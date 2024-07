클라우드 마이그레이션을 위한 서비스 IBM Consulting Cloud Migration Services는 비즈니스의 클라우드 마이그레이션을 지원하여 다른 업무에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 클라우드에서 클라우드, 클라우드에서 온프레미스, 온프레미스에서 클라우드, 온프레미스에서 온프레미스 등 다양한 마이그레이션 패턴을 지원하므로 디지털 혁신을 위해 워크로드를 퍼블릭 클라우드 또는 프라이빗 클라우드 또는 현대화된 데이터센터로 마이그레이션할 수 있습니다. AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud에 대한 전문 지식을 갖춘 IBM의 클라우드 전문가 팀은 마이그레이션 도구와 자산을 활용하고, 기본 제공되는 자동화 및 생성형 AI를 모든 단계에 통합하여 마이그레이션 계획에 대한 선언적이고 지속적인 접근 방식을 통해 마이그레이션의 모든 단계에서 고객을 지원합니다.

클라우드 현황: 엔터프라이즈 클라우드 전략에 대한 비교 고찰로, 클라우드 혁신의 다양한 영역에서 진행 상황에 대한 스냅샷을 제공합니다. 인덱스 보고서 읽기

기능 데이터 센터 종료 및 통합을 통한 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화 조직이 IT 비용을 절감하고, 운영 효율성을 높이고, 비즈니스 연속성과 복원력을 강화할 수 있도록 지원합니다. IBM의 검증된 모범 사례, 방법론 및 프레임워크를 통해 기존 데이터센터에서 퍼블릭, 하이브리드 또는 멀티 클라우드 환경으로 원활하게 전환할 수 있습니다. 데이터 마이그레이션 및 현대화 IBM은 기술 업그레이드, 시스템 통합 또는 혁신적인 솔루션 채택을 통해 기업이 시스템, 플랫폼 또는 스토리지 환경 간에 데이터를 전송할 수 있도록 지원합니다. IBM의 서비스는 기존 데이터 시스템, 아키텍처 및 기술을 혁신하여 기업의 진화하는 요구 사항에 부합하고 새로운 기회를 활용할 수 있도록 돕습니다. 메인프레임 재배치로 데이터 센터 종료 고객이 메인프레임 인프라를 클라우드 환경으로 전환할 수 있도록 지원하여 메인프레임 하드웨어를 한 사이트에서 다른 사이트로 물리적으로 이전할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 기업은 온-프레미스 메인프레임 애플리케이션을 마이그레이션하고 현대화하여 완전 관리형 클라우드 네이티브 런타임 환경을 제공할 수 있습니다. 전력 마이그레이션으로 데이터 센터 종료 당사의 전력 시스템 마이그레이션 서비스는 제약, 제조, 소매, 물류, 미디어 및 엔터테인먼트, 은행, 금융 및 보험 등 여러 산업 분야에 맞는 다양한 솔루션을 제공합니다. 리프트 시프트, 종량제, 용량 유연화, 퍼블릭 클라우드에 워크로드 배포와 같은 유연한 옵션을 제공하여 다양한 고객의 요구 사항을 충족합니다. SAP 마이그레이션으로 데이터 센터 종료 IBM의 SAP ECC 마이그레이션 서비스는 고객이 온프레미스의 SAP ECC 또는 HANA 레거시 환경에서 원활한 멀티 클라우드 환경으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 온프레미스, 데이터 센터 또는 프라이빗 클라우드의 새로운 기능 IBM은 고객이 새로운 온프레미스 데이터 센터와 프라이빗 클라우드 솔루션을 구축할 수 있도록 지원합니다. 애플리케이션 및 데이터센터 검색 및 평가 애플리케이션 환경, 인프라, 네트워크 및 데이터 센터 인프라에 대한 심층적인 분석을 제공하여 필수 인사이트, 종속성 식별 및 마이그레이션 또는 현대화 준비 상태 평가를 지원합니다. 데이터 센터 코로케이션 및 프라이빗 클라우드 호스팅 기업들이 타사 데이터 센터 시설 내에 공간, 전력 및 냉각 장치를 확보하여 서버, 스토리지 및 네트워킹 장비를 공동으로 배치할 수 있도록 지원합니다. 또한 안전하고 격리된 환경 내에서 전용 클라우드 인프라를 배포하고 관리할 수 있는 프라이빗 클라우드 호스팅 서비스를 제공합니다. 온프레미스 및 코로케이션 서비스 관리 IBM은 기업을 위한 온프레미스 관리 서비스를 제공합니다. 데이터 센터 폐기 이전, 재판매, 재활용 또는 폐기를 위해 안전하고 효율적으로 데이터 센터 인프라를 제거합니다. 해체 서비스의 일환으로 데이터의 안전한 보관 및 저장을 보장합니다. EOL(End of Life) 혁신 당사의 단종 서비스는 시대에 뒤떨어지거나 노후화되는 기술, 시스템 또는 프로세스에서 현대적이고 효율적이며 지속 가능한 대안으로 원활하고 전략적으로 전환할 수 있도록 합니다. 서비스형 재해 복구 진단 복구, 사이버 복원력 및 비즈니스 연속성 서비스를 제공하여 고객의 운영이 안전하고 중단 없이 유지되도록 합니다.

IBM Garage ™를 활용한 공동 작업 디자인씽킹, 애자일, DevOps 사례에 대한 엔드투엔드 프레임워크를 활용하여 원활하게 솔루션 관련 아이디어를 창출하고 이를 구축하고 측정하며, 해당 과정을 반복하고 확장합니다. 비즈니스, 설계, 기술 분야의 다양한 IBM 전문가와 고객사 팀의 파트너십을 통해 가치 실현을 가속화하고 혁신적인 기술을 도입합니다. 더 알아보기 IBM Garage 전문가와 상담하기

IBM은 어디서도 찾을 수 없는 수준의 마이그레이션 전문성을 제공했습니다. . . 직접 해결할 수 없는 문제가 발생하면 시스템을 빠르게 파악할 수 있는 사람이 필요하며 IBM이 바로 그런 역량을 지원할 수 있습니다. Mark Record 전 IT 및 변화 책임자 The Co-operative Bank The Co-operative Bank 사례 읽기

전략적 파트너십 AWS 클라우드에서 애플리케이션 마이그레이션 Amazon Web Services의 빠른 채택을 가속화하고 개방적 혁신 및 지능형 워크플로우를 도입합니다. AWS 클라우드를 위한 IBM 컨설팅 서비스 살펴보기 하이브리드 클라우드를 Microsoft 클라우드로 전환 안심할 수 있는 보안 기능을 통해 하이브리드 클라우드를 Microsoft Azure로 빠르게 변환하세요. Microsoft Azure Red Hat® OpenShift®로 클라우드 네이티브 앱을 구축하는 방법을 알아봅니다. Microsoft용 IBM 컨설팅 서비스 알아보기 Google 클라우드 플랫폼에서 애플리케이션 마이그레이션 인공 지능과 향상된 복원력을 통해 Google Cloud Platform의 잠재력을 극대화하세요 Google Cloud를 위한 IBM 컨설팅 서비스 알아보기 IBM Cloud에서 애플리케이션 마이그레이션 애플리케이션을 IBM Cloud로 마이그레이션하세요. IBM Cloud Satellite로 IBM Cloud를 확장하여 앱을 온프레미스, 엣지 컴퓨팅, 퍼블릭 클라우드 환경 전반에 지속적으로 배포하고 실행할 수 있습니다. IBM Cloud에 대해 더 알아보기 Oracle Cloud를 통한 하이퍼스케일링 여정 비즈니스 혁신의 가치를 최대한 활용하면서 Oracle Cloud로의 여정을 가속화하세요. IBM의 Oracle Cloud 서비스 살펴보기

사례 연구 DWP 영국 노동연금부가 세계 최고의 서비스를 제공할 수 있도록 지원 더 알아보기

인사이트 IBM에서 제공하는 유용한 정보를 이메일로 받아보세요. 최신 동향에 관한 다양한 시사점과 인사이트를 제공하는 엄선된 뉴스레터 중 관심 분야를 선택합니다. 혁신을 주도해가는 애플리케이션 애플리케이션 현대화로 디지털 혁신 실현 방법 알아보기 하이브리드 클라우드 정복 하이브리드 클라우드 여정으로 비즈니스 가치를 실현하는 데 따른 5가지 공통 과제를 파악합니다. 디지털 혁신 최적화 IBM Consulting 클라우드 액셀러레이터를 사용하여 예측 가능한 결과로 신속한 계획과 간편한 실행을 추진해 보세요. HFS Horizons HFS가 IBM을 Horizon 3로 인정한 이유 알아보기

IBM 전문가 소개 Vikas Ganoorkar Vikas는 고객이 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 IBM의 Cloud 마이그레이션 업무의 수석 파트너이자 리더입니다. Priyanka Ray Priyanka는 IBM Cloud의 마이그레이션 관행을 이끄는 리더입니다. Debasis RoyChoudhuri Debasis는 IBM 수석 엔지니어 겸 수석 컨설턴트이자 북미 지역 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화 실무 리더입니다. Debasis는 다양한 클라우드 애플리케이션 현대화 인게이지먼트를 이끌며 하이브리드 멀티클라우드 플랫폼을 지원합니다. Sudeshna Majumder Sudeshna는 IBM Consulting의 어소시에이트 파트너 겸 제공 책임자입니다. 인도 고객 혁신 센터(India Client Innovation Center)의 마이그레이션 및 현대화 실무 리더를 맡고 있기도 합니다.