클라우드 마이그레이션이란?

클라우드 마이그레이션은 데이터, 애플리케이션, 워크로드를 온프레미스 데이터 센터에서 클라우드 기반 인프라로 또는 한 클라우드 환경에서 다른 클라우드 환경으로 이동하는 프로세스입니다(클라우드 간 마이그레이션이라고도 함).

기업은 단일 클라우드 또는 여러 클라우드로 마이그레이션할 수 있으며, 공용 인터넷을 통해 서비스가 제공되는 퍼블릭 클라우드 모델 또는 안전한 독점 클라우드 인프라에 자신만 액세스할 수 있는 프라이빗 클라우드 모델을 활용할 수 있습니다. 많은 조직이 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 서비스를 결합하여 클라우드 환경 전반에서 워크로드 관리를 지원하고 자동화하는 유연하고 비용 효율적인 단일 IT 인프라를 구축하는 하이브리드 클라우드 환경을 선택합니다.

멀티클라우드는 기업이 여러 퍼블릭 클라우드 제공업체를 사용하여 IT 인프라를 마이그레이션할 수 있도록 하는 또 다른 옵션을 제공합니다. 멀티클라우드는 다양한 공급업체의 SaaS(Software-as-a-Service)를 사용하여 인프라 전반에서 이식성 기능을 활용하는 것만큼 간단할 수 있지만, 중앙 콘솔에서 여러 클라우드 공급업체(예: AWS(Amazon Web Services), Google Cloud Platform, IBM Cloud 및 Microsoft Azure)의 PaaS(Platform-as-a-Service) 또는 IaaS( Infrastructure-as-a-Service)에서 엔터프라이즈 애플리케이션을 관리하는 경우가 더 많습니다.