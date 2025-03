종종 인상적인 결과를 만드는 동일한 프로세스가 생성형 모델의 할루시네이션 을 일으켜, 잘못된 정보나 오해의 소지가 있는 정보를 산출하기도 합니다. 할루시네이션 또는 허구는 모델이 실제 세계에 존재하지 않는 학습 데이터 세트의 패턴을 인식할 때 발생합니다.

예를 들어, ChatGPT-4o mini에 "크레이머가 방글라데시로 가는 사인필드 에피소드는 무엇이지?"라는 질문을 던지자 다음과 같은 답변이 반환되었습니다.

크레이머는 사인필드의 145번째 에피소드인 'The Little Jerry'에서 방글라데시를 여행합니다. 이 드라마의 145번째 [sic] 에피소드로, 원래 시즌 8에서 방영되었습니다. 이 에피소드에서 크레이머는 방글라데시에서 장난감을 수입하려는 계획에 연루됩니다.

The Little Jerry는 사인필드의 145번째 에피소드로 시즌 8에서 방영되었는데, 크레이머가 수탉을 사서 훈련시키는 모습을 담고 있습니다. 이 수탉이 바로 Little Jerry입니다. 챗봇 에 같은 질문을 다시 던지자 두 번째, 다른 할루시네이션이 나타났습니다.

시즌 9의 18번째 에피소드인 'The Maldives' 에피소드에서 크레이머는 방글라데시를 방문합니다. 이 에피소드에서 크레이머는 여행 후 새로운 삶을 시작하려고 시도하며, 크레이머가 '방글라데시' 어부가 되는 이야기를 중심으로 스토리가 진행됩니다.

사실, 사인필드 시즌 9의 에피소드 18은 The Frogger이고, 여기서 크레이머는 경찰서를 방문합니다. 사인필드에서 The Maldives라는 에피소드는 존재하지 않으며, 쇼 전체에서 크레이머가 방글라데시에 가는 부분은 없습니다.