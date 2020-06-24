마이크로서비스에 적합한 데이터베이스 선택하기

애플리케이션이 마이크로서비스로 리팩터링하기 시작하는 대부분의 애플리케이션과 비슷하다면, 아마도 하나의 대규모 관계형 데이터베이스로 작동하고 있다고 가정해도 무방할 것입니다. 더구나 이런 데이터베이스가 Oracle Database일 가능성은 거의 절반에 이르며, 나머지 지분은 DB2, SQL Server, Informix 같은 다른 관계형 데이터베이스나 MySQL, Postgres 같은 오픈 소스 데이터베이스들이 나눠 갖습니다. 실제로 (일반적으로 비용이 많이 드는) 엔터프라이즈 관계형 데이터베이스에서 벗어나는 것은 마이크로서비스로 리팩토링할 때 흔히 내세우는 이점 중 하나입니다.

이제 많은 마이크로서비스에서는 NewSQL이나 NoSQL과 같은 다른 유형의 데이터베이스를 선택하는 데, 여기에는 매우 합리적인 이유가 있습니다. 하지만 현재 사용하고 있는 관계형 데이터베이스를 한꺼번에 포기하는 것은 종종 무모한 결정일 수 있습니다. 대신, 기존 Java 코드를 리팩토링할 때 점진적인 접근 방식을 권장하는 것처럼, 데이터베이스를 변경하는 데 있어 좀 더 점진적인 접근법을 고려하는 것이 좋습니다.

그러나 권장하는 코딩의 점진적 접근 방식과 마찬가지로 데이터베이스 리팩토링의 점진적 접근 방식을 따를 때 가장 큰 문제는 어디서부터 시작해야 할지 결정하는 것입니다. 점진적 접근 방식을 결정한 후 가장 먼저 결정해야 할 것은 하나의 큰 데이터베이스를 사용할지 아니면 여러 개의 작은 데이터베이스를 사용할지 정하는 것입니다. 처음에는 말도 안 되는 소리처럼 들릴 수 있습니다. 물론 하나의 큰 데이터베이스를 원하지 않을 겁니다. 이건 모놀리스에 있는 것입니다! 그럼 먼저 무슨 뜻인지 설명해 드리도록 하겠습니다.

기본적으로 데이터베이스 서버와 데이터베이스 스키마를 구분하는 것부터 시작해야 합니다. Oracle이나 Db2 같은 엔터프라이즈 규모의 데이터베이스에 익숙한 분들에게는 당연한 이야기일 것입니다. 엔터프라이즈 환경에서는 보통 하나의 큰 Oracle 서버(또는 여러 작은 서버들로 구성된 RAC)가 있으며, 여러 팀이 각각 독립적인 데이터베이스(각각 별도의 스키마로 표현됨)를 이 서버에서 호스팅합니다. 이렇게 하는 이유는 라이선싱이 CPU별로 이루어지는 경우가 많기 때문이며, 회사는 비용 대비 최대한의 사용량을 얻고자 하기 때문입니다. 여러 팀을 하나의 큰 서버에 모으는 것이 이를 위한 한 가지 방법입니다. MySQL이나 PostgreSQLSQL 같은 오픈소스 데이터베이스에 익숙한 분들에게는 그리 일반적이지 않을 것입니다. 이런 구분이 그다지 필요하지 않기 때문입니다.

이것이 중요한 이유는 마이크로서비스를 위한 데이터베이스를 구축할 때 데이터베이스에서의 결합을 줄이거나 없애는 것이 중요하기 때문입니다. 하지만 이는 실제로는 데이터베이스 스키마 수준에서의 결합을 의미합니다. 동일한 정보, 즉 동일한 스키마 내의 동일한 테이블을 사용하는 두 개의 서로 다른 마이크로서비스가 있는 경우 문제가 발생합니다. 그림 1을 보면 무슨 뜻인지 알 수 있습니다.