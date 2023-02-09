조직의 비즈니스 목표와 원하는 결과는 무엇인가요? 장기적인 전략적 목표와 단기적인 전술적 목표를 모두 고려해야 하며, 목표는 규정 및 규정 준수와 같은 외부 요인의 영향을 받을 수 있다는 점을 기억해야 합니다.

데이터 전략은 조직 및 다양한 비즈니스 라인 전반의 비즈니스 목표를 식별하고, 우선순위를 지정하고, 조정합니다. 여러 비즈니스 목표에 걸쳐 데이터 전략은 데이터 요구 사항, 측정값 및 KPI, 이해관계자, 필요한 데이터 관리, 기술 우선순위 및 능력을 식별합니다.

비즈니스와 우선순위가 변경됨에 따라 데이터 전략을 정기적으로 검토하고 업데이트하는 것이 중요합니다. 데이터 전략이 없다면 전략을 세워야 합니다. 시간이 오래 걸리지는 않지만 기여할 적절한 이해관계자가 필요합니다.

비즈니스 목표와 데이터 요구 사항을 명확하게 이해했으면 데이터 거버넌스 목표와 우선순위를 설정하세요. 예를 들어, 효과적인 데이터 거버넌스 프로그램은 다음과 같습니다.

더 정확하고 신뢰할 수 있는 의사 결정으로 이어질 수 있는 데이터 품질 개선

데이터 보안을 강화하여 민감한 정보 보호

업계 규정에 대한 규정 준수 및 보고 지원

데이터 자산의 전반적인 믿음와 신뢰성 향상

데이터의 접근성과 가용성을 높여 효율성과 생산성을 향상할 수 있습니다.

목표와 목적을 명확하게 정의하면 데이터 거버넌스 프로그램의 우선순위를 정하고 개발하여 궁극적으로 수익, 비용 절감 및 고객 만족도를 높일 수 있습니다.