Google Gemini란 무엇인가요?

Gemini는 동명의 Google 생성형 AI(gen AI) 챗봇(구 Bard)을 구동하는 모델이기도 합니다. 이는 Anthropic의 Claude가 챗봇의 이름인 동시에 챗봇을 뒷받침하는 LLM 제품군의 이름인 것과 같습니다. Gemini 앱은 웹과 모바일 모두에서 기본 모델의 챗봇 인터페이스 역할을 합니다.

Google은 자사 기술 제품군에 Gemini 챗봇을 점진적으로 통합하고 있습니다. 예를 들어, Gemini는 Google Assistant 대신 최신 Google Pixel 9 및 Pixel 9 Pro 휴대폰의 기본 인공 지능(AI) 어시스턴트로 도입되습니다. Google Workspace에서는 Gemini가 Docs 사이드 패널에서 콘텐츠를 작성하고 수정하는 일을 돕고, Gmail 사이드 패널에서 이메일 초안 작성, 답변 추천, 사용자의 받은편지함에서 내 정보 검색에 도움을 줍니다.

다른 Google 앱도 Gemini를 통합하고 있습니다. 예를 들어 Google 지도는 Gemini 모델의 기능을 활용하여 장소와 지역에 대한 요약을 제공합니다.