양자 암호화란 무엇인가요?

지금까지 대부분의 사이버 보안 환경에서는 기존의 데이터 암호화만으로도 안전한 통신을 유지하는 데 충분했습니다. 그러나 양자 컴퓨팅의 부상은 가장 안전한 기존 암호화 알고리즘에도 실존적 위협이 되고 있습니다.

양자 암호화와 마찬가지로 양자 컴퓨팅은 양자 역학의 법칙을 활용하는 급속도로 떠오르는 기술입니다. 가장 빠르고 최첨단인 기존 컴퓨터와 비교했을 때, 양자 컴퓨터는 복잡한 문제를 몇 배나 빠르게 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.



수학자 Peter Shor는 1994년에 양자 컴퓨터가 기존 보안 시스템에 가하는 위협을 처음으로 설명했습니다. 오늘날의 암호화 시스템은 하나의 비밀 키를 사용하여 데이터를 암호화하고 해독하는 대칭형 시스템과 누구나 읽을 수 있는 공개 키와 권한이 있는 당사자만 액세스할 수 있는 개인 키를 사용하는 비대칭형 시스템으로 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 두 가지 유형의 암호화 시스템 모두 큰 소수를 곱하는 방식으로 키를 생성하며, 도청자나 해커가 이러한 암호화 키를 해독할 수 없도록 하기 위해 큰 수를 인수분해하는 데 필요한 대규모 컴퓨팅 성능에 의존합니다.

지구상에서 가장 강력한 슈퍼 컴퓨터라도 고급 암호화 표준(AES)이나 RSA와 같은 최신 암호화 알고리즘을 수학적으로 해독하려면 수천 년이 걸릴 것입니다. Shor의 알고리즘에 따르면, 기존 컴퓨터에서 큰 숫자를 푸는 데는 해커가 접근하기까지 평생이 걸릴 정도로 엄청난 컴퓨팅 성능이 필요하지만, 완전한 기능을 갖춘 양자 컴퓨터가 완성된다면 단 몇 분 만에 해답을 찾을 수 있습니다.

이러한 이유로 양자 암호화의 사용 사례는 모든 형태의 암호화에 대한 사용 사례가 있을 만큼 끝이 없습니다. 기업 정보부터 국가 기밀에 이르기까지 모든 것을 안전하게 보호해야 하는 경우, 양자 컴퓨팅으로 인해 기존 암호화 알고리즘이 쓸모없어지면 양자 암호화가 개인 데이터를 보호할 수 있는 유일한 수단이 될 수 있습니다. 전 세계 컴퓨터 과학자들이 실용적인 양자 기술을 개발하기 위해 밤낮으로 연구하고 있는 만큼, 양자 컴퓨팅 시대에 대비하기 위해 새로운 형태의 암호화를 개발하는 것도 매우 중요합니다. 한때 양자 컴퓨터는 이론적인 개념으로만 여겨졌지만, 전문가들은 양자 시대로 완전히 진입하는 데 불과 20~50년밖에 남지 않았다고 추정합니다.