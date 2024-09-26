모놀리식 아키텍처란 무엇인가요?

모놀리식 아키텍처를 이해하는 한 가지 방법은 이 용어의 다른 의미를 떠올려 보는 것입니다. 실제 건축 설계를 고려할 때, 거대한 암석 덩어리에서 깎아낸 구조물을 설명하기 위해 모놀리식 건축이라는 표현을 사용합니다. 핵심 단어인 '모놀리스(Monolith)'는 전체가 하나의 덩어리로 이루어져 있어 구성 자체가 완전히 균일하다는 의미를 포함합니다. 하나의 암석 지형에서 여러 개의 맞붙은 건물이 만들어질 수 있으며, 이들은 모두 동일한 암석 기반을 공유합니다.

이 비유는 소프트웨어 엔지니어링 개념에 잘 들어맞습니다. 이러한 맥락에서 모놀리식 아키텍처는 서로 다른 비즈니스 기능(즉, 여러 건물)을 수행하지만, 모두 단일 코드베이스(또는 암석 기반)를 공유합니다.

수십 년 동안 모놀리식 아키텍처는 전통적인 소프트웨어 모델로서 소프트웨어 개발을 완전히 지배했습니다. 그러나 오늘날 모놀리식 아키텍처에 대한 논의에는 점점 더 널리 채택되고 있는 뛰어난 대안, 즉 마이크로서비스를 반드시 포함해야 합니다.