Python과 R: 차이점은 무엇인가요?

데이터 과학이나 분석 분야에서 일하신다면 Python과 R의 논쟁에 대해 잘 알고 계실 것입니다. 두 언어 모두 인공 지능, 머신 러닝, 데이터 기반 혁신을 통해 미래를 실현하고 있지만, 장단점이 존재합니다.

여러 면에서 두 오픈 소스 언어는 매우 유사합니다. 누구나 무료로 다운로드할 수 있는 두 언어는 데이터 조작 및 자동화부터 비즈니스 분석 및 빅 데이터 탐색에 이르기까지 데이터 과학 작업에 적합합니다. 가장 큰 차이점은 Python은 범용 프로그래밍 언어인 반면, R은 통계 분석에 뿌리를 두고 있다는 점입니다. 점점 더 중요한 것은 어떤 프로그래밍 언어를 선택하느냐가 아니라 특정 사용 사례에 맞게 두 프로그래밍 언어를 최대한 활용하는 방법입니다.