의료 서비스 분야에서 상호 운용성이란 무엇인가요?

의료 데이터는 항상 안전한 방식으로 액세스하고 공유하기가 어려웠습니다. 의료 데이터는 특성상 민감하고 높은 수준의 개인정보 보호 및 보안이 필요하기 때문에 공유하기가 어렵지만, 필요할 때 액세스할 수 없으면 심각한 피해를 초래할 수 있다는 역설이 존재합니다. 상호 운용성이 부족하면 개인 또는 집단의 건강 요구 사항을 불완전하게 이해할 수 있으며, 이는 더 나쁜 결과와 더 높은 비용으로 이어질 수 있습니다.

전 세계 인구가 고령화되고 수명이 길어지면서 효과적인 의료 서비스를 제공하기 위해 상호 운용성과 데이터 공유의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 미국의 경우, 미국 보건 의료 연구 품질청에 따르면 노인 3명 중 2명은 적어도 두 가지 이상의 만성 행동 또는 신체 질환을 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 현재 여러 만성 질환을 앓고 있는 사람들의 치료비는 미국 의료비의 약 66%를 차지하는 것으로 추산됩니다(ibm.com 외부 링크).

국가 건강 정보 기술 조정국(ONC)은 전국적인 로드맵(ibm.com 외부 링크)에 따르면 미국에서 전자 건강 기록(EHR)의 사용이 급격히 증가했다고 밝혔습니다. 현재 많은 병원이 외부 의료 서비스 제공업체의 의료 기록과 환자 데이터에 일상적으로 액세스하고 있지만, 이렇게 받은 데이터를 개별 환자 기록에 통합하는 병원은 절반에도 미치지 못합니다. 따라서 중요한 임상 데이터에 대한 접근성이 개선되었지만, 이해관계자를 한데 모아 통합 데이터 에코시스템을 구축하려면 아직 해야 할 일이 많습니다.

의료 데이터 상호 운용성은 의사와 기타 의료 서비스 제공자가 환자를 보다 완벽하게 파악하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 의료 산업 전반의 조직에 도움이 됩니다. 의료 정보 시스템이 더 통합되어 있다면 의료 보험사는 이용률과 서비스 수요를 더 잘 파악할 수 있을 것입니다. 정부 서비스 제공업체는 인구 데이터에 액세스하여 추세를 파악하고 시민의 요구를 충족할 수 있을 것입니다. 또한 생명 과학 조직은 강력한 데이터 세트를 활용하여 더 많은 정보에 입각한 연구를 더 빠르게 추진할 수 있을 것입니다.

상호 운용성이 향상되면 조직은 개인을 하루는 환자로, 다음 날은 건강 보험 가입자로, 다음 날은 건강 앱 소비자로 간주하지 않게 될 것입니다. 대신, 업계 전반의 의사 결정권자는 출처에 관계없이 사람들이 의료 정보에 어떻게 액세스하고 사용하는지 살펴봄으로써 더 나은 치료 모델을 추진하고, 더 나은 환자 안전을 추구하며, 서비스를 제공하는 사람들의 경험을 개선할 수 있습니다.