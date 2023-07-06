3가지 용어 중 가장 광범위한 용어인 인공지능(AI)은 인간의 지능과 문제 해결, 학습과 같은 인간의 인지 기능을 모방한 기계를 분류하는 데 사용됩니다. AI는 자동화와 예측을 사용해 얼굴 및 음성 인식, 의사 결정 및 번역과 같이 인간이 해왔던 복잡한 작업을 최적화하고 해결합니다.

AI의 범주



AI의 3가지 주요 범주는 다음과 같습니다.

ANI(Artificial Narrow Intelligence)

범용 인공지능(AGI)

ASI(Artificial Super Intelligence)

ANI는 '약'인공지능으로 간주되고, 다른 두 가지 유형은 '강'인공지능으로 분류됩니다. 우리는 체스 게임에서 이기거나 일련의 사진에서 사람을 식별하는 것과 같은 특정 작업을 완료하는 능력이 있는 인공지능을 약인공지능으로 정의합니다. 기업이 작업을 자동화하고 챗봇과 Siri, Alexa와 같은 가상 비서를 개발하도록 뒷받침하는 자연어 처리와 컴퓨팅 비전이 ANI의 예입니다. 컴퓨팅 비전은 자율 주행 자동차의 요소입니다.

AGI, ASI처럼 더 강력한 형태의 AI는 어조와 감정을 해석하는 능력과 같이 인간의 행동을 더 두드러지게 통합합니다. 강인공지능은 인간과 비견할 만한 능력으로 정의됩니다. AGI는 다른 인간과 동등한 성능을 발휘하는 반면, 초지능으로도 불리는 ASI는 인간의 지능과 능력을 능가합니다. 이 두 가지 형태의 강인공지능은 아직 존재하지 않지만, 이 분야에 대한 연구는 계속 진행 중입니다.

비즈니스용 AI 사용



전 세계적으로 약 35%의 기업이 AI를 사용하고 있고, 42%는 이 기술을 검토하고 있습니다. 레이블이 지정되지 않은 대량의 데이터를 학습하는 강력한 기반 모델을 사용하는 생성형 AI의 개발은 새로운 사용 사례에 맞게 조정될 수 있으며 AI 채택을 크게 가속화할 수 있는 유연성과 확장성을 제공할 수 있습니다. 초기 테스트에서 IBM은 생성형 AI가 기존 AI보다 최대 70% 더 빠르게 가치 실현 시간을 단축하는 것을 확인했습니다.

ML 기반 AI 애플리케이션을 사용하든, 파운데이션 모델을 사용하든, AI는 비즈니스에 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다. 맞춤형 AI 모델을 워크플로에 통합하고 고객 서비스, 공급망 관리, 사이버 보안과 같은 기능을 자동화하면 비즈니스가 현재의, 그리고 미래에는 더욱 높아질 고객의 기대치를 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다.

핵심은 양질의 데이터를 사용해 가장 실질적인 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 될 수 있도록 처음부터 올바른 데이터 집합을 식별하는 것입니다. 또한, 데이터가 메인프레임, 데이터 센터, 프라이빗/퍼블릭 클라우드, 엣지 등 어디에 저장되어 있든 데이터를 성공적으로 사용할 수 있는 하이브리드 AI 지원 아키텍처를 구축해야 합니다.

AI는 신뢰할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 기업의 평판이 손상되고 규제에 따른 벌금이 부과될 수 있습니다. 오해의 소지가 있는 모델과 편견이 포함된 모델이나 할루시네이션을 일으키는 모델을 사용하면 고객의 개인정보 보호, 데이터 권리, 신뢰에 막대한 손실을 초래할 수 있습니다. AI는 설명 가능하고, 공정하며, 투명해야 합니다.