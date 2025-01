NoSQL 데이터베이스란 무엇인가요?

이름에서 알 수 있듯이 문서 데이터베이스는 데이터를 문서로 저장합니다. 반정형 데이터를 관리하는 데 도움이 될 수 있으며 데이터는 일반적으로 JSON, XML 또는 BSON 형식으로 저장됩니다. 이렇게 하면 응용 프로그램에서 데이터를 사용할 때 데이터를 함께 유지하여 데이터를 사용하는 데 필요한 번역의 양을 줄일 수 있습니다. 또한 개발자는 데이터 스키마가 문서 간에 일치할 필요가 없기 때문에 더 많은 유연성을 얻을 수 있습니다(예: name vs. first_name). 그러나 이는 복잡한 트랜잭션의 경우 문제가 될 수 있으며 데이터 손상으로 이어질 수 있습니다. 문서 데이터베이스의 인기 있는 사용 사례에는 콘텐츠 관리 시스템 및 사용자 프로필이 포함됩니다. 문서 지향 데이터베이스의 예로는 MEAN 스택의 데이터베이스 구성 요소인 MongoDB가 있습니다.

MongoBD에 대해 더 알고 싶으신가요? IBM Cloud Databases for MongoDB 사용 시작하기에 대한 IBM 튜토리얼을 확인하세요.