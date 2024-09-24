Claude AI란 무엇인가요?

Claude AI(Claude)는 리서치 회사인 Anthropic에서 개발한 생성형 인공 지능(AI) 챗봇 및 대규모 언어 모델(LLM) 제품군입니다. Claude는 자연어 처리(NLP)에 탁월하며, 텍스트, 오디오, 시각적 입력을 받아들이고 질문에 답할 수 있으며, 문서를 요약하고, 긴 형식의 텍스트, 다이어그램, 애니메이션, 프로그램 코드 등을 생성할 수 있는 멀티모달 기능을 제공합니다.
Claude Anthropic의 헌법적인 AI 철학을 고수합니다. 이는 윤리적 규범으로, Anthropic는 이를 Claude를 ChatGPT와 Google의 Gemini와 같은 경쟁 AI 모델과 차별화하는 지점이라고 생각합니다. 헌법적인 AI의 원칙은 AI 안전에 초점을 맞추고 있으며, AI 편향과 같은 유해한 행동을 피하면서 Claude가 더 유용한 응답을 제공할 수 있도록 안내하도록 설계되었습니다.
2024년 5월에 출시된 Claude 3에는 무료 AI 챗봇 1개와 프리미엄 AI 챗봇 2개가 포함되어 있습니다.
세 가지 Claude 3 모델에는 각각 고유한 사용 사례가 있습니다. 일반적으로 Claude AI를 사용하여 다음과 같은 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
Claude 2 및 1과 달리 Claude 3는 텍스트 기반 프롬프트와 함께 이미지 및 오디오 콘텐츠를 처리할 수 있는 멀티모달입니다. 예를 들어, Claude 3는 이미지를 기반으로 전자상거래 제품 설명을 생성할 수 있습니다. Claude 3는 자체적으로 텍스트가 아닌 콘텐츠를 생성할 수 없지만, Claude 3의 멀티모달 통합은 GPT-4와 경쟁할 수 있는 몇 가지 새로운 기능 중 하나입니다.
Gemini 및 OpenAI의 ChatGPT와 마찬가지로 Anthropic의 Claude AI 시스템 제품군은 신경망의 트랜스포머 아키텍처를 기반으로 합니다. 그러나 경쟁사와 달리 Claude는 헌법적인 AI의 원칙을 적용하여 행동을 관리합니다.
트랜스포머는 고성능 자연어 처리를 위해 구축된 AI 모델의 한 유형입니다. 복잡한 수학적 알고리즘을 적용하여 사용자 쿼리에 대한 가장 가능성이 높은 응답을 통계적으로 예측하는 방식으로 작동합니다. 트랜스포머의 워크플로는 네 가지 기본 단계로 나눌 수 있습니다.
트랜스포머는 사용자 쿼리를 토큰으로 나눕니다. 각 토큰은 단어 전체 또는 단어의 일부를 나타냅니다. AI 모델 가격은 일반적으로 토큰당 비용으로 표시됩니다. Claude Pro의 컨텍스트 창은 200,000 토큰1이며, 이는 최대 200,000 토큰 길이의 사용자 쿼리를 처리할 수 있음을 의미합니다.
현법적인 AI2는 AI 스타트업 기업인 Anthropic이 만든 일련의 AI 윤리이자 안전 원칙입니다. Anthropic은 Claude를 설계할 때 약 1,000명의 의견을 수렴하며 윤리적 생성형 AI 운영 및 책임감 있는 AI 사용에 대한 투표와 규칙 제안을 요청했습니다. 최종으로 제정된 규칙은 Claude의 학습 프로세스의 기반이 되었습니다.
헌법적인 AI의 처음 세 가지 규칙은 다음과 같습니다.
다른 모델의 경우 인간 트레이너가 인간 피드백을 통한 강화 학습(RLHF)이라는 프로세스를 통해 콘텐츠를 검토하는 반면, Claude의 모델은 RLHF와 두 번째 AI 모델을 통해 학습되었습니다. AI 피드백으로부터의 강화 학습(RLAIF)은 '트레이너' 모델에 Claude의 행동을 헌법적인 AI와 비교하고 그에 따라 수정하는 임부를 부여했습니다.
RLAIF는 학습 프로세스의 행동 조정 부분을 자동화하여 보다 저렴하고 효율적으로 윤리적 행동을 장려할 수 있습니다. 의도한 결과는 Claude가 스스로를 미세 조정하여 해로운 프롬프트를 피하는 법을 학습하는 동시에 프롬프트에 도움이 되는 답변을 생성하는 것입니다.
Anthropic은 Daniela와 Dario Amodei 남매를 포함하여 여러 전직 OpenAI 연구원 및 임원이 2021년에 설립한 AI 스타트업입니다. OpenAI는 계속해서 Microsoft의 지원을 받고 있는 반면, 이 회사는 Amazon과 Google에서 수십억 달러를 투자했습니다.
Amodei 남매는 OpenAI가 GPT-3.5를 출시하기 전 해인 2021년에 OpenAI와 결별했습니다. GPT-3.5는 오늘날 무료 ChatGPT AI 도구를 계속 지원하는 것과 동일한 AI 모델입니다. Amodei 남매는 다른 전직 OpenAI 연구원들과 함께 Anthropic AI를 설립하고 Claude AI를 만드는 작업에 착수했습니다.
Anthropic의 특징은 헌법적인 AI 학습 프로세스로 대표되는 윤리적 AI에 대한 명시된 접근 방식입니다.
Anthropic AI는 Claude 3를 출시할 때 일련의 LLM 벤치마킹 테스트를 수행하여 두 곳의 주요 경쟁사, OpenAI와 Google의 모델과 Claude 3를 비교하여 평가했습니다. 이러한 테스트와 그 외 테스트 모두에서 Claude는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 보여주었습니다.
Claude는 최대 200,000토큰(약 350페이지 분량의 텍스트)의 프롬프트를 처리할 수 있어, 관련 답변을 작성할 때 더 많은 정보를 기억하고 사용할 수 있습니다. 이에 비해 GPT-4 Turbo와 GPT-4o는 사용자를 128,000토큰으로 제한합니다.
더 많은 정보를 유지하는 Claude의 기능을 통해 사용자는 상세하고 데이터로 가득 찬 프롬프트를 만들 수 있습니다. 입력 시퀀스에 포함된 데이터가 많을수록 AI 모델의 답변의 관련성이 높아질 수 있습니다.
Anthropic이 Claude 3를 GPT-4 및 Gemini 1.0과 비교해 테스트했을 때3 Claude 3 Opus이 선택된 모든 평가 벤치마크에서 최고의 성능을 보였습니다. Gemini 1.0 Ultra는 6개의 비전 테스트 중 4개에서 1위를 차지했지만, Claude 모델 제품군도 비슷한 성능을 보였습니다.
그러나 GPT-4o 및 Gemini 1.5는 테스트 풀에 포함되지 않았습니다. 2024년 5월 GPT-4o를 공개했을 때4 OpenAI는 벤치마킹을 실시하여 진행된 6개 테스트 중 5개에서 이 새로운 플래그십 모델이 Claude 3 Opus를 능가한다는 것을 보여줬습니다.
데이터 개인정보 보호에 관심이 있는 사용자는 모든 사용자 입력 및 아웃풋은 30일 후에 삭제된다고 명시한 Anthropic의 데이터 보존 정책5을 높이 평가할 수 있습니다. Google의 Gemini for Google Cloud 데이터 정책6에 따르면 Google은 사용자 프롬프트를 사용하여 모델을 학습시키지 않습니다.
이와 비교하면 OpenAI는 사용자 데이터7를 유지하고 사용하여 모델을 추가로 학습할 수 있습니다. Google의 Gemini 앱 정책8 에 따라 사용자가 이 옵션을 수동으로 비활성화하지 않는 한 Google은 사용자 데이터를 보유할 수 있습니다.
Claude의 전반적인 성능은 경쟁사와 비교할 때 강력하지만 더 많은 사람들이 받아들이는 걸 지연시킬 수 있는 몇 가지 약점도 있습니다.
Claude는 GPT-4o에 비해 이미지를 생성할 수 있는 능력이 떨어집니다. Claude는 대화형 순서도, 엔터티 관계 다이어그램 및 그래프를 생성할 수 있지만 전체 이미지 생성에는 미치지 못합니다.
Microsoft와 Bing의 통합 덕분에 GPT-4는 사용자 쿼리에 응답할 때 인터넷을 검색할 수 있습니다. Claude는 새로운 학습 데이터로 정기적으로 업데이트되지만, Anthropic이 GPT-4와 동일한 방식으로 Claude를 인터넷에 개방할 때까지 지식 기반은 항상 몇 달 뒤쳐져 있습니다.
비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나서 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군, IBM Granite를 만나보세요. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
IBM watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.
1. How large is Claude Pro's Context Window? Anthropic, 2024년
2. Collective Constitutional AI: Aligning a Language Model with Public Input, Anthropic, 2023년 10월 17일
3. Introducing the next generation of Claude, Anthropic, 2024년 3월 4일
4. GPT-4o를 소개합니다, OpenAI, 5월 13일
5. How long do you store personal data?, Anthropic, 2024년
6. Google Cloud를 위한 Gemini에서 사용자 데이터를 사용하는 방법, Google, 2024년 9월 10일
7. How your data is used to improve model performance, OpenAI, 2024년 9월 17일
8. Gemini 앱 개인 정보 보호 허브, Google, 2024년 8월 28일