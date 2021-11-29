PostgreSQL과 MySQL의 차이점은 무엇인가요?

PostgreSQL과 MySQL 모두 관리 시스템과의 상호 작용을 위한 표준 언어인 SQL(구조적 쿼리 언어)을 사용합니다. SQL을 사용하면 대부분의 비기술 직원이 빠르게 배울 수 있는 간단한 구조의 소스 코드 몇 줄을 사용하여 테이블을 조인할 수 있습니다.

SQL을 사용하면 분석가는 디스크에서 주문 테이블이 있는 위치, 특정 주문을 찾기 위해 조회를 수행하는 방법 또는 주문 테이블과 고객 테이블을 연결하는 방법을 알 필요가 없습니다. 데이터베이스는 쿼리를 컴파일하고 올바른 데이터 포인트를 파악합니다.

MySQL과 PostgreSQL은 모두 데이터를 저장하고 전송하기 위해 JSON(JavaScript Object Notation)을 지원하지만, PostgreSQL은 키 중복과 불필요한 공백을 제거하는 JSON의 바이너리 버전인 JSONB도 지원합니다.

두 데이터베이스 모두 기존 지원 메커니즘 외에도 강력한 커뮤니티 지원을 제공합니다.