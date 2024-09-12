양자 중심 슈퍼컴퓨팅이란 무엇인가요?

1994년 MIT 수학자 Peter Shor는 가상의 양자 컴퓨터를 사용하여 최고의 고전적 알고리즘보다 기하급수적으로 빠르게 큰 숫자를 소인수로 나눌 수 있는 알고리즘을 발견했습니다. 2년 후, Lov Grover는 기존 검색 알고리즘보다 빠르게 데이터베이스를 검색할 수 있는 양자 알고리즘을 발견했습니다. 이러한 발견으로 양자 컴퓨팅에 대한 관심이 크게 높아졌습니다.

Shor와 Grover는 이론적으로만 보더라도, 실용적인 양자 컴퓨터가 특정 복잡한 워크로드를 기존 방식보다 훨씬 빠르게(수십만 년이나 더 빠르게)처리할 수 있음을 증명했습니다. 전 세계의 최첨단 슈퍼컴퓨터들조차, 주요 데이터 센터나 대학에서 사용되는 수준이라 하더라도, 대규모 양자 워크플로를 충분히 빠르게 처리할 수 없습니다.

이제는 더 이상 이론에 머무르지 않고, IBM® Quantum Heron과 같은 양자 프로세서가 양자 컴퓨팅의 실현 가능성을 입증했습니다. 그러나 오늘날의 양자 컴퓨터는 처리할 수 있는 큐비트 수와 양자 컴퓨터 하드웨어에 내재된 오류 등의 장애물로 제한됩니다.

양자 중심 슈퍼컴퓨팅은 큐비트의 고유한 특성을 활용해 기존 시스템으로는 수행하기 어려운 계산을 실행함으로써, 양자 컴퓨팅과 기존 컴퓨팅의 장점을 결합합니다. 이 방식은 기존 워크플로에 양자 컴퓨터를 도입하여 기존 고성능 컴퓨팅의 한계를 극복하고, 두 시스템 모두의 계산 효율성과 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.

다음은 HPC와 양자 중심 슈퍼컴퓨팅의 주요 차이점입니다.

기존 HPC:

기존 컴퓨터 아키텍처를 기반으로 구축됨

이진 처리 구조와 선형적 확장성의 한계를 가짐

양자 중심 슈퍼컴퓨팅:

병렬 워크로드에서 양자 및 기존 리소스를 모두 활용하기 위해 양자 컴퓨터를 포함함

동일한 데이터 센터 또는 클라우드에서 양자 컴퓨터와 HPC 컴퓨팅 클러스터 간 작업을 조율하도록 최적화됨

특정 문제에 대해 양자 또는 기존 컴퓨팅 단독으로는 제공할 수 없는 잠재적으로 기하급수적인 속도 향상과 처리 능력을 제공함

실험적 양자 컴퓨팅이 빠르게 발전함에 따라, 양자 중심 슈퍼컴퓨팅은 양자 이점을 달성하기 위한 핵심적인 연결고리가 될 것으로 예상됩니다. 양자 이점은 양자 장비가 양자 시스템을 시뮬레이션하는 기존 하드웨어나 기존 방식보다 실제 문제를 더 잘 해결할 수 있는지를 판단하는 중요한 기준입니다. 그러나 양자 컴퓨팅이 기존 컴퓨팅을 완전히 대체할 것으로 예상되지는 않습니다. 대신, 양자 중심 슈퍼컴퓨터는 양자 컴퓨터와 기존 컴퓨터를 결합해 두 시스템이 협력하여 단독으로는 불가능한 계산을 수행하도록 합니다.

전 세계적으로 독일의 Jupiter, 일본의 Fugaku, 폴란드의 PSNC 등 여러 슈퍼컴퓨터 시설이 이미 양자 컴퓨팅 하드웨어를 도입하기 시작했습니다. IBM® Quantum Roadmap의 일환으로, IBM은 2033년까지 수천 개의 논리 큐비트를 갖춘 양자 중심 슈퍼컴퓨터를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.