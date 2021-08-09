비즈니스 인텔리전스(BI)란 무엇인가요?

비즈니스 인텔리전스 분석가는 원시 데이터를 의미 있는 인사이트로 변환하여 조직 내에서 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. BI 도구를 사용하면 비즈니스 사용자가 과거 및 현재, 타사 및 사내, 반정형, 소셜 미디어와 같은 비정형 데이터 등 다양한 유형의 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용자는 이 정보를 분석하여 비즈니스의 현재 수행 방식과 앞으로 수행해야 할 일에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

CIO 매거진은 다음과 같이 설명합니다. "비즈니스 인텔리전스가 비즈니스 사용자에게 무엇을 해야 하는지 또는 특정 경로를 선택할 경우 어떻게 될 것인지를 알려주는 것은 아니지만, 그렇다고 BI가 단지 보고서를 생성하는 것만은 아닙니다. 오히려 BI는 데이터를 조사하여 추세를 이해하고 인사이트를 도출할 수 있는 방법을 제공합니다."1

조직은 BI와 데이터 분석으로부터 얻은 인사이트를 활용하여 비즈니스 결정을 개선하고, 문제나 이슈를 식별하고, 시장 동향을 파악하고, 새로운 수익 또는 비즈니스 기회를 찾을 수 있습니다.