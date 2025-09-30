멀티 테넌트 소프트웨어 아키텍처(소프트웨어 멀티테넌시라고도 함)에서 소프트웨어 애플리케이션(및 해당하는 기본 데이터베이스와 하드웨어)의 단일 인스턴스는 여러 테넌트(또는 사용자 계정)를 수용합니다. 테넌트는 개별 사용자일 수 있지만 애플리케이션 인스턴스 내에서 공통 액세스 및 권한을 공유하는 사용자 그룹(예: 고객 조직)인 경우가 더 많습니다. 각 테넌트의 데이터는 애플리케이션 인스턴스를 공유하는 다른 테넌트와 격리되어 보이지 않으므로 모든 테넌트에 대한 데이터 보안 및 개인정보 보호가 보장됩니다.

소프트웨어 멀티테넌시는 SaaS(Software-as-a-Service)가 제공되는 아키텍처입니다. 조직에서 salesforce.com, HubSpot 또는 기타 클라우드 기반 SaaS 오퍼링을 사용하는 경우 해당 조직은 멀티 테넌트 오퍼링의 테넌트가 됩니다.

다소 혼란스럽지만 멀티 테넌트는 클라우드 호스팅 서비스를 참조할 수도 있습니다. 멀티 테넌트 호스팅(공유 호스팅이라고도 함)에서는 단일 물리적 컴퓨터 또는 가상 머신(VM)이 여러 사용자 또는 고객 조직 간에 공유됩니다. 멀티 테넌트 호스팅 솔루션은 일반적으로 클라우드 서비스 제공자에 의해 단일 테넌트 또는 전용 호스팅 솔루션에 대한 저렴한 대안으로 제공됩니다.

이 문서의 나머지 부분에서는 소프트웨어 멀티테넌시를 집중적으로 다룰 예정입니다. 여기에서 멀티 테넌트 및 단일 테넌트 호스팅 유형에 대해 자세히 알아보세요.