그래프 신경망(GNN)은 실용적인 애플리케이션과 최첨단 머신 러닝 연구 모두에서 자주 사용되는 심층 신경망 아키텍처입니다. 이 아키텍처는 신경망 모델을 사용하여 개체와 그 관계에 대한 데이터를 나타내며, 실제 데이터 마이닝, 소셜 네트워크 이해, 지식 그래프, 추천 시스템 및 생물 정보학에 유용합니다.

GNN의 개발은 컨볼루션 신경망(CNN) 및 순환 신경망(RNN)과 같은 딥 러닝 알고리즘에서 착안했지만, 몇 가지 주요 차이점이 있습니다. CNN은 이미지의 픽셀처럼 격자형 구조를 지닌 데이터를 위해 설계되었습니다. 하나의 픽셀은 최대 8개의 다른 픽셀에 연결할 수 있습니다. 반대로, RNN은 텍스트의 단어 문자열처럼 각 요소가 최대 두 개의 다른 요소에 연결될 수 있는 시퀀스 구조에 맞게 조정됩니다. 그러나 그래프 구조화된 데이터에서 모든 요소는 하나 이상의 연결을 가질 수 있으며, 특정 요소에 대한 연결 수 간 일관성이 없을 수 있습니다.

신경망은 기하학적 딥 러닝1의 구현으로, 네 가지 기본 카테고리로 분류됩니다.

그래프와 유사한 데이터를 학습하는 그래프 기반 학습

그리드로 설명할 수 있는 데이터와 유사한 이미지 및 기타 데이터 유형에 대해 학습하는 그리드 기반 학습

정보가 상위 그룹과 어떻게 관련되어 있는지 학습하는 그룹 기반 학습 영역과 같은 그룹에서 데이터를 수집할 때(예: 지구 각지의 다양한 소스에서 수집된 지질 데이터) 매우 효과적입니다.

객체의 3D 모델 요소 분석 및 예측과 같이 정보가 불규칙한 메시에 어떻게 퍼져 있는지 학습하는 메시 기반 학습

GNN은 인공 지능 연구가 활발하게 진행되는 분야이며, Python과 TensorFlow 등의 프레임워크와 언어로 구축된 라이브러리와 툴킷으로 잘 지원되고 있습니다.