인공 지능 (AI)은 엄청난 가치를 지니고 있지만 AI의 이점을 최대한 활용하려면 잠재적 위험에 직면하고 이를 처리해야 합니다. 신약을 발견하고, 질병을 선별하고, 기후 변화에 대응하고, 야생 동물을 보존하고, 생물 다양성을 보호하는 데 사용되는 것과 동일한 정교한 시스템은 해를 입히는 편향된 알고리즘과 보안, 개인 정보 보호, 심지어 인간의 존재를 위협하는 기술을 생성할 수도 있습니다.
AI의 10가지 위험 요소와 실행 가능한 위험 관리 전략을 자세히 살펴보세요. 여기에 나열된 AI 위험 중 상당수는 완화될 수 있지만 AI 전문가, 개발자, 기업 및 정부는 여전히 이러한 위험과 씨름해야 합니다.
인간은 선천적으로 편향되어 있으며 우리가 개발하는 AI는 우리의 편견을 반영할 수 있습니다. 이러한 시스템은 학습 데이터에 존재하고 AI 개발을 뒷받침하는 머신 러닝(ML) 알고리즘 및 딥 러닝 모델에 나타날 수 있는 편향을 의도치 않게 학습합니다. 이러한 학습된 편향은 AI를 배포하는 동안 지속되어 편향된 결과를 초래할 수 있습니다.
AI 편향은 잠재적으로 해로운 결과를 초래하는 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 성별을 차별하는 지원자 추적 시스템, 역사적으로 소외된 인구에 대해 정확도가 낮은 결과를 반환하는 의료 진단 시스템, 체계적으로 소외된 커뮤니티를 불균형적으로 표적으로 삼는 예측 치안 툴 등이 그 예입니다.
조치 실행:
악의적인 행위자는 AI를 악용하여 사이버 공격을 시작할 수 있습니다. 이들은 AI 툴을 조작하여 음성을 복제하고, 가짜 신원을 생성하고, 설득력 있는 피싱 이메일을 생성하며, 이 모든 행위는 사기, 해킹, 개인의 신원 도용 또는 개인 정보 보호 및 보안을 손상시킬 목적으로 이루어집니다.
그리고 조직은 생성형 AI와 같은 기술 발전을 활용하고 있지만, 생성형 AI 이니셔티브의 24%만이 보안을 유지하고 있습니다. 이러한 보안 부족으로 인해 데이터와 AI 모델이 침해에 노출될 위험이 있으며, 2024년 전 세계 평균 비용은 무려 488만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
조치 실행:
다음은 IBM 비즈니스 가치 연구소(IBM IBV)가 권고한 대로 기업들이 AI 파이프라인을 안전하게 보호할 수 있는 몇 가지 방법입니다.
대규모 언어 모델(LLM)은 가상 어시스턴트 및 대화형 AI 챗봇과 같은 많은 생성형 AI 애플리케이션의 기본 AI 모델입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이러한 언어 모델에는 엄청난 양의 학습 데이터가 필요합니다.
그러나 LLM을 학습시키는 데 도움이 되는 데이터는 일반적으로 웹 크롤러가 웹 사이트에서 정보를 스크레이핑하고 수집하여 얻습니다. 이 데이터는 사용자의 동의 없이 수집되는 경우가 많으며 개인 식별 정보(PII)를 포함할 수 있습니다. 고객 경험을 제공하는 다른 AI 시스템도 개인 데이터를 수집할 수 있습니다.
조치 실행:
AI는 상당한 탄소 발자국을 가진 에너지 집약적인 계산에 의존합니다. 대규모 데이터 세트에 대한 알고리즘을 훈련하고 복잡한 모델을 실행하려면 막대한 양의 에너지가 필요하여 탄소 배출 증가에 기여합니다. 한 연구에 따르면 단일 자연어 처리 모델을 학습하는 데 60만 파운드 이상의 이산화탄소가 배출되며, 이는 자동차의 평생 평균 배출량의 5배에 가까운 양입니다.1
물 소비도 또 다른 우려 사항입니다. 많은 AI 애플리케이션은 상당한 열을 발생시키고 냉각을 위해 많은 양의 물을 필요로 하는 데이터 센터의 서버에서 실행됩니다. 한 연구에 따르면 Microsoft의 미국 데이터 센터에서 GPT-3 모델을 훈련하는 데 540만 리터의 물이 소비되며, 10~50개의 프롬프트를 처리하는 데 표준 물병에 해당하는 약 500밀리리터가 사용된다고 합니다.2
조치 실행:
2023년 3월, OpenAI가 ChatGPT를 도입한 지 불과 4개월 후, 기술 리더들은 "GPT-4보다 강력한 AI 시스템 훈련"에 대한 즉각적인 6개월의 중단을 촉구하는 공개 서한을 보냈습니다.3 두 달 후, 'AI의 대부' 중 한 명으로 알려진 Geoffrey Hinton은 AI의 빠른 진화가 곧 인간의 지능을 능가할 수 있다고 경고했습니다.4 AI 과학자, 컴퓨터 과학 전문가 및 기타 유명 인사들의 또 다른 성명서가 이어졌으며, 핵 전쟁과 팬데믹으로 인한 위험과 동일하게 생각하여 AI로 인한 멸종 위험을 완화하기 위한 조치를 촉구했습니다.5
이러한 실존적 위험은 다른 AI 위험에 비해 덜 즉각적인 것으로 여겨지는 경우가 많지만 여전히 중요합니다. 강한 AI 또는 인공지능은 인간과 유사한 지능을 가진 이론적 기계이며, 인공 초지능은 인간 지능을 초월하는 가상의 고급 AI 시스템을 의미합니다.
조치 취하기:
강력한 AI와 초지능 AI는 공상 과학 소설처럼 보일 수 있지만, 조직은 이러한 기술에 대비할 수 있습니다.
생성형 AI는 아티스트의 형태를 포착하는 이미지, 가수의 목소리를 닮은 음악, 작가의 스타일과 같은 에세이와 시를 생성하는 등 크리에이티브를 능숙하게 모방한 기술이 되었습니다. 하지만 한 가지 중요한 질문이 생깁니다. AI가 생성한 콘텐츠의 저작권은 완전히 AI에 의해 생성되었는지, AI의 도움을 받아 제작되었는지에 관계없이 누구의 소유일까요?
AI 생성 저작물과 관련된 지적 재산권(IP) 문제는 여전히 진행 중이며, 소유권을 둘러싼 모호성은 기업에 과제를 안겨줍니다.
조치 실행:
AI는 고용 시장을 혼란에 빠뜨릴 것으로 예상되며, AI 기반 자동화가 근로자를 대체할 것이라는 두려움을 불러일으킵니다. 세계 경제 포럼(World Economic Forum) 보고서에 따르면 설문 조사에 참여한 조직의 거의 절반이 AI가 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상하고 있으며, 거의 4분의 1은 AI를 일자리 손실의 원인으로 보고 있습니다.6
AI는 머신 러닝 전문가, 로보틱 엔지니어, 디지털 혁신 전문가와 같은 직책의 성장을 주도하는 동시에 다른 분야의 일자리 감소를 촉진하기도 합니다. 여기에는 사무직, 비서직, 데이터 입력직, 고객 서비스직 등이 포함됩니다. 이러한 손실을 줄이는 가장 좋은 방법은 직원들이 AI 툴을 사용하여 업무를 개선할 수 있는 방법을 고려하는 사전 예방적 접근 방식을 채택하여 대체보다는 보강에 초점을 맞추는 것입니다.
조치 취하기:
단기적으로는 AI를 효과적으로 사용하기 위해 직원의 재교육과 기술 향상이 필수적입니다. 그러나 IBM IBV는 장기적인 세 가지 접근 방식을 권장합니다.
AI의 점점 더 불확실하고 진화하는 위험 중 하나는 책임감 부족입니다. AI 시스템에 문제가 발생하면 누가 책임을 져야 하나요? AI 툴이 해를 끼치는 결정을 내린 후 책임을 지는 사람은 누구인가요?
이러한 질문은 자율 주행 자동차와 관련된 치명적인 충돌 및 위험한 충돌, 얼굴 인식 시스템을 기반으로 한 잘못된 체포 등의 사건에서 핵심적인 질문입니다. 이러한 문제는 여전히 정책 입안자와 규제 기관에서 해결하고 있지만, 기업은 더 나은 AI를 위해 AI 거버넌스 전략에 책임을 통합할 수 있습니다.
조치 실행:
AI 알고리즘과 모델은 내부 메커니즘과 의사 결정 프로세스가 미스터리인 블랙 박스로 인식되는 경우가 많으며, 이 기술과 긴밀히 협력하는 AI 연구원들에게도 마찬가지입니다. AI 시스템의 복잡성으로 인해 특정 결론에 도달한 이유를 이해하고 특정 예측에 도달한 방법을 해석하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
이러한 불투명성과 이해 불가능성은 신뢰를 약화시키고 AI의 잠재적 위험성을 모호하게 만들어 선제적인 조치를 취하기 어렵게 만듭니다.
"이러한 모델에 대한 신뢰가 없다면 기업에서 AI의 혜택을 제대로 누릴 수 없습니다."라고 IBM Research의 저명한 연구 과학자이자 수석 매니저인 Kush Varshney는 AI의 신뢰, 투명성 및 거버넌스에 관한 IBM AI 아카데미 동영상에서 말합니다.
조치 실행:
사이버 공격과 마찬가지로 악의적인 행위자는 AI 기술을 악용하여 허위 정보와 허위 정보를 퍼뜨리고 사람들의 결정과 행동에 영향을 미치고 조작합니다. 예를 들어, 조 바이든 대통령의 목소리를 모방한 AI 생성 자동 녹음 전화는 여러 미국 유권자가 투표소에 가지 않도록 유도하기 위해 만들어졌습니다.11
AI는 선거와 관련된 허위 정보 외에도 딥페이크, 즉 누군가가 한 번도 하지 않은 말이나 행동을 하는 것으로 잘못 표현하도록 변조한 이미지나 동영상을 생성할 수 있습니다. 이러한 딥페이크는 소셜 미디어를 통해 확산되어 허위 정보를 증폭시키고, 평판을 손상시키고, 피해자를 괴롭히거나 갈취할 수 있습니다.
AI 할루시네이션도 허위 정보에 기여합니다. 이러한 부정확하지만 그럴듯한 결과물은 사소한 사실적 부정확성부터 해를 끼칠 수 있는 조작된 정보까지 다양합니다.
조치 실행:
AI는 많은 가능성을 내포하고 있지만, 잠재적인 위험도 따릅니다. AI의 잠재적 위험을 이해하고 이를 최소화하기 위한 사전 조치를 취하면 기업은 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
