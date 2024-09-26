모놀리식 아키텍처란 무엇인가요?

모놀리식 아키텍처를 이해하는 한 가지 방법은 이 용어의 다른 의미를 떠올려 보는 것입니다. 실제 건축 설계를 고려할 때, 거대한 암석 덩어리에서 깎아낸 구조물을 설명하기 위해 모놀리식 건축이라는 표현을 사용합니다. 핵심 단어인 '모놀리스(Monolith)'는 전체가 하나의 덩어리로 이루어져 있어 구성 자체가 완전히 균일하다는 의미를 포함합니다. 하나의 암석 지형에서 여러 개의 맞붙은 건물이 만들어질 수 있으며, 이들은 모두 동일한 암석 기반을 공유합니다.
이 비유는 소프트웨어 엔지니어링 개념에 잘 들어맞습니다. 이러한 맥락에서 모놀리식 아키텍처는 서로 다른 비즈니스 기능(즉, 여러 건물)을 수행하지만, 모두 단일 코드베이스(또는 암석 기반)를 공유합니다.
수십 년 동안 모놀리식 아키텍처는 전통적인 소프트웨어 모델로서 소프트웨어 개발을 완전히 지배했습니다. 그러나 오늘날 모놀리식 아키텍처에 대한 논의에는 점점 더 널리 채택되고 있는 뛰어난 대안, 즉 마이크로서비스를 반드시 포함해야 합니다.
모놀리식 소프트웨어에서는 애플리케이션에 필요한 모든 코드가 하나의 중앙 저장소에 보관됩니다. 이는 시스템이 한 가지 형식의 통신만 허용하도록 조정되어 있기 때문에 개발자에게 추가적인 단순화 이점을 제공합니다. 이 시스템은 서로 다른 서비스 간의 통신을 변환해야 하는 부담이 없습니다. 이를 통해 DevOps와 같은 개발 프로세스를 더 쉽게 수행할 수 있습니다.
모놀리식 애플리케이션에는 일반적으로 다음과 같은 구성 요소가 포함됩니다.
모놀리식 아키텍처를 더 자세히 살펴보면 다음과 같은 몇 가지 중요한 이점이 있음을 알 수 있습니다.
모놀리식 아키텍처를 사용하는 경우 강점처럼 보이는 경직성이 동시에 약점이 될 수 있음을 알 수 있습니다.
마이크로서비스 아키텍처는 하나의 애플리케이션을 느슨하게 결합된 여러 작은 구성 요소나 서비스로 구성하는 클라우드 네이티브 아키텍처 스타일입니다. 마이크로서비스 애플리케이션은 각 서비스가 자체적인 기술 스택(특정 작업을 위해 결합된 기술 모음)을 가질 수 있습니다.
마이크로서비스가 제공하는 주요 비즈니스 이점 중 하나는 전체 애플리케이션에 영향을 주지 않고 애플리케이션의 새로운 부분을 반영하도록 시스템을 쉽게 업데이트할 수 있는 것입니다. 이를 통해 시간과 인력을 크게 절감할 수 있습니다
마이크로서비스 아키텍처와 유사한 대안으로 이벤트 기반 아키텍처(EDA)가 있으며, 이는 때때로 마이크로서비스와 함께 사용됩니다. EDA에서는 상태 변경이 이벤트로 표현되고 시스템 내에서 처리되도록 스케줄링됩니다. EDA는 느슨한 결합과 실시간 처리를 지원하므로 매력적인 옵션입니다.
마이크로서비스는 지속적인 성장을 위한 준비가 되어 있으며 기술 변화를 수용합니다. 다음은 마이크로서비스가 제공하는 주요 이점입니다.
마이크로서비스는 많은 이점을 제공하지만 전반적인 복잡성으로 인해 사용 과정에서 발생하는 여러 문제의 근본 원인이 되기도 합니다.
마이크로서비스의 등장으로, 소프트웨어 개발은 신흥 마이크로서비스 아키텍처와 기존 모놀리식 아키텍처 간의 치열한 경쟁 구도로 바뀌었습니다.
겉으로 보면 마이크로서비스가 더 최근에 개발되었기 때문에 더 우수한 아키텍처라고 생각할 수 있습니다. 그러나 이러한 가정은 근시안적이라는 점이 곧 드러납니다. 모놀리식 아키텍처의 단순성에서 이점을 얻을 수 있는 컴퓨팅 상황이 여전히 많습니다.
또한 두 아키텍처 모두 장단점이 있습니다. 조직은 둘 중 한 시스템을 도입하기 전에 두 유형을 면밀히 검토하고 앞으로의 애플리케이션 개발 요구를 미리 고려해야 합니다.
직접적으로 비교할 수 있는 여러 주요 측면에서 모놀리식 아키텍처와 마이크로서비스는 많은 차이를 보입니다.
건축 스타일을 언제 사용해야 하는지와 필요한 용도에 따라 가장 적합한 시스템을 파악하는 것은 매우 중요합니다. 다음은 모놀리식 시스템이 가장 잘 활용되는 경우입니다.
마이크로서비스는 가장 복잡한 애플리케이션을 비롯해 다양한 프로젝트에 적용할 수 있습니다.
