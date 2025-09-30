Virtual Servers는 물리적 서버(종종 호스트 또는 Bare Metal Servers라고도 함)를 더 작고 독립적인 세그먼트로 분할하여 생성할 수 있는 소프트웨어 지원 서버 유형입니다. Virtual Servers는 모든 유형의 서버 기능을 복제하는 동시에 다른 유형의 Virtual Servers와 리소스를 공유할 수 있습니다.
다음은 기존의 물리적 서버에 비해 다양한 이점을 제공하는 Virtual Servers에 대한 여러 유용한 사용 사례입니다.
서버 가상화를 통해 조직은 모든 애플리케이션에 대한 독립형 서버 투자와 관련된 비용을 절감할 수 있습니다. 이를 통해 하드웨어 비용뿐만 아니라 전력, 냉각 및 데이터 센터 유지 관리 비용도 절약됩니다.
Virtual Servers는 쉽게 확장할 수 있는 유연한 옵션을 찾는 스타트업과 같은 조직에 탁월한 솔루션입니다. 단순한 메일 서버에서 수백만 개의 웹 애플리케이션을 처리할 수 있는 고성능 웹 서버에 이르기까지, VM 가상 서버를 다양한 용도로 사용하고 용도를 변경할 수 있습니다.
Virtual Servers를 사용하는 작업은 단일 서버로 제한되지 않으므로 증가된 서버 용량을 활용할 수 있습니다. 가상화를 사용하면 워크로드를 각 네트워크 서버의 소규모 섹션에 분산할 수 있으므로 조직은 가용 처리 능력을 크게 향상할 수 있습니다.
가상화는 단일 물리적 서버에서 리소스를 보다 효율적으로 사용할 수 있는 여러 Virtual Servers를 실행할 수 있기 때문에 물리적 설치 공간이 작고 냉각 관련 배출량이 적기 때문에 여러 물리적 서버에 대한 보다 친환경적인 대안을 제공합니다.
전용 Bare Metal Servers는 하드웨어 가용성 및 구성 요소 조립에 따라 설정 시간이 오래 걸릴 수 있지만, Virtual Servers는 몇 분 만에 온디맨드 방식으로 배포할 수 있으므로 다운타임을 줄일 수 있습니다.
가상화를 사용하면 여러 센터에서 데이터를 더 쉽게 백업 및 복제할 수 있으므로 재해 복구(DR) 전문가가 예측하지 못한 심각한 장애를 보다 쉽게 평가하고 해결할 수 있습니다. 또한 가상화는 실시간 마이그레이션과 같은 기능을 통해 비즈니스 연속성을 보호하고 사이버 위협(예: DDoS 공격)을 방어하는 데 도움이 되며, 이를 통해 서비스 중단 없이 가상 환경 간에 워크로드를 쉽게 이동할 수 있습니다.
일반적으로 서버 가상화의 장점은 단점보다 훨씬 많지만 Virtual Servers와 관련된 문제가 없다는 것은 아닙니다. 가장 일반적인 문제로 리소스 호깅이 있습니다. Virtual Servers는 기본 물리적 시스템의 처리 능력에 의존하기 때문에 단일 Bare Metal Servers 또는 서버 네트워크에서 너무 많은 Virtual Servers가 작동하면 성능이 저하될 수 있습니다. 물리적 서버의 용량은 호스팅할 수 있는 Virtual Servers의 용량을 알려주지만, 과도한 작업 부하를 다른 물리적 서버로 마이그레이션하거나 가상 개인 서버를 통해 서버 혼잡을 쉽게 해결할 수 있습니다.
가상 프라이빗 서버(VPS)는 물리적 시스템의 CPU 대역폭 중 특정 양을 지정된 Virtual Servers에 전용으로 할당되는 것을 보장해 주는 호스팅 서비스 공급자가 제공하는 Virtual Servers의 한 유형입니다. 클라우드 서비스 제공업체는 일반적으로 기업이 실제 물리적 시스템을 사용하지 않고도 전용 물리적 서버의 이점을 누릴 수 있도록 다양한 가격대의 가상 프라이빗 서버를 제공합니다. 완전한 가상화 최적화를 통해 조직은 로드 밸런서, SSL 인증서, 방화벽 등의 기능을 통해 가상 프라이빗 서버를 맞춤화할 수 있습니다.
Virtual Servers와 Virtual Machines(VM)는 모두 가상화와 하이퍼바이저를 사용하여 고유하고 분할된 가상 환경을 생성하지만, 이 둘 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.
위에서 설명한 것처럼 Virtual Servers는 웹 서버, 도메인 이름 서버, 프록시 서버, 애플리케이션 서버 와 같은 애플리케이션을 위한 물리적 Bare Metal Servers를 복제하는 데 사용됩니다. 반면에 Virtual Machines는 물리적 컴퓨터의 가상 표현을 만드는 데 사용됩니다. 클라우드 환경 제공업체는 일반적으로 가상 데스크톱을 제공하여 기본 하드웨어의 기능을 에뮬레이트하는 동시에 Virtual Machines를 호스트 컴퓨터로부터 격리합니다.
Virtual Machines는 호스트와 분리되어 있기 때문에 호스트 컴퓨터가 실행 중인 운영 체제에 관계없이 자체 운영 체제를 실행할 수도 있습니다. 이러한 이유로 Virtual Machines는 다양한 유형의 운영 체제에서 앱을 테스트할 수 있는 유용한 도구입니다. 또한 Virtual Machines는 더 큰 네트워크 에코시스템에서 격리될 수 있어 추가 보안을 제공하고 중요한 사이버 보안 상황을 보호할 수 있습니다.
IBM Power Virtual Servers는 IBM 클라우드 서비스에 액세스할 수 있는 구성 가능한 멀티테넌트 가상 IBM Power 서버입니다.
더 빠르고, 안전하게, 어디서나 구축. 모든 클라우드 공급업체의 온프레미스, 엣지 컴퓨팅 및 퍼블릭 클라우드 환경에서 앱을 일관성 있게 배포하고 실행할 수 있습니다.
IBM Cloud의 VPS 호스팅 솔루션은 클라우드 관리형 컴퓨팅 호스팅 하드웨어, 소프트웨어 통합 및 데이터 마이그레이션 지원으로 구성됩니다. 다양한 Virtual Servers, 네트워킹 및 스토리지 제품 중에서 선택하여 귀사에 적합한 솔루션을 구축하세요.