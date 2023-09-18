데이터 통합이란 무엇인가요?

데이터 통합에는 여러 유형이 있으며 각각 고유한 강점과 약점이 있습니다. 가장 적합한 데이터 통합 방법을 선택하는 것은 조직의 데이터 요구 사항, 기술 환경, 성능 요구 사항 및 예산 제약 조건과 같은 요인에 따라 달라집니다.

ELT(추출, 로드, 변환)은 소스에서 데이터를 추출하여 데이터베이스나 데이터 웨어하우스에 로드한 다음 나중에 비즈니스 요구에 맞는 형식으로 변환하는 것입니다. 여기에는 데이터 정제, 취합 또는 요약이 포함될 수 있습니다. ELT 데이터 파이프라인은 속도와 확장성이 중요한 빅데이터 프로젝트 및 실시간 처리에서 일반적으로 사용됩니다.



ELT 프로세스는 최신 데이터 스토리지 시스템의 성능과 확장성에 크게 의존합니다. ELT는 데이터를 변환하기 전에 로드함으로써 이러한 시스템의 계산 능력을 최대한 활용합니다. 이 접근 방식을 사용하면 기존 방법에 비해 더 빠른 데이터 처리와 더 유연한 데이터 관리가 가능합니다.



ETL(추출, 변환, 로드)은 데이터를 변환한 다음 데이터 스토리지 시스템에 로드합니다. 즉, 변환이 데이터 스토리지 시스템 외부, 일반적으로 별도의 스테이징 영역에서 발생합니다.



성능 측면에서는 ELT가 최신 데이터 스토리지 시스템의 기능을 활용하기 때문에 더 우수한 경우가 많습니다. 반면 ETL 데이터 파이프라인은 변환 프로세스에 엄격한 데이터 정제 및 검증 단계를 포함할 수 있으므로 데이터 품질과 일관성이 가장 중요한 시나리오에서 더 적합한 선택이 될 수 있습니다.



실시간 데이터 통합은 소스 시스템에 사용 가능한 데이터가 있을 경우 즉시 데이터를 캡처하고 처리한 다음 이를 대상 시스템에 바로 통합하는 것입니다. 이 스트리밍 데이터 방식은 일반적으로 실시간 분석, 사기 탐지 및 모니터링과 같이 즉각적인 인사이트가 필요한 시나리오에서 사용됩니다.



실시간 데이터 통합의 한 형태인 변경 데이터 캡처(CDC)는 소스 시스템의 데이터에 대한 업데이트를 데이터 웨어하우스 및 기타 저장소에 적용합니다. 그런 다음 이러한 변경 사항을 다른 데이터 저장소에 적용하거나 ETL과 같은 다른 데이터 통합 도구에서 사용할 수 있는 형식으로 제공할 수 있습니다.



애플리케이션 통합(API)에는 원활한 데이터 흐름과 상호 운용성을 보장하기 위한 서로 다른 소프트웨어 애플리케이션 간의 데이터 통합이 포함됩니다. 이 데이터 통합 방법은 HR 시스템이 재무 시스템과 동일한 데이터를 사용하는 경우와 같이 서로 다른 앱이 데이터를 공유하고 함께 작업해야 하는 시나리오에서 일반적으로 사용됩니다.



데이터 가상화는 데이터가 물리적으로 상주하는 위치에 관계없이 서로 다른 소스의 데이터를 통합하여 볼 수 있는 가상 계층을 만드는 것입니다. 이를 통해 사용자는 물리적 데이터를 이동할 필요 없이 필요에 따라 통합 데이터에 액세스하고 쿼리할 수 있습니다. 통합 데이터에 대한 민첩성과 실시간 액세스가 중요한 시나리오에 유용합니다.

연합 데이터 통합을 사용하면 데이터가 원래 소스 시스템에 유지되고 이러한 서로 다른 시스템에서 실시간으로 쿼리가 실행되어 필요한 정보를 검색합니다. 데이터를 물리적으로 이동할 필요가 없고 분석을 위해 가상으로 통합할 수 있는 시나리오에 가장 적합합니다. 연합 통합은 데이터 중복을 줄이지만 성능 문제가 발생할 수 있습니다.