Virtual Servers와 Virtual Machines (VM) 는 모두 가상화와 하이퍼바이저를 사용하여 고유하고 분할된 가상 환경을 생성하지만, 이 둘 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.

위에서 설명한 것처럼 Virtual Servers는 웹 서버, 도메인 이름 서버, 프록시 서버, 애플리케이션 서버 와 같은 애플리케이션을 위한 물리적 Bare Metal Servers를 복제하는 데 사용됩니다. 반면에 Virtual Machines는 물리적 컴퓨터의 가상 표현을 만드는 데 사용됩니다. 클라우드 환경 제공업체는 일반적으로 가상 데스크톱을 제공하여 기본 하드웨어의 기능을 에뮬레이트하는 동시에 Virtual Machines를 호스트 컴퓨터로부터 격리합니다.

Virtual Machines는 호스트와 분리되어 있기 때문에 호스트 컴퓨터가 실행 중인 운영 체제에 관계없이 자체 운영 체제를 실행할 수도 있습니다. 이러한 이유로 Virtual Machines는 다양한 유형의 운영 체제에서 앱을 테스트할 수 있는 유용한 도구입니다. 또한 Virtual Machines는 더 큰 네트워크 에코시스템에서 격리될 수 있어 추가 보안을 제공하고 중요한 사이버 보안 상황을 보호할 수 있습니다.