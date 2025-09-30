SOA(Service-Oriented Architecture)란?

SOA(service-oriented architecture)는 서비스 인터페이스를 통해 소프트웨어 구성 요소의 재사용과 상호 운용성을 가능하게 하는 방법을 정의합니다. 서비스는 공통 인터페이스 표준과 아키텍처 패턴을 사용하므로 새로운 애플리케이션에 신속하게 통합될 수 있습니다. 이로써 애플리케이션 개발자는 기존의 기능을 재개발 또는 복제하거나 기존의 기능을 연결하거나 상호 운용성을 제공하는 방법을 알아야 했던 수고를 덜 수 있습니다.

SOA의 각 서비스는 완벽한 개별적 비즈니스 기능(예: 고객 신용 확인, 월별 융자 상환액 계산 또는 모기지 신청 처리)의 실행에 필요한 코드와 데이터를 구현합니다. 이러한 서비스 인터페이스는 서비스의 구현 방법을 거의 또는 전혀 모르더라도 호출이 가능하여 애플리케이션 간의 종속성을 줄여주는 느슨한 결합을 제공합니다.

이 인터페이스는 서비스 제공자와 서비스 소비자 간의 서비스 계약입니다. 서비스 인터페이스를 뒷받침하는 애플리케이션은 Java, Microsoft .Net, Cobol 또는 공급업체(예: SAP)가 패키지형 소프트웨어 애플리케이션으로 공급하는 기타 프로그래밍 언어로 작성하거나 SaaS 애플리케이션(예: Salesforce CRM) 또는 오픈 소스 애플리케이션으로 제공되었습니다. 서비스 인터페이스는 xml(eXtensible Markup Language) 기반의 표준 태그 구조인 WSDL(Web Service Definition Language)을 사용하여 정의되는 경우가 많습니다.

SOAP(Simple Object Access Protocol)/HTTP 또는 Restful HTTP(JSON/HTTP)와 같은 표준 네트워크 프로토콜을 사용하여 서비스를 노출하여 데이터를 읽거나 변경하기 위한 요청을 전송합니다. 서비스 거버넌스는 개발을 위한 라이프사이클을 제어하고, 적절한 단계에서 서비스는 개발자가 신속하게 이들을 찾아 재사용하여 새로운 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스를 구성할 수 있도록 하는 레지스트리에서 게시됩니다.

이러한 서비스는 처음부터 빌드할 수 있지만 서비스 인터페이스로 레코드의 레거시 시스템으로부터 기능을 노출하여 생성하는 경우가 많습니다.

이와 같이 SOA는 지난 수십 년 간의 애플리케이션 개발과 통합 과정의 발전에서 중요한 단계를 나타냅니다. 1990년대 후반에 SOA가 등장하기 전에는 애플리케이션을 다른 시스템에 있는 기능 또는 데이터에 연결하려면 복잡한 지점 간 통합, 즉 개발자들이 각각의 새로운 개발 프로젝트에 대해 부분적으로 또는 전체적으로 재작성해야 했던 통합이 필요했습니다. SOA에서 이러한 기능을 노출함으로써 개발자는 손쉽게 기존 기능을 재사용하고 SOA ESB 아키텍처를 통해 연결할 수 있게 되었습니다(아래 참조).

SOA와 최근의 마이크로서비스 아키텍처는 많은 단어를 공통으로 공유하지만(예: "서비스", "아키텍처") 나중에 설명하듯이 관련성이 적으며 실제로 다른 범위에서 작동합니다.