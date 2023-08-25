엣지 AI란 무엇인가요?

간단히 말해서 엣지 AI 또는 "엣지의 AI"는 엣지 컴퓨팅과 인공 지능의 조합을 사용하여 상호 연결된 엣지 디바이스에서 직접 머신 러닝 작업을 실행하는 것을 의미합니다. 엣지 컴퓨팅을 사용하면 데이터를 디바이스 위치와 가까운 곳에 저장할 수 있으며, AI 알고리즘을 사용하면 인터넷 연결 여부에 관계없이 네트워크 엣지에서 바로 데이터를 처리할 수 있습니다. 이를 통해 밀리초 내에 데이터를 쉽게 처리하여 실시간 피드백을 제공할 수 있습니다.

자율 주행 자동차, 웨어러블 디바이스, 보안 카메라, 스마트 가전제품 등은 엣지 AI 기능을 활용하여 가장 필요한 순간에 사용자에게 실시간 정보를 신속하게 제공하는 기술입니다.

엣지 AI는 업계가 워크플로를 최적화하고, 비즈니스 프로세스를 자동화하고, 혁신을 위한 새로운 기회를 창출하는 동시에 지연 시간, 보안 및 비용 절감과 같은 문제를 해결하는 새로운 방법을 발견함에 따라 인기가 높아지고 있습니다.

IBM의 엣지 컴퓨팅 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.