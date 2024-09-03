인공 지능 (AI)은 엄청난 가치를 지니고 있지만 AI의 이점을 최대한 활용하려면 잠재적 위험에 직면하고 이를 처리해야 합니다. 신약을 발견하고, 질병을 선별하고, 기후 변화에 대응하고, 야생 동물을 보존하고, 생물 다양성을 보호하는 데 사용되는 것과 동일한 정교한 시스템은 해를 입히는 편향된 알고리즘과 보안, 개인 정보 보호, 심지어 인간의 존재를 위협하는 기술을 생성할 수도 있습니다.

AI의 10가지 위험 요소와 실행 가능한 위험 관리 전략을 자세히 살펴보세요. 여기에 나열된 AI 위험 중 상당수는 완화될 수 있지만 AI 전문가, 개발자, 기업 및 정부는 여전히 이러한 위험과 씨름해야 합니다.