시스템 또는 디바이스에서 다른 시스템 또는 디바이스로 데이터를 안전하게 전송합니다. 예를 들어, 간호사가 검사실 결과 포털에서 환자의 최신 검사 결과 PDF 파일을 다운로드한 다음 환자의 건강 기록에 데이터를 수동으로 입력합니다.
구조적 상호 운용성 또는 구조적 전송이 달성되면 모든 데이터가 특정 형식으로 표준화되어 여러 시스템 또는 장치에서 해석될 수 있습니다. 이 데이터는 특정 순서로 구성되므로 수신 시스템이 특정 데이터 필드를 자동으로 감지할 수 있습니다. FHIR 및 HL7과 같은 데이터 표준은 구조적 상호 운용성을 제공하므로 기록을 일관되고 중앙 집중화하며 시스템 간에 쉽게 이동할 수 있습니다.
의미론적 수준의 상호 운용성 또는 의미론적 전송에는 완전히 다른 데이터 구조를 가진 시스템 간에 데이터를 교환하는 것이 포함됩니다. 이미징 시스템으로 간단한 예를 제공하자면, 이미지에는 특수한 DICOM 형식과 비 DICOM 형식이 많이 있습니다. 의미론적 상호 운용성을 통해 이미지를 한 시스템에서 다른 시스템으로 전송하고, 이미지의 원래 형식이나 소스에 관계없이 해석하고, 새 시스템에 통합할 수 있습니다. 그러나 시스템마다 동일한 정보를 표시하는 방법이 다르기 때문에 어떤 데이터를 수집하고 전송할지 결정하는 것은 어려울 수 있습니다. 이러한 이유로 일부 전문가들은 완전한 의미론적 상호 운용성을 달성하기 위해서는 인공 지능이 필요하다고 주장합니다.
조직 간 상호 운용성은 서로 다른 요구 사항, 규정 및 목표를 가진 다양한 조직 간에 원활하게 데이터를 교환하는 것을 의미합니다. 이러한 수준의 상호 운용성을 달성하려면 서로 다른 그룹 간에 동의, 보안 및 통합 워크플로가 원활하게 이동할 수 있도록 정책 및 거버넌스 혁신은 물론 기술 혁신이 이루어져야 합니다. 일부 전문가는 의미론적 상호 운용성이 가장 높은 수준의 상호 운용성이라고 말하지만, 어떤 전문가는 조직적 상호 운용성이 가장 높은 수준을 가지고 있다고 말합니다.
