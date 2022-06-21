오늘날 조직들은 지난 2년간의 디지털 가속화로 인해 끊임없는 데이터 증가를 경험하고 있습니다. 이 시기는 데이터 관리에 있어 훌륭한 기회를 제공하지만, 조직들이 하이브리드 및 멀티클라우드 환경을 도입함에 따라 엄청난 복잡성을 야기하기도 했습니다.
데이터 전략을 보완하고 강화하는 아키텍처를 선택할 때 데이터 패브릭이 데이터 리더들 사이에서 점점 더 뜨거운 주제가 되고 있습니다. 이러한 아키텍처 접근 방식은 데이터 접근을 간소화하고 대규모 셀프 서비스 데이터 소비를 촉진하여 비즈니스 가치를 극대화합니다.
IBM이 최근 개최한 데이터 패브릭 및 데이터 전략을 주제로 한 최고 데이터 및 기술 책임자 서밋에서 저는 세계적으로 권위 있는 여러 조직의 데이터 리더들과 함께 데이터 패브릭 아키텍처가 어떻게 적시에 적절한 사람에게 적합한 데이터를 제공하여 조직 전반의 더 나은 의사 결정을 이끌 수 있는지에 대해 흥미로운 대화를 나눴습니다.
데이터 패브릭은 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 다양한 데이터 소스를 오케스트레이션하여 분석, AI 및 애플리케이션을 지원하는 비즈니스 지원 데이터를 제공합니다. 이 강력한 데이터 관리 개념은 데이터 사일로를 허물어 데이터 거버넌스 및 개인정보 보호, 멀티클라우드 데이터 통합, 전체적인 360도 고객 뷰, 신뢰할 수 있는 AI 등 업계의 일반적인 사용 사례를 구체화할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다.
제가 2016년에 IBM에 다시 합류했을 때 엔터프라이즈급 데이터와 그 활용은 중요한 순간을 맞이하고 있었습니다. 클라우드 컴퓨팅과 AI의 발전으로 인해 데이터가 아웃풋을 넘어 훨씬 더 큰 역할을 할 수 있다는 것이 분명해졌습니다. 데이터는 조직의 모든 측면에 도움이 될 수 있는 자산으로 떠오르고 있었습니다.
새로 임명된 최고 데이터 책임자(CDO)로서 저는 IBM을 하이브리드 클라우드 및 AI 기반 엔터프라이즈로 만드는 것을 중심으로 한 비즈니스 데이터 전략을 수립하는 일을 담당했습니다. 제 목표는 적절한 사용자에게 데이터에 액세스할 수 있는 데이터 전략과 아키텍처를 구현하는 것이었습니다. 핵심은 데이터를 신뢰할 수 있고 안전하게 보호해야 하며, 개인정보 보호를 침해하지 않으면서 분석을 통해 비즈니스 가치를 창출하는 인사이트를 제공해야 한다는 것이었습니다.
우리가 발전하는 과정에서 중요한 부분은 2018년 5월에 시행된 EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 준비하는 일이었습니다. 보안, 거버넌스 및 규정 준수를 데이터 전략에 구축해온 우리의 여정은 여전히 고객과 클라이언트가 GDPR 대비 태세를 갖출 수 있도록 지원하는 디지털 솔루션으로 제공되고 있습니다.
우리 환경의 지속적으로 진화하는 복잡성 속에서 우리는 데이터 전략을 실행하기 위해 데이터 패브릭 아키텍처가 필요하다는 것을 인식했습니다. 데이터 패브릭의 핵심 이점은 데이터가 어디에 있고, 어디에 저장되어 있으며, 어떤 내용을 담고 있고, 누가 접근할 수 있는지를 자세히 보여주는 증강 지식 그래프를 제공한다는 점입니다. 데이터 패브릭의 주요 구성 요소인 증강 지식 그래프를 구축한 후 우리는 공급망에서 조달, 견적에서 현금 수취 과정에 이르기까지 주요 프로세스 전반에 AI를 적용하여 조직 전체의 지능형 자동화를 수행할 수 있는 강력한 위치에 서게 되었습니다. 이는 결국 사이클 타임을 크게 단축했습니다. 또한 우리의 비즈니스 전환 자체가 고객과 클라이언트를 위한 청사진 역할을 한다는 사실을 곧 깨달았습니다. 그러나 데이터 패브릭은 이 외에 무엇을 할 수 있을까요?
데이터 패브릭은 가시성을 창출하는 중앙 창 역할을 할 뿐만 아니라 또한 데이터 메시와 같은 구성 요소를 위한 유연한 기반을 제공합니다. 데이터 메시는 대규모 엔터프라이즈 데이터 아키텍처를 다양한 팀에서 관리할 수 있는 하위 시스템으로 분할합니다.
조직이 데이터 패브릭 기반을 구축함으로써 더 이상 모든 데이터를 단일 위치나 데이터 저장소로 이동할 필요가 없으며 완전히 분산된 접근 방식을 취할 필요도 없습니다. 대신 데이터 패브릭 아키텍처를 사용하면 논리적 또는 물리적으로 분산해야 하는 것과 중앙 집중화해야 하는 것 간의 균형을 맞출 수 있습니다.
데이터 패브릭은 데이터 소유자에게 셀프 서비스 및 생성 기능을 제공하고, 데이터 자산을 카탈로그화하고, 자산을 제품으로 변환하고, 연합 거버넌스 정책을 따르는 등 여러 가지 방식으로 데이터 메시의 기반을 마련합니다.
오늘날의 데이터 리더들은 주로 위험 완화, 수익 증대, 수익 향상이라는 세 가지 전략적 동인 중 하나에 집중하고 있습니다. 데이터 패브릭 아키텍처를 중심으로 전략을 구축할 때 흥미로운 점은 데이터 리더가 이러한 비즈니스 요구 사항을 동시에 해결함으로써 변화의 주체 역할을 할 수 있다는 점입니다.
IBM 서밋에서 데이터 리더들은 모두 우리가 데이터 관리 세계에서 훨씬 더 많은 탈중앙화가 이루어지는 새로운 단계에 접어들고 있다는 데 동의했습니다. 데이터 패브릭 및 데이터 메시와 같은 개념은 팀이 데이터 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 필요한 리소스와 툴에 온디맨드 방식으로 액세스할 수 있도록 지원하기 때문에 전략에서 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다.
하지만 논의할 내용은 더 많습니다. 새롭게 발간된 데이터 리더용 가이드 The Data Differentiator에서 데이터 전략을 설계하고 구현하기 위한 우리의 6단계 접근 방식을 확인할 수 있습니다. 이 정보는 고객 참여 과정에서 IBM 전문가들에 의해 지속적으로 테스트되고 최적화되며, 데이터를 기반으로 성공하기 위해 무엇이 필요한지에 대한 대화를 촉진하는 데 도움이 되도록 커뮤니티와 공유하고자 했습니다. 또한 데이터 관리 아키텍처가 수행하는 역할에 대한 논의도 포함되어 있습니다.
데이터 패브릭과 데이터 전략 실행에 대해 데이터 리더들이 전하는 더 많은 이야기를 듣고 싶다면 재생 영상을 시청하세요. CDO/CTO 서밋의 영상입니다.
