NoSQL 데이터베이스란 무엇인가요?

NoSQL은 다양한 방식으로 데이터를 구성할 수 있는 다른 옵션을 제공합니다. NoSQL은 다양한 데이터 구조를 제공하여 데이터 분석, 빅데이터 관리, 소셜 네트워크, 모바일 앱 개발 등에 적용할 수 있습니다.

NoSQL 데이터베이스는 다음과 같은 기본 데이터 모델을 사용하여 정보를 관리합니다.

키-값 저장소

이는 일반적으로 NoSQL 데이터베이스의 가장 간단한 형태로 간주됩니다. 키-값 저장소: 이 스키마 없는 데이터 모델은 키-값 쌍의 사전으로 구성되며, 각 항목에는 키와 값이 있습니다. 키는 장바구니 ID와 같이 SQL 데이터베이스에서 찾을 수 있는 것과 유사할 수 있지만 값은 해당 사용자의 장바구니에 있는 각 개별 항목과 같은 데이터 배열입니다. 일반적으로 장바구니와 같은 사용자 세션 정보를 캐싱하고 저장하는 데 사용됩니다. 그러나 한 번에 여러 레코드를 가져와야 하는 경우에는 적합하지 않습니다. 오픈 소스 키-값 데이터베이스의 예로는 Redis와 Memcached가 있습니다.

문서 저장소

이름에서 알 수 있듯이 문서 데이터베이스는 데이터를 문서로 저장합니다. 반정형 데이터를 관리하는 데 도움이 될 수 있으며 데이터는 일반적으로 JSON, XML 또는 BSON 형식으로 저장됩니다. 이렇게 하면 응용 프로그램에서 데이터를 사용할 때 데이터를 함께 유지하여 데이터를 사용하는 데 필요한 번역의 양을 줄일 수 있습니다. 또한 개발자는 데이터 스키마가 문서 간에 일치할 필요가 없기 때문에 더 많은 유연성을 얻을 수 있습니다(예: name vs. first_name). 그러나 이는 복잡한 트랜잭션의 경우 문제가 될 수 있으며 데이터 손상으로 이어질 수 있습니다. 문서 데이터베이스의 인기 있는 사용 사례에는 콘텐츠 관리 시스템 및 사용자 프로필이 포함됩니다. 문서 지향 데이터베이스의 예로는 MEAN 스택의 데이터베이스 구성 요소인 MongoDB가 있습니다.

MongoBD에 대해 더 알고 싶으신가요? IBM Cloud Databases for MongoDB 사용 시작하기에 대한 IBM 튜토리얼 을 확인하세요.

와이드 컬럼 스토어

이러한 데이터베이스는 정보를 열에 저장하므로 사용자는 관련 없는 데이터에 추가 메모리를 할당하지 않고도 필요한 특정 열에만 액세스할 수 있습니다. 이 데이터베이스는 키-값 및 문서 저장소의 단점을 해결하려고 하지만 관리하기가 더 복잡한 시스템이 될 수 있으므로 신생 팀이나 프로젝트에는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 오픈 소스, 와이드 컬럼 데이터베이스의 예로는 Apache HBase와 Apache Cassandra가 있습니다. Apache HBase는 많은 빅 데이터 애플리케이션에서 일반적으로 사용되는 희소 데이터 세트를 저장하는 방법을 제공하는 Hadoop 분산 파일 시스템 위에 구축되었습니다. 반면 Apache Cassandra는 여러 서버에 걸친 대용량 데이터와 여러 데이터 센터에 걸친 클러스터링을 관리하도록 설계되었습니다. 소셜 네트워킹 웹사이트, 실시간 데이터 분석 등 다양한 사용 사례에 사용되고 있습니다.

그래프 저장소

이러한 유형의 데이터베이스는 일반적으로 지식 그래프의 데이터를 보관합니다. 데이터 요소는 노드, 에지 및 속성으로 저장됩니다. 모든 개체, 장소 또는 사람이 노드가 될 수 있습니다. 에지는 노드 간의 관계를 정의합니다. 예를 들어, 노드는 IBM과 같은 클라이언트일 수도 있고 Ogilvy와 같은 에이전시일 수도 있습니다. 이 관계를 IBM과 Ogilvy 간의 고객 관계로 분류할 수 있습니다.

그래프 데이터베이스는 그래프 내의 요소 간 연결 네트워크를 저장하고 관리하는 데 사용됩니다. Neo4j(IBM 외부 링크)는 오픈 소스 커뮤니티 에디션이 포함된 Java 기반 그래프 기반 데이터베이스 서비스입니다. 사용자가 온라인 백업 및 고가용성 확장에 대한 라이센스 또는 백업 및 확장이 포함된 사전 패키지 라이센스 버전을 구매할 수 있습니다.

인메모리 저장소

IBM solidDB와 같은 유형의 데이터베이스를 사용하면, 데이터가 디스크가 아닌 주 메모리에 상주하므로 기존의 디스크 기반 데이터베이스보다 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있습니다.

NoSQL 데이터베이스의 예

많은 기업이 NoSQL 환경에 진입했습니다. 위에서 언급한 것 외에도 몇 가지 인기 있는 NoSQL 데이터베이스는 다음과 같습니다.

Apache CouchDB는 JavaScript를 쿼리 언어로 사용하는 오픈 소스 JSON 문서 기반 데이터베이스입니다.

Elasticsearch, 전체 텍스트 검색 엔진을 포함하는 문서 기반 데이터베이스입니다.

Couchbase는 개발자가 클라우드, 모바일 및 엣지 컴퓨팅을 위한 응답성이 뛰어나고 유연한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 키-값 및 문서 데이터베이스입니다.

데이터베이스 상태에 대한 자세한 내용은 "데이터베이스 환경에 대한 간략한 개요"를 참조하십시오.