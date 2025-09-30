데이터 모델링이란?

데이터 모델링은 데이터 포인트 간의 연결 관계 및 구조를 알리기 위해 정보 시스템 전체나 그 일부를 시각적으로 표현하는 프로세스입니다. 시스템 내에서 사용되고 저장되는 데이터의 유형, 이 데이터 유형 간의 관계, 데이터를 그룹화하고 조직화하는 방식, 그 형식과 특성을 나타내는 데 그 목적이 있습니다.

데이터 모델은 비즈니스 요구 사항을 중심으로 빌드됩니다. 초기에 비즈니스 이해 관계자의 피드백을 바탕으로 규칙과 요구 사항을 정의합니다. 따라서 신규 시스템의 설계에 적용하거나 기존 시스템의 새 버전에 변경하여 적용할 수 있습니다.

데이터는 다양한 추상화 수준에서 모델링할 수 있습니다. 이 프로세스는 이해 관계자 및 최종 사용자로부터 비즈니스 요구 사항에 관한 정보를 수집하면서 시작합니다. 그런 다음 이 비즈니스 규칙을 데이터 구조로 변환하면서 구체적인 데이터베이스 설계를 완성합니다. 데이터 모델은 도로 지도, 건축가의 청사진, 또는 설계 대상을 더 정확히 이해하는 데 도움이 될 기타 공식적인 다이어그램에 비유할 수 있습니다.

데이터 모델링에서는 표준화된 스키마 및 공식적인 기법을 사용합니다. 그러면 전사적 범위에서 또는 그 이외의 영역에서도 공통적이고 일관성 있는, 그리고 예측 가능한 방식으로 데이터 리소스를 정의하고 관리할 수 있게 됩니다.

이상적으로, 데이터 모델은 비즈니스 요구 사항의 변화에 따라 진화하는 살아 있는 문서라 할 수 있습니다. 이는 비즈니스 프로세스를 지원하고 IT 아키텍처 및 전략을 계획하는 데 중요한 역할을 합니다. 데이터 모델은 벤더, 파트너, 또는 동종 업계 기업과도 공유할 수 있습니다.