'싸고, 빠르고, 좋은 서비스 중 두 가지를 선택하세요'라는 제목으로 시작하는 조경사, 주택 도장공 또는 기타 기술자의 광고를 본 적이 있으신가요? CAP 정리는 유사한 유형의 논리를 분산 시스템에 적용합니다.

분산 시스템은 동시에 둘 이상의 노드(물리적 또는 가상 머신)에 데이터를 저장하는 네트워크입니다. 모든 클라우드 애플리케이션은 분산 시스템이므로 클라우드 앱을 설계할 때 CAP 정리를 이해해야 애플리케이션에 가장 필요한 특성을 제공하는 데이터 관리 시스템을 선택할 수 있습니다.

CAP 정리는 브루어 정리(Brewer's Theorem)라고도 불리는데, 이는 에릭 A. 브루어 교수가 2000년에 분산 컴퓨팅에 관한 강연에서 처음으로 주장했기 때문입니다. 2년 후, MIT 교수 세스 길버트(Seth Gilbert)와 낸시 린치(Nancy Lynch)는 '브루어의 추측(Brewer's Conjecture)'에 대한 증명을 발표했습니다.