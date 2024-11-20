QPU(양자 처리 장치)란 무엇인가요?

양자 컴퓨터의 양자 연산 부분을 포함하고 있는 QPU는 기후 변화, 의약 개발, 인공 지능 AI와 같은 인류가 직면한 어려운 문제를 해결하는 데 활용될 수 있습니다.

기존 컴퓨팅에서 중앙처리장치(CPU)를 "컴퓨터의 두뇌"라고 생각할 수 있는 것과 마찬가지로, 양자 처리 장치는 양자 컴퓨팅 시스템의 "두뇌"와 같은 기능을 합니다. CPU가 단순한 칩 그 이상이며 여러 다른 구성 요소를 포함하는 것처럼, QPU에는 메모리에 명령을 보관하고, 인풋 및 아웃풋 신호를 증폭 및 관리하고, 노이즈에서 신호를 분리하는 데 사용되는 제어 전자 장치 및 클래식 컴퓨팅 하드웨어뿐만 아니라 물리적 계산 큐비트가 포함되어 있습니다.

QPU는 모든 양자 컴퓨터의 핵심 구성 요소이며 양자 칩은 QPU의 핵심 구성 요소입니다. IBM에서 양자 칩은 초전도 부품으로 조각된 다층 반도체입니다. 이러한 구성 요소는 양자 계산을 수행하는 데 사용되는 물리적 큐비트입니다. 이 칩은 큐비트, 판독 공진기 및 인풋과 아웃풋을 위한 여러 배선 계층을 특징으로 하는 여러 계층으로 더 나뉩니다.