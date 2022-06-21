제가 2016년에 IBM에 다시 합류했을 때 엔터프라이즈급 데이터와 그 활용은 중요한 순간을 맞이하고 있었습니다. 클라우드 컴퓨팅과 AI의 발전으로 인해 데이터가 아웃풋을 넘어 훨씬 더 큰 역할을 할 수 있다는 것이 분명해졌습니다. 데이터는 조직의 모든 측면에 도움이 될 수 있는 자산으로 떠오르고 있었습니다.

새로 임명된 최고 데이터 책임자(CDO)로서 저는 IBM을 하이브리드 클라우드 및 AI 기반 엔터프라이즈로 만드는 것을 중심으로 한 비즈니스 데이터 전략을 수립하는 일을 담당했습니다. 제 목표는 적절한 사용자에게 데이터에 액세스할 수 있는 데이터 전략과 아키텍처를 구현하는 것이었습니다. 핵심은 데이터를 신뢰할 수 있고 안전하게 보호해야 하며, 개인정보 보호를 침해하지 않으면서 분석을 통해 비즈니스 가치를 창출하는 인사이트를 제공해야 한다는 것이었습니다.

우리가 발전하는 과정에서 중요한 부분은 2018년 5월에 시행된 EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 준비하는 일이었습니다. 보안, 거버넌스 및 규정 준수를 데이터 전략에 구축해온 우리의 여정은 여전히 고객과 클라이언트가 GDPR 대비 태세를 갖출 수 있도록 지원하는 디지털 솔루션으로 제공되고 있습니다.

우리 환경의 지속적으로 진화하는 복잡성 속에서 우리는 데이터 전략을 실행하기 위해 데이터 패브릭 아키텍처가 필요하다는 것을 인식했습니다. 데이터 패브릭의 핵심 이점은 데이터가 어디에 있고, 어디에 저장되어 있으며, 어떤 내용을 담고 있고, 누가 접근할 수 있는지를 자세히 보여주는 증강 지식 그래프를 제공한다는 점입니다. 데이터 패브릭의 주요 구성 요소인 증강 지식 그래프를 구축한 후 우리는 공급망에서 조달, 견적에서 현금 수취 과정에 이르기까지 주요 프로세스 전반에 AI를 적용하여 조직 전체의 지능형 자동화를 수행할 수 있는 강력한 위치에 서게 되었습니다. 이는 결국 사이클 타임을 크게 단축했습니다. 또한 우리의 비즈니스 전환 자체가 고객과 클라이언트를 위한 청사진 역할을 한다는 사실을 곧 깨달았습니다. 그러나 데이터 패브릭은 이 외에 무엇을 할 수 있을까요?