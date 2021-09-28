데이터 시각화는 다양한 목적으로 활용될 수 있지만, 데이터 팀에서만 사용하도록 제한되어 있는 것은 아니라는 점을 명심하세요. 경영진은 데이터 시각화를 활용하여 조직 구조와 위계를 전달하고, 데이터 분석가와 데이터 과학자는 데이터 시각화를 활용하여 패턴과 트렌드를 발견하고 설명합니다. Harvard Business Review (ibm.com 외부 링크)는 데이터 시각화를 아이디어 도출, 아이디어 표현(일러스트), 시각적 발견, 일상적 데이터 시각화의 네 가지 주요 목적으로 분류합니다. 아래에서 더 자세히 알아보겠습니다.

아이디어 도출

데이터 시각화는 일반적으로 팀 전체에서 아이디어 도출을 촉진하는 데 사용됩니다. 데이터 시각화는 프로젝트를 시작할 때 브레인스토밍 또는 디자인 싱킹(Design Thinking) 세션에서 다양한 관점의 취합을 지원하고 집단의 공통 관심사를 강조하여 보여주는 수단으로 자주 활용됩니다. 이러한 시각화는 일반적으로 다듬어지거나 정제되지 않지만, 팀이 주요 이해관계자를 위해 해결하고자 하는 문제에 관한 의견을 일치시킬 수 있도록 프로젝트의 기반을 설정하는 데 도움이 됩니다.

아이디어 일러스트

아이디어를 설명하기 위한 데이터 시각화는 전략이나 프로세스와 같은 아이디어를 전달하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 튜토리얼, 자격증 과정, 전문 센터와 같은 학습 환경에서 사용되지만, 조직 구조나 프로세스를 나타내는 데에도 사용될 수 있으며, 특정 작업을 위해 적합한 개인 간의 커뮤니케이션을 촉진합니다. 프로젝트 관리자는 워크플로를 설명하기 위해 간트 차트와 단계별 차트를 자주 사용합니다.데이터 모델링은 또한 추상화를 사용하여 기업 정보 시스템 내의 데이터 흐름을 표현하고 더 잘 이해할 수 있도록 하여 개발자, 비즈니스 분석가, 데이터 설계자 및 기타 관계자들이 데이터베이스 또는 데이터 웨어하우스의 관계를 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.

시각적 감지

시각적 발견과 일상적 데이터 시각화는 데이터 팀과 더욱 긴밀하게 연계됩니다. 시각적 발견은 데이터 분석가, 데이터 과학자 및 기타 데이터 전문가가 데이터 세트 내 패턴과 트렌드를 식별하는 데 도움이 되며, 일상적인 데이터 시각화는 새로운 인사이트를 찾은 다음 후속 스토리텔링에 도움이 됩니다.

데이터 시각화

데이터 시각화는 데이터 과학 프로세스의 중요한 단계로, 팀과 개인이 동료와 의사 결정권자에게 데이터를 더 효과적으로 전달하는 데 도움이 됩니다. 보고 시스템을 관리하는 팀은 일반적으로 정의된 템플릿 보기를 활용하여 성능을 모니터링합니다. 그러나 데이터 시각화는 성능 대시보드에만 국한되지 않습니다. 예를 들어, 텍스트 마이닝을 하는 동안 분석가는 워드 클라우드를 사용하여 이 비정형 데이터 내의 주요 개념, 트렌드 및 숨겨진 관계를 포착할 수 있습니다. 또는 지식 그래프에서 엔티티 간의 관계를 설명하기 위해 그래프 구조를 활용할 수도 있습니다. 다양한 유형의 데이터를 표현하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 이는 핵심 분석팀뿐 아니라 조직 전반이 활용해야 하는 스킬 세트라는 점을 명심하세요.