데이터 소스의 양이 급증하고 그에 따른 데이터가 증가함에 따라 데이터 사이언스는 모든 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나가 되었습니다. 결과적으로 데이터 과학자의 역할이 Harvard Business Review에서 "21세기의 가장 섹시한 직업"이라고 불린 것은 놀라운 일이 아닙니다. 점점 더 많은 조직이 데이터를 해석하고 비즈니스 결과를 개선하기 위해 실행 가능한 권장 사항을 제공하고자 데이터 사이언스에 의존하고 있습니다.
데이터 사이언스 라이프사이클에는 다양한 역할, 도구 및 프로세스가 포함되며, 이를 통해 분석가는 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 일반적으로 데이터 사이언스 프로젝트는 다음 단계를 거칩니다.
데이터 과학자는 데이터에서 산업별 인사이트와 답변을 추출하는 전문가입니다. 데이터 과학자는 일반적인 비즈니스 분석가 또는 데이터 분석가를 넘어서는 컴퓨터 과학 및 순수 과학 기술이 있으며, 자동차 제조, 전자 상거래 또는 의료 등 자신이 종사하는 비즈니스의 세부 사항을 심층적으로 이해합니다.
데이터 과학자는 다음을 수행할 수 있어야 합니다.
이러한 기술에 대한 수요가 높기 때문에 데이터 과학 경력에 뛰어드는 많은 개인이 인증 프로그램, 데이터 과학 과정 및 교육 기관에서 제공하는 학위 프로그램과 같은 다양한 데이터 과학 프로그램을 탐색합니다.
데이터 과학자가 반드시 데이터 사이언스 수명 주기와 관련된 모든 프로세스를 직접 담당하는 것은 아닙니다. 예를 들어 데이터 파이프라인은 일반적으로 데이터 엔지니어가 처리하지만 데이터 과학자는 유용하거나 필요한 데이터 종류에 대한 권장 사항을 제공할 수 있습니다. 데이터 과학자는 머신 러닝 모델을 구축할 수 있지만, 이러한 노력을 더 큰 수준에서 확장하려면 프로그램을 더 빠르게 실행하도록 최적화하기 위해 더 많은 소프트웨어 엔지니어링 기술이 필요합니다. 따라서 데이터 과학자는 기계 학습 엔지니어와 협력하여 기계 학습 모델을 확장하는 것이 일반적입니다.
데이터 사이언스자의 책임은 일반적으로, 그리고 특히 탐색적 데이터 분석 및 데이터 시각화 분야에서 데이터 분석가와 겹칠 수 있습니다. 그러나 데이터 사이언스자의 기술은 일반적으로 일반 데이터 분석가보다 광범위합니다. 상대적으로 데이터 사이언스자는 R 및 Python과 같은 일반적인 프로그래밍 언어를 활용하여 더 많은 통계 추론 및 데이터 시각화를 수행합니다.
"데이터 사이언스"과 "비즈니스 인텔리전스"(BI)라는 용어는 둘 다 조직의 데이터 및 해당 데이터 분석과 관련이 있기 때문에 혼동하기 쉽지만 초점이 다릅니다.
비즈니스 인텔리전스(BI)는 일반적으로 데이터 준비, 데이터 마이닝, 데이터 관리 및 데이터 시각화를 가능하게 하는 기술을 포괄하는 용어입니다. 비즈니스 인텔리전스 도구 및 프로세스를 통해 최종 사용자는 원시 데이터에서 실행 가능한 정보를 식별하여 다양한 산업 분야의 조직 내에서 데이터 기반 의사 결정을 용이하게 할 수 있습니다. 데이터 사이언스 도구는 이와 관련하여 많은 부분이 겹치지만 비즈니스 인텔리전스는 과거의 데이터에 더 중점을 두고 BI 도구의 인사이트는 본질적으로 더 설명적입니다. 데이터를 사용하여 이전에 발생한 일을 파악하여 조치를 취합니다. BI는 일반적으로 구조화된 정적(변경되지 않는) 데이터를 대상으로 합니다. 데이터 사이언스은 기술 데이터를 사용하지만 일반적으로 예측 변수를 결정한 다음 데이터를 분류하거나 예측하는 데 사용합니다.
데이터 사이언스와 BI는 상호 배타적인 것이 아니며, 디지털에 정통한 조직은 데이터에서 가치를 완전히 이해하고 추출하기 위해 두 가지를 모두 사용합니다.
데이터 사이언스자는 널리 사용되는 프로그래밍 언어를 사용하여 탐색적 데이터 분석과 통계적 회귀 분석을 수행합니다. 이러한 오픈 소스 도구는 사전 구축된 통계 모델링, 머신 러닝 및 그래픽 기능을 지원합니다. 이러한 언어에는 다음이 포함됩니다(자세한 내용은 "Python vs. R: What's the Difference?").
코드 및 기타 정보 공유를 용이하게 하기 위해 데이터 사이언스자는 GitHub 및 Jupyter Notebook을 사용할 수 있습니다.
일부 데이터 사이언스자는 사용자 인터페이스를 선호할 수 있으며, 통계 분석을 위한 두 가지 일반적인 엔터프라이즈 도구는 다음과 같습니다.
데이터 사이언스자는 Apache Spark, 오픈 소스 프레임워크 Apache Hadoop 및 NoSQL 데이터베이스와 같은 빅 데이터 처리 플랫폼도 능숙하게 사용할 수 있습니다. 또한 비즈니스 프레젠테이션 및 스프레드시트 응용 프로그램(예: Microsoft Excel)에 포함된 간단한 그래픽 도구, Tableau 및 IBM Cognos와 같은 목적용 상용 시각화 도구, D3.js(대화형 데이터 시각화 생성을 위한 JavaScript 라이브러리) 및 RAW 그래프와 같은 오픈 소스 도구를 포함하여 광범위한 데이터 시각화 도구에 능숙합니다. 기계 학습 모델을 구축하기 위해 데이터 사이언스자는 PyTorch, TensorFlow, MXNet 및 Spark MLib와 같은 여러 프레임워크를 자주 사용합니다.
데이터 사이언스의 가파른 학습 곡선을 감안할 때 많은 기업이 AI 프로젝트에 대한 투자 수익을 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 그들은 종종 데이터 사이언스 프로젝트의 잠재력을 최대한 실현하는 데 필요한 인재를 고용하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 격차를 해소하기 위해 멀티페르소나 데이터 사이언스 및 머신 러닝(DSML) 플랫폼으로 눈을 돌리고 있으며, 이를 통해 '시민 데이터 사이언스자'의 역할이 대두되고 있습니다.
멀티페르소나 DSML 플랫폼은 자동화, 셀프 서비스 포털 및 로우코드/노코드 사용자 인터페이스를 사용하므로 디지털 기술이나 전문 데이터 사이언스에 대한 배경 지식이 거의 또는 전혀 없는 사람도 데이터 사이언스 및 머신 러닝을 사용하여 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 또한 보다 기술적인 인터페이스를 제공하여 전문 데이터 사이언스자를 지원합니다. 다중 사용자 DSML 플랫폼을 사용하면 기업 전체의 협업이 촉진됩니다.
클라우드 컴퓨팅은 데이터 사이언스 프로젝트에 필요한 추가 처리 능력, 스토리지 및 기타 도구에 대한 액세스를 제공하여 데이터 사이언스을 확장합니다.
데이터 사이언스는 대규모 데이터 세트를 활용하는 경우가 많기 때문에 데이터 크기에 따라 확장할 수 있는 도구는 특히 시간에 민감한 프로젝트의 경우 매우 중요합니다. 데이터 레이크와 같은 클라우드 스토리지 솔루션은 대용량 데이터를 쉽게 수집하고 처리할 수 있는 스토리지 인프라에 대한 액세스를 제공합니다. 이러한 스토리지 시스템은 최종 사용자에게 유연성을 제공하여 필요에 따라 대규모 클러스터를 가동할 수 있도록 합니다. 또한 증분 컴퓨팅 노드를 추가하여 데이터 처리 작업을 신속하게 처리함으로써 비즈니스에서 더 큰 장기적 결과를 위해 단기적인 절충안을 만들 수 있습니다. 클라우드 플랫폼은 일반적으로 대기업이든 소규모 스타트업이든 최종 사용자의 요구 사항을 충족하기 위해 사용량 또는 구독과 같은 다양한 가격 책정 모델을 가지고 있습니다.
오픈 소스 기술은 데이터 사이언스 도구 세트에 널리 사용됩니다. 클라우드에서 호스팅되는 경우 팀은 로컬에서 설치, 구성, 유지 관리 또는 업데이트할 필요가 없습니다. 또한 IBM Cloud 를 비롯한 여러 클라우드 제공업체는 데이터 과학자가 코딩 없이 모델을 구축할 수 있도록 사전 패키징된 툴 키트를 제공하여 기술 혁신 및 데이터 인사이트에 대한 액세스를 더욱 보편화합니다.
기업은 데이터 사이언스을 통해 수많은 이점을 얻을 수 있습니다. 일반적인 사용 사례에는 지능형 자동화를 통한 프로세스 최적화, 향상된 타겟팅 및 개인화를 통해 고객 경험(CX)을 개선하는 것이 포함됩니다. 그러나 보다 구체적인 예는 다음과 같습니다.
다음은 데이터 사이언스 및 인공 지능의 몇 가지 대표적인 사용 사례입니다.
