조직이 클라우드 기반 서비스를 계속 채택함에 따라 경쟁력을 유지하기 위해 인프라, 애플리케이션 및 데이터를 클라우드로 마이그레이션하고 현대화하는 것이 더욱 시급해졌습니다. 기존의 마이그레이션 및 현대화 접근 방식에는 수동 프로세스가 포함되는 경우가 많아 비용 증가, 가치 실현 시간 지연 및 위험 증가로 이어집니다.
클라우드 마이그레이션 및 현대화는 고유한 과제를 동반하는 복잡하고 시간이 많이 걸리는 프로세스일 수 있습니다. 반면, 생성형 AI 자산과 보조 툴, 혁신적인 상업 모델에는 많은 이점이 있습니다. IBM® Consulting의 Cloud Migration and Modernization Factory는 조직이 일반적인 마이그레이션 및 현대화 문제를 극복하고 더 빠르고 효율적이며 비용 효율적인 마이그레이션 및 현대화 경험을 달성할 수 있도록 지원합니다.
IBM Consulting은 동일한 기술을 활용하여 미래의 기업이 현재 필요로 하는 속도로 가치를 제공할 수 있습니다. 이러한 혁신은 컨설턴트와 코드 간의 새로운 관계, 즉 솔루션과 가치를 보다 신속하고 반복 가능하며 비용 효율적으로 제공하는 데 도움이 될 수 있는 새로운 관계에서 시작됩니다.
생성형 AI 자산과 어시스턴트는 클라우드 마이그레이션 및 현대화 환경을 혁신하고 있으며, 일반적인 마이그레이션 문제를 극복할 수 있는 보다 효율적이고 자동화된 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 이러한 툴은 머신 러닝과 인공 지능을 활용하여 수동 프로세스를 자동화해 사람의 개입 필요성을 줄이고 오류 및 재작업의 위험을 최소화합니다.
IBM® Consulting Assistant는 주요 컨설팅 프로젝트 역할 및 작업을 지원하기 위해 IBM 독점 데이터로 학습된 역할 기반 AI 어시스턴트 라이브러리입니다. 대화 기반 인터페이스를 통해 컨설턴트가 어시스턴트를 사용하는 방식을 민주화하여 직원들이 어시스턴트를 찾고, 만들고, 지속적으로 개선하여 고객의 요구를 더 빠르게 충족할 수 있는 환경을 조성했습니다.
IBM Consulting Assistants를 통해 컨설턴트는 비즈니스 과제를 가장 잘 해결하는 모델을 선택할 수 있습니다. 이러한 모델은 사전 설계된 프롬프트 및 출력 형식과 함께 패키지로 제공되므로 직원들은 상세한 사용자 페르소나 또는 특정 언어 및 기능에 대한 코드를 만드는 등 쿼리에 대한 맞춤형 출력을 얻을 수 있습니다. 그 결과 더 가치 있는 작업을 더 빠르게 얻을 수 있습니다.
클라우드 마이그레이션 서비스와 같은 혁신적인 상용 모델은 애플리케이션과 데이터를 클라우드로 마이그레이션하고 현대화할 수 있는 유연하고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. IBM의 가격 모델은 조직이 비용을 절감하고 ROI를 높이는 동시에 원활하고 성공적인 마이그레이션 경험을 촉진할 수 있도록 설계되었습니다.
하이브리드 클라우드 전환 서비스의 선도 공급자인 IBM은 조직이 일반적인 마이그레이션 및 현대화 과제를 극복하도록 지원하는 폭넓은 전문성을 보유하고 있습니다. 우리 전문가들은 성공적인 클라우드 마이그레이션과 현대화를 보장하기 위해 생성형 AI 기반 툴과 혁신적인 상업 모델을 개발했습니다.
IBM Consulting의 Cloud Migration and Modernization Factory는 사전 구축된 마이그레이션 패턴과 자동화된 접근 방식을 활용하여 고객이 비즈니스 가치를 더 빠르게 실현하도록 지원합니다. 즉, 조직은 더 빠르게 배포하고 확장하여 시장에 빠르게 진입하고 비즈니스 혜택을 더 빨리 누릴 수 있습니다.
IBM Consulting의 Cloud Migration and Modernization을 통해 고객은 다음을 달성할 수 있습니다.
클라우드 마이그레이션과 현대화는 복잡할 수 있지만, 생성형 AI 자산과 어시스턴트, 혁신적인 상업 모델을 활용하면 조직은 일반적인 과제를 극복하고 더 빠르고 효율적이며 비용 효율적인 마이그레이션 경험을 얻을 수 있습니다. 수동 프로세스를 자동화하고 사람의 개입 필요성을 줄이며 오류 및 재작업 위험을 최소화함으로써 생성형 AI 툴은 조직이 상당한 비용 절감과 ROI 향상을 달성하도록 지원할 수 있습니다.
VMware vSphere 워크로드를 자동 마이그레이션을 제공하는 셀프 서비스 마이그레이션 툴인 RackWare Management Module(RMM)을 통해 IBM Cloud로 마이그레이션하세요.
클라우드에서 네트워크 프로비저닝 및 오케스트레이션을 자동화하여 마이그레이션을 간소화하고 민첩성을 향상하며 원활한 운영을 보장하세요.
IBM Instana Observability는 마이크로서비스 환경에 대한 애플리케이션 검색, 모니터링, 추적 및 근본 원인 분석을 자동화합니다.
IBM Turbonomic은 AI를 사용하여 멀티클라우드 환경의 성능, 비용, 규정 준수를 최적화하는 애플리케이션 자원 관리 소프트웨어입니다. SaaS 또는 자체 호스팅으로 사용할 수 있습니다.
