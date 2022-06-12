SQL은 데이터 유효성을 보장하는 데 가치가 있지만 NoSQL은 빅 데이터의 가용성이 더 중요할 때 좋습니다. 요구 사항 변화로 인해 회사가 확장해야 할 때도 좋은 선택입니다. NoSQL은 사용하기 쉽고 유연하며 뛰어난 성능을 제공합니다.

NoSQL은 대량의(또는 끊임없이 변화하는) 데이터 세트가 있거나 유연한 데이터 모델로 작업하거나 관계형 모델에 맞지 않는 요구 사항으로 작업할 때도 좋은 선택입니다. 비정형 데이터로 작업할 때는 문서 데이터베이스(예: CouchDB, MongoDB, Amazon DocumentDB)가 적합합니다. 강력한 무결성 보장 없이 키-값 저장소에 빠르게 액세스하려면 Redis가 최선의 선택일 수 있습니다. 많은 데이터에 대한 복잡하거나 유연한 검색이 필요한 경우 Elastic Search가 좋은 선택입니다.

확장성은 NoSQL 데이터베이스의 중요한 이점입니다. SQL과 달리, 기본 제공 샤딩 및 고가용성 요구 사항으로 인해 수평 확장이 가능합니다. 또한 Facebook에서 개발한 Cassandra와 같은 NoSQL 데이터베이스는 많은 서버에 분산된 방대한 양의 데이터를 처리하여 단일 장애 지점이 없고 가용성을 극대화합니다.

관계형 데이터베이스에 적합하지 않은 대량의 데이터에 의존하기 때문에 NoSQL 시스템을 사용하는 다른 대기업으로는 Amazon, Google, Netflix가 있습니다. 일반적으로 데이터 세트가 광범위할수록 NoSQL이 더 좋은 선택일 가능성이 높아집니다.