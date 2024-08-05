양자 컴퓨팅(Quantum computing)이란 무엇인가요?

대부분의 종류의 작업과 문제에 대해선 클래식 컴퓨터가 최상의 솔루션으로 남을 것으로 예상됩니다. 그러나 과학자와 엔지니어가 매우 복잡한 문제에 직면하면 양자 컴퓨팅의 차례가 됩니다. 이러한 유형의 어려운 계산에서는 가장 강력한 기존 슈퍼컴퓨터조차도 양자 컴퓨팅에 비해 성능이 낮습니다. 가장 강력한 고전 슈퍼컴퓨터조차도 20세기 기술에 의존하는 바이너리 코드 기반 기계이기 때문입니다.

복잡한 문제는 많은 변수가 복잡한 방식으로 상호 작용하는 문제를 말합니다. 예를 들어, 분자 내 개별 원자의 행동을 모델링하는 것은 전자 간의 상호 작용이 모두 다르기 때문에 복잡한 문제입니다. 슈퍼콜라이더에서 새로운 물리학을 식별하는 것도 복잡한 문제입니다. 실질적인 규모에서 클래식 컴퓨터로는 해결할 수 없는 복잡한 문제가 몇 가지 있습니다.

클래식 컴퓨터는 대규모 분자 데이터베이스를 분류하는 것과 같은 어려운 작업에는 능숙할 수 있습니다. 하지만 분자가 어떻게 행동하는지 시뮬레이션하는 것과 같은 더 복잡한 문제를 해결하는 데는 어려움을 겪습니다.

오늘날 과학자들이 분자가 어떻게 행동하는지 알고 싶다면 분자를 합성하고 실제 세계에서 실험해야 합니다. 약간의 조정이 동작에 어떤 영향을 미치는지 알고 싶다면 일반적으로 새 버전을 합성하고 실험을 처음부터 다시 실행해야 합니다. 이는 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리는 과정으로, 의학 및 반도체 설계와 같은 다양한 분야의 발전을 저해합니다.

기존 슈퍼컴퓨터는 분자의 모든 부분이 동작할 수 있는 모든 가능한 방법을 탐색하기 위해 많은 프로세서를 사용하여 무차별 대입 방식으로 분자 행동을 시뮬레이션하려고 할 수 있습니다. 그러나 가장 단순하고 직관적인 분자를 지나고 나면 슈퍼컴퓨터는 멈춰 섭니다. 알려진 방법을 사용하여 분자 행동의 모든 가능한 순열을 처리할 수 있는 고전적인 컴퓨터는 없습니다.

양자 알고리즘은 이러한 분자 자체와 매우 유사하게 작동하는 알고리즘을 실행하는 다차원 계산 공간을 만들어 이러한 종류의 복잡한 문제에 대한 새로운 접근 방식을 취합니다. 이는 화학 시뮬레이션과 같은 복잡한 문제를 해결하는 훨씬 더 효율적인 방법입니다.

이에 대해 생각하는 한 가지 방법은 고전 컴퓨터가 분자가 어떻게 행동하는지 파악하기 위해 숫자를 계산해야 한다는 것입니다. 양자 컴퓨터는 숫자를 계산할 필요가 없으며 분자 시스템을 직접 모방할 수 있습니다.

양자 알고리즘은 또한 클래식 컴퓨터가 할 수 없는 방식으로 데이터를 처리하여 새로운 구조와 통찰력을 제공합니다.