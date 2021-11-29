PostgreSQL과 MySQL의 차이점은 무엇인가요?

PostgreSQL과 MySQL은 데이터를 테이블로 구성하는 관계형 데이터베이스입니다. 이러한 테이블은 각각에 공통적인 데이터를 기반으로 연결되거나 관련될 수 있습니다. 관계형 데이터베이스를 사용하면 비즈니스에서 사용 가능한 데이터 간의 관계를 더 잘 이해하고 더 나은 의사 결정을 내리거나 새로운 기회를 식별하기 위한 새로운 통찰력을 얻을 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
PostgreSQL과 MySQL 모두 관리 시스템과의 상호 작용을 위한 표준 언어인 SQL(구조적 쿼리 언어)을 사용합니다. SQL을 사용하면 대부분의 비기술 직원이 빠르게 배울 수 있는 간단한 구조의 소스 코드 몇 줄을 사용하여 테이블을 조인할 수 있습니다.
SQL을 사용하면 분석가는 디스크에서 주문 테이블이 있는 위치, 특정 주문을 찾기 위해 조회를 수행하는 방법 또는 주문 테이블과 고객 테이블을 연결하는 방법을 알 필요가 없습니다. 데이터베이스는 쿼리를 컴파일하고 올바른 데이터 포인트를 파악합니다.
MySQL과 PostgreSQL은 모두 데이터를 저장하고 전송하기 위해 JSON(JavaScript Object Notation)을 지원하지만, PostgreSQL은 키 중복과 불필요한 공백을 제거하는 JSON의 바이너리 버전인 JSONB도 지원합니다.
두 데이터베이스 모두 기존 지원 메커니즘 외에도 강력한 커뮤니티 지원을 제공합니다.
PostgreSQL은 Postgres라고도 불리며, 신뢰성, 유연성, 개방형 기술 표준 지원으로 좋은 평판을 얻고 있는 오픈 소스 관계형 데이터베이스입니다. PostgreSQL은 비관계형 및 관계형 데이터 유형을 모두 지원합니다. 오늘날 사용 가능한 가장 규정을 준수하고 안정적이며 성숙한 관계형 데이터베이스 중 하나라고 불리며 복잡한 쿼리를 쉽게 처리할 수 있습니다.
PostgreSQL의 기능은 다음과 같습니다.
PostgreSQL은 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)을 개선하기 위한 비용 효율적이고 효율적인 방법을 찾는 많은 기업을 위한 "일률적인" 솔루션입니다. 시계열 데이터 유형 및 지리 공간 분석과 같은 작업을 포괄하는 강력한 확장 에코시스템을 통해 다양한 전문 사용 사례를 신속하게 지원할 수 있을 만큼 확장 가능하고 다재다능합니다. 오픈 소스 데이터베이스 솔루션으로 구축된 PostgreSQL은 라이선스 제한, 공급업체 잠금 가능성 또는 과잉 배포의 위험 없이 완전히 무료입니다. PostgreSQL은 객체 관계형 데이터베이스 관리 시스템(ORDBMS)으로 관리됩니다.
PostgreSQL은 전자 상거래, 고객 관계 관리 및 재무 원장을 비롯한 비즈니스 활동을 위한 온라인 트랜잭션 처리(OLTP) 프로토콜 관리를 담당하는 엔터프라이즈 데이터베이스 관리자에게 이상적인 솔루션을 제공합니다. 또한 수신, 생성, 생성된 데이터의 분석을 관리하는 데 이상적입니다.
PostgreSQL의 주요 이점은 다음과 같습니다.
MySQL는 빠르고 안정적이며 확장가능한 사용하기 쉬운 오픈 소스 관계형 데이터베이스 시스템으로, 미션 크리티컬하고 부하가 많은 프로덕션 애플리케이션을 처리하도록 설계되었습니다. RDMS(관계형 데이터베이스 관리 시스템)에서 관리하는 메모리, 디스크 및 CPU 사용률이 낮은 일반적이고 시작하기 쉬운 데이터베이스입니다. MySQL Community Edition은 활발한 온라인 커뮤니티에서 지원하는 무료 다운로드 버전입니다.
MySQL 기능에는 트랜잭션 및 ACID 규정 준수(원자성, 일관성, 격리 및 내구성을 나타냄)와 함께 모든 SQL 표준 명령이 포함됩니다.
가장 일반적인 두 가지 관계형 데이터베이스는 MySQL과 Oracle입니다. MySQL은 MAC OS X와 호환되지 않는 라이선스가 부여된 Microsoft 제품인 SQL Server와 동의어가 아닙니다.
종종 MySQL과 혼동되는 MariaDB는 MySQL의 오픈 소스 분기로, 더 빠르고 더 많은 스토리지 엔진을 제공하지만(12) 기능이 제한적입니다. MySQL과 MariaDB에서 모두 사용하는 스토리지 엔진은 InnoDB입니다. InnoDB는 표준 ACID 호환 기능을 제공합니다. MySQL과 달리 MariaDB는 데이터 마스킹 또는 동적 열을 지원하지 않습니다.
MySQL은 다음을 포함하여 시장에 많은 이점을 제공합니다.
PostgreSQL과 MySQL에는 많은 차이점이 있습니다. 특징, 기능 및 이점의 몇 가지 차이점은 다음과 같습니다.
요약하자면, PostgreSQL과 MySQL은 모두 용도가 다르며, 기업의 목표와 리소스에 따라 선택하는 것이 달라집니다. 일반적으로 PostgreSQL은 보다 강력한 고급 데이터베이스 관리 시스템으로, 대규모 환경에서 복잡한 쿼리를 빠르게 수행해야 하는 조직에 적합합니다. 그러나 MySQL은 예산과 공간에 제한이 있는 회사에 이상적인 솔루션입니다.
많은 개발자에게 엔터프라이즈 데이터베이스의 가용성 모니터링, 모니터링 및 확장을 관리해야 하는 필요성은 개인 대역폭에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 새로운 API, 애플리케이션 및 서비스를 구축하는 데 소요될 수 있는 시간이 단축됩니다.
IBM® Cloud Databases for PostgreSQL은 데이터베이스 관리의 부담을 덜어주어 개발자가 새롭고 혁신적인 제품을 개발하는 데 집중할 수 있도록 도와주는 완전 관리형 데이터베이스 제품입니다.
IBM은 오픈소스 데이터베이스에 폭넓은 역량을 집중하고 있으며, 이를 지원하는 대규모 개발자 커뮤니티와 적극적으로 협력하고 있습니다. 오픈 소스 개발자와 정기적으로 협업하고 기업을 위한 확장가능한 솔루션을 만들기 위해 협력함으로써 동일한 목표를 향해 노력하는 최고의 데이터베이스 개발자의 지원을 항상 받고 있다는 사실을 알고 자신 있게 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 스트리밍 데이터 파이프라인을 생성하여 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 완벽한 데이터 통합을 촉진합니다.
watsonx.data를 사용하면 오픈, 하이브리드 및 관리형 데이터 저장소를 통해 데이터의 위치와 관계없이 모든 데이터로 분석과 AI를 확장할 수 있습니다.
IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.