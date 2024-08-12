조직이 클라우드 기반 서비스를 계속 채택함에 따라 경쟁력을 유지하기 위해 인프라, 애플리케이션 및 데이터를 클라우드로 마이그레이션하고 현대화하는 것이 더욱 시급해졌습니다. 기존의 마이그레이션 및 현대화 접근 방식에는 수동 프로세스가 포함되는 경우가 많아 비용 증가, 가치 실현 시간 지연 및 위험 증가로 이어집니다.

클라우드 마이그레이션 및 현대화는 고유한 과제를 동반하는 복잡하고 시간이 많이 걸리는 프로세스일 수 있습니다. 반면, 생성형 AI 자산과 보조 툴, 혁신적인 상업 모델에는 많은 이점이 있습니다. IBM® Consulting의 Cloud Migration and Modernization Factory는 조직이 일반적인 마이그레이션 및 현대화 문제를 극복하고 더 빠르고 효율적이며 비용 효율적인 마이그레이션 및 현대화 경험을 달성할 수 있도록 지원합니다.

IBM Consulting은 동일한 기술을 활용하여 미래의 기업이 현재 필요로 하는 속도로 가치를 제공할 수 있습니다. 이러한 혁신은 컨설턴트와 코드 간의 새로운 관계, 즉 솔루션과 가치를 보다 신속하고 반복 가능하며 비용 효율적으로 제공하는 데 도움이 될 수 있는 새로운 관계에서 시작됩니다.