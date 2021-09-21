데이터 과학자는 데이터에서 산업별 인사이트와 답변을 추출하는 전문가입니다. 데이터 과학자는 일반적인 비즈니스 분석가 또는 데이터 분석가를 넘어서는 컴퓨터 과학 및 순수 과학 기술이 있으며, 자동차 제조, 전자 상거래 또는 의료 등 자신이 종사하는 비즈니스의 세부 사항을 심층적으로 이해합니다.

데이터 과학자는 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

관련 질문을 하고 비즈니스 문제점을 파악할 수 있을 만큼 비즈니스에 대해 충분히 알고 있어야 합니다.





통계 및 컴퓨터 과학과 비즈니스 통찰력을 데이터 분석에 적용합니다.

데이터베이스 및 SQL에서 데이터 마이닝, 데이터 통합 방법에 이르기까지 데이터를 준비하고 추출하기 위한 다양한 도구와 기술을 사용합니다.





머신 러닝 모델, 자연어 처리, 및 딥 러닝을 포함한 예측 분석 및 인공 지능 (AI)을 사용하여 빅 데이터에서 인사이트를 추출합니다.

데이터 처리 및 계산을 자동화하는 프로그램과 알고리즘을 작성합니다.





모든 수준의 기술 이해도에서 의사 결정권자와 이해 관계자에게 결과의 의미를 스토리로 명확하게 전달하고 설명할 수 있습니다.





결과가 비즈니스 문제를 해결하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 설명합니다.





데이터 및 비즈니스 분석가, IT 아키텍트, 데이터 엔지니어, 애플리케이션 개발자와 같은 다른 데이터 사이언스 팀원들과 협업합니다.

이러한 기술에 대한 수요가 높기 때문에 데이터 과학 경력에 뛰어드는 많은 개인이 인증 프로그램, 데이터 과학 과정 및 교육 기관에서 제공하는 학위 프로그램과 같은 다양한 데이터 과학 프로그램을 탐색합니다.

데이터 과학자가 반드시 데이터 사이언스 수명 주기와 관련된 모든 프로세스를 직접 담당하는 것은 아닙니다. 예를 들어 데이터 파이프라인은 일반적으로 데이터 엔지니어가 처리하지만 데이터 과학자는 유용하거나 필요한 데이터 종류에 대한 권장 사항을 제공할 수 있습니다. 데이터 과학자는 머신 러닝 모델을 구축할 수 있지만, 이러한 노력을 더 큰 수준에서 확장하려면 프로그램을 더 빠르게 실행하도록 최적화하기 위해 더 많은 소프트웨어 엔지니어링 기술이 필요합니다. 따라서 데이터 과학자는 기계 학습 엔지니어와 협력하여 기계 학습 모델을 확장하는 것이 일반적입니다.

데이터 사이언스자의 책임은 일반적으로, 그리고 특히 탐색적 데이터 분석 및 데이터 시각화 분야에서 데이터 분석가와 겹칠 수 있습니다. 그러나 데이터 사이언스자의 기술은 일반적으로 일반 데이터 분석가보다 광범위합니다. 상대적으로 데이터 사이언스자는 R 및 Python과 같은 일반적인 프로그래밍 언어를 활용하여 더 많은 통계 추론 및 데이터 시각화를 수행합니다.