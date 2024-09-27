신경 처리 장치(NPU)란 무엇인가요?

고전적인 컴퓨터 과학의 세계에서 중앙 처리 장치(CPU)는 컴퓨터의 '두뇌'로 여겨집니다. CPU는 대부분의 전통적인 컴퓨팅 작업을 처리하며 광범위한 잠재적 애플리케이션을 담당합니다. 다양한 유형이 있지만 일반적으로 모든 CPU는 선형적인 순서로 작업을 수행하여 요청이 들어오는 순서대로 응답합니다.

1950년대부터 1990년대까지 CPU는 프로그램을 실행하고, 시스템을 제어하고, 입력/아웃풋(I/O)을 관리하기 위한 명령을 실행하여 거의 모든 컴퓨터 처리에 직결되었습니다.

까다로운 애플리케이션은 세대를 거듭할수록 CPU 설계를 하드웨어 한계까지 밀어붙여 종종 심각한 속도 저하 또는 시스템 장애를 일으켰습니다. 그러나 1980년대에 개인용 컴퓨터 게임과 컴퓨터 지원 설계(CAD)가 등장하면서 업계는 컴퓨터 그래픽을 렌더링할 수 있는 더 빠르고 효율적인 솔루션이 필요했습니다.

그래픽 처리 장치(GPU)는 처음에 메인 CPU의 까다로운 이미지 처리 작업을 오프로드하기 위해 만들어졌습니다. GPU는 선형 연산을 수행하는 데 더 적은 수의 코어를 사용하는 경향이 있지만, GPU는 대규모 작업을 여러 프로세서 및/또는 코어로 동시에 해결할 수 있는 작은 문제로 나누는 프로세스인 병렬 처리를 수행할 수 있는 수백 개에서 수천 개의 코어를 특징으로 합니다.

처음에는 비디오 및 이미지 처리 요구를 처리하기 위해 개발되었지만, GPU의 병렬 처리 기능으로 인해 블록체인 관련 작업 및 AI와 같은 다른 까다로운 컴퓨팅 애플리케이션에 고유하게 적합한 하드웨어가 되었습니다. GPU가 병렬 처리 또는 병렬 컴퓨팅을 수행할 수 있는 유일한 프로세서 유형은 아니지만, 병렬 처리에 매우 적합합니다. 그러나 GPU는 한계가 없는 것은 아니며 일반적으로 더 까다로운 작업을 실행하려면 매우 비싼 전력 소비가 필요합니다. GPU를 사용하면 성능이 향상되는 대신 에너지 비용이 증가합니다.

NPU 및 기타 AI 가속기는 더 효율적인 대안을 제공합니다. GPU의 고급 병렬 처리를 통합하고 개선한 NPU는 AI 작업을 위해 특별히 설계된 NPU는 더 낮은 전력 소비로 고성능을 제공합니다. 그리고 더 작은 물리적 설치 공간이라는 추가 보너스도 제공합니다.