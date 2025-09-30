클라우드 마이그레이션이란?

클라우드 마이그레이션은 데이터, 애플리케이션, 워크로드를 온프레미스 데이터 센터에서 클라우드 기반 인프라로 또는 한 클라우드 환경에서 다른 클라우드 환경으로 이동하는 프로세스입니다(클라우드 간 마이그레이션이라고도 함).
기업은 단일 클라우드 또는 여러 클라우드로 마이그레이션할 수 있으며, 공용 인터넷을 통해 서비스가 제공되는 퍼블릭 클라우드 모델 또는 안전한 독점 클라우드 인프라에 자신만 액세스할 수 있는 프라이빗 클라우드 모델을 활용할 수 있습니다. 많은 조직이 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 서비스를 결합하여 클라우드 환경 전반에서 워크로드 관리를 지원하고 자동화하는 유연하고 비용 효율적인 단일 IT 인프라를 구축하는 하이브리드 클라우드 환경을 선택합니다.
멀티클라우드는 기업이 여러 퍼블릭 클라우드 제공업체를 사용하여 IT 인프라를 마이그레이션할 수 있도록 하는 또 다른 옵션을 제공합니다. 멀티클라우드는 다양한 공급업체의 SaaS(Software-as-a-Service)를 사용하여 인프라 전반에서 이식성 기능을 활용하는 것만큼 간단할 수 있지만, 중앙 콘솔에서 여러 클라우드 공급업체(예: AWS(Amazon Web Services), Google Cloud Platform, IBM Cloud 및 Microsoft Azure)의 PaaS(Platform-as-a-Service) 또는 IaaS( Infrastructure-as-a-Service)에서 엔터프라이즈 애플리케이션을 관리하는 경우가 더 많습니다.
클라우드 마이그레이션에는 마이그레이션 대상과 이동 위치에 따라 다양한 유형이 있습니다.
이는 모든 데이터, 애플리케이션 및 서비스를 온프레미스 데이터 센터에서 클라우드 공급자의 서버로 이동하는 프로세스입니다. 이는 일반적으로 효율적인 실행을 위해 철저한 계획과 테스트가 필요한 광범위한 프로세스입니다.
여기에는 리소스의 일부를 퍼블릭 클라우드로 이동하고 나머지는 온프레미스 데이터 센터에 남겨두는 작업이 포함됩니다. 이 하이브리드 클라우드 시나리오를 통해 조직은 온프레미스 인프라에 대한 기존 투자를 활용하면서 동시에 퍼블릭 클라우드의 유연성, 효율성, 전략적 가치 및 기타 이점을 활용할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 마이그레이션은 데이터 백업에도 사용됩니다. 이 경우 기업은 온프레미스 데이터 센터를 운영할 수 없게 만드는 공격이나 재해에 대비해 프라이빗 클라우드 리소스를 퍼블릭 클라우드에 백업하는 완화 기술을 사용합니다.
조직은 특정 가격 모델, 보안 기능 또는 제품(예: 새로운 AI 또는 머신 러닝 도구)을 활용하거나 회사 구조 또는 서비스 수준 계약의 변경 등 다양한 이유로 리소스를 한 퍼블릭 클라우드에서 다른 퍼블릭 클라우드로 이동할 수 있습니다.
또 다른 옵션은 특정 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하는 것입니다. 예를 들어, 조직은 더 낮은 비용, 더 안정적인 성능, 더 나은 보안 및 기타 요소를 활용하기 위해 특정 데이터베이스 또는 메인프레임을 클라우드로 마이그레이션하기로 선택할 수 있습니다.
클라우드 마이그레이션은 IT 운영을 간소화하고 비용 절감 조치를 구현하며 엔드투엔드 디지털 혁신을 실현하려는 기업에게 현대화의 필수 요소가 되었습니다. 기술 분석가들은 2026년까지 조직의 75%가 클라우드 기반 데이터 인프라를 채택할 것으로 예측합니다.1
성공적인 전환을 위해 조직은 포괄적인 계획, 실행 및 최적화에 중점을 둔 잘 정의된 워크플로를 따라야 합니다.
워크플로의 첫 번째 단계는 클라우드 마이그레이션 계획이며, 여기에는 마이그레이션에 대한 비즈니스 사례를 명확하게 설명하는 것이 포함됩니다. 팀이 "이유"를 파악한 후에는 기존 IT 인프라, 앱 및 데이터에 대한 철저한 평가를 수행하여 마이그레이션에 적합한 항목을 식별하고 주의가 필요한 종속성을 평가하는 것이 중요합니다. 이 단계에서 팀은 일반적으로 다음과 같은 작업을 수행합니다.
평가가 완료되면 이제 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 클라우드 제공업체를 선택할 차례입니다. 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.
이 프로세스에는 클라우드 환경에서 앱, 데이터 및 인프라가 구성되는 방식을 결정하는 작업이 포함됩니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
이 단계에서 팀은 기존 IT 인프라를 새로운 클라우드 환경으로 이전합니다. 마이그레이션 전략(예: 리프트 앤 시프트, 리플랫포밍, 리팩토링 등)에 따라 실행 프로세스에는 대상 클라우드 환경 설정, 가상 머신(VM), 스토리지 및 네트워크 리소스 프로비저닝, 클라우드로 데이터 복제 또는 마이그레이션, 새 클라우드 인프라에 앱 배포 및 구성이 포함됩니다.
새로 전송된 앱과 데이터가 제대로 작동하는지 확인하기 위해서는 엄격한 테스트가 필수적입니다. 많은 팀이 다음을 수행합니다.
테스트 및 검증 프로세스 중에 식별된 문제나 버그를 해결하는 것도 중요합니다.
이 시점에서는 클라우드 리소스 및 구성 최적화로 초점이 이동합니다. 여기에는 다음이 수반됩니다.
하지만 클라우드 도입은 한 번에 끝나는 프로세스가 아닙니다. 대규모 인프라 및 데이터 이전은 새로운 클라우드 인프라의 기능을 실제로 최적화하고 마이그레이션의 장기적인 성공을 보장하기 위해 지속적인 실시간 성능 모니터링이 필요합니다. 조직은 소프트웨어 및 보안 프로토콜을 업데이트/업그레이드하고, 수요 패턴에 따라 규모를 확장 또는 축소하고, 클라우드 비용을 모니터링하여 비용 효율성을 최적화할 준비가 되어 있어야 합니다.
성공적인 클라우드 마이그레이션을 위해서는 마이그레이션 목표를 제시하고 문제를 예측하는 포괄적인 전략이 필요합니다. 예를 들어, 조직 네트워크의 레거시 애플리케이션은 클라우드에 최적화되지 않았을 수 있으므로 작업에 맞게 설계된 마이그레이션 도구와 접근 방식을 사용하여 프로세스에 대비해야 합니다.
마이그레이션 전략은 클라우드로 이전할 워크로드(그리고 온프레미스 인프라에 남을 워크로드)와 마이그레이션이 완료된 후 팀이 추가해야 하는 새로운 기능 및/또는 애플리케이션을 고려해야 합니다. 마이그레이션 계획에는 로드맵, 일정, 프로젝트 메트릭 및 목표는 물론 팀 리더, 클라우드 공급업체 및 기타 이해관계자에게 정보를 전달하기 위한 전략도 포함되어야 합니다.
각 회사의 상황과 클라우드 서비스 요구사항에 따라 정확한 접근 방식은 다르겠지만, 프로세스를 간소화할 수 있는 몇 가지 검증된 클라우드 마이그레이션 전략이 있습니다.
일반적으로 가장 빠르고 가장 복잡하지 않은 마이그레이션 방식인 리호스팅(리프트 앤 시프트라고도 함)에는 아키텍처를 크게 변경하지 않고 애플리케이션과 데이터를 온사이트 인프라에서 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션하는 작업이 포함됩니다(대부분 IaaS 도구를 사용함). 그러나 이 전송 전략은 클라우드 네이티브 기능을 완전히 활용하지 못하므로 기본 인프라에 긴밀하게 연결되어 있지 않은 애플리케이션에 가장 적합합니다.
반면 리플랫포밍(리프트 앤 리쉐이프라고도 함) 클라우드 전략은 기존 IT 아키텍처에 최소한의 변경만 가하여 호환성을 유지하면서 일부 클라우드 네이티브 기능(예: 마이크로서비스 아키텍처, Kubernetes 컨테이너, 머신 러닝 모델 등)을 활용하려고 시도하는 것입니다.
리팩터링 또는 재설계 접근 방식을 사용하려면 조직에서 클라우드 네이티브 기능을 완전히 활용하기 위해 PaaS 도구를 사용하여 애플리케이션을 재설계하고 재개발해야 합니다. 기존 아키텍처를 크게 변경해야 하는 경우가 많기 때문에 클라우드 환경에서 데이터 마이그레이션의 확장성, 복원력, 효율성을 높이는 경향이 있습니다. 리팩토링을 통해 기업은 클라우드 솔루션의 비즈니스 가치를 극대화하고 마이크로서비스 및 서버리스 컴퓨팅과 같은 최신 아키텍처 패턴 및 모델을 활용할 수 있습니다.
재구매 전략에는 기존 애플리케이션을 폐기하고 이를 SaaS 대안으로 교체하는 것이 포함됩니다. 기업은 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하는 대신 자신의 요구 사항을 충족하는 클라우드 기반 SaaS 솔루션을 선택합니다. 이 접근 방식을 사용하면 상당한 개발 노력 없이도 클라우드 기반 애플리케이션에 즉시 액세스할 수 있습니다. 재구매는 이메일, 고객 관계 관리(CRM), 인적 자원 관리(HRM)와 같은 비핵심 애플리케이션을 이전할 때 특히 유용합니다.
마지막으로, 폐기(또는 종료) 접근 방식을 구현하려면 기업은 오래되거나 사용되지 않는 애플리케이션을 폐기해야 합니다. 마이그레이션 프로세스의 일환으로 팀은 불필요한 애플리케이션이나 시스템을 식별하여 종료함으로써 유지보수 비용을 절감하고, 중복 리소스를 제거하며, 중요한 애플리케이션에만 집중하여 마이그레이션 프로세스를 간소화합니다.
마이그레이션하려는 워크로드의 구체적인 사용 사례(예: 미션 크리티컬 엔터프라이즈 애플리케이션, 데이터 백업 및 복구, 생산성/협업 애플리케이션, 소프트웨어 개발 프로젝트)를 다루어야 합니다. 사용 사례를 미리 정의하면 더 나은 전략 결정과 원활한 실행이 가능합니다.
전 세계 기업들은 클라우드 컴퓨팅이 제공하는 다양한 이점을 위해 클라우드 마이그레이션을 수용하고 있습니다. 다음은 조직이 클라우드 마이그레이션을 통해 이점을 얻을 수 있는 몇 가지 방법입니다.
클라우드 기반 인프라는 데이터 센터 인프라, 현장 서버 유지보수 등 확장성을 방해하는 많은 물리적, 재정적 장애물을 제거하기 때문에 기업은 필요할 때 IT 요구 사항을 쉽게 확장하거나 축소할 수 있습니다.
기업은 클라우드 서비스를 사용하여 사용한 만큼만 지불하는 방식으로 워크로드 관리 서비스를 구독할 수 있습니다. 기업은 미래의 수요를 예측하여 온사이트 용량을 추가하는 대신, 지금 필요한 용량에 대한 비용을 지불하고 필요에 따라 확장할 수 있습니다. 또한 클라우드 서비스는 막대한 하드웨어 및 유틸리티 비용과 대규모 서버 네트워크가 필요한 온사이트 데이터 센터의 설치 및 운영과 관련된 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
완벽한 시스템은 없지만 클라우드 서비스 제공업체는 민감한 데이터를 보호하고 업계 표준 및 정부 규정을 준수하기 위한 광범위한 조치를 구현합니다. 클라우드 환경은 보안 도구 및 프로토콜로 보호될 수 있으며 보안 위험을 줄이는 것으로 입증된 조치인 소프트웨어 및 보안 업데이트를 자동화할 수 있습니다.2.
또한 클라우드 마이그레이션은 데이터 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다. 재해 발생 시 클라우드 인프라는 데이터 복구를 용이하게 하고 다운타임, 지연 시간 문제 또는 데이터 손실을 최소화하여 비즈니스 연속성을 유지하도록 지원합니다.
애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하면 기업은 새로운 기술을 더 빠르게 도입할 수 있고, 새로운 비즈니스 기회에 대응하여 저렴한 비용으로 적시에 기술을 도입할 수 있습니다.
예를 들어, 리테일 기업이 클라우드 인프라 없이 온라인 스토어에 AI 기반 추천 시스템을 도입하려면 온프레미스 인프라 구매, 설치, 유지보수 비용과 이를 관리할 인력 고용 등 상당한 하드웨어 투자를 해야 합니다. 새로운 인프라를 구축하고 실행하는 데에도 상당한 시간이 걸릴 것입니다. 클라우드 기반 인프라를 통해 회사는 새로운 AI 시스템을 몇 분 안에 대규모로 설치할 수 있어 의사 결정과 구현 사이의 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
Instana Observability 플랫폼은 기업이 하이브리드 클라우드 에코시스템을 최적화하고 클라우드 마이그레이션 투자를 최대한 활용할 수 있도록 실시간 성능 데이터를 제공합니다.
IBM Turbonomic 소프트웨어는 클라우드 마이그레이션 계획을 제공하기 때문에 초기부터 클라우드 소비를 최적화하고 클라우드 마이그레이션을 간소화할 수 있습니다.
클라우드 마이그레이션 컨설팅으로 가치를 창출하고 비즈니스를 혁신하세요.
IBM Turbonomic을 사용하면 애플리케이션을 원활하고 지속적이며 비용 효율적으로 실행하여 비용을 절감하면서 효율적인 앱 성능을 달성할 수 있습니다.
1"Gartner, 2023년 전 세계 퍼블릭 클라우드 최종 사용자 지출이 거의 6,000억 달러에 달할 것으로 예측", Gartner, 2023년 4월 19일(ibm.com 외부 링크)
2“패치 및 소프트웨어 업데이트에 대한 이해”, CISA, 2023년 2월 23일(ibm.com 외부 링크)