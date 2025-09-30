이미지 분류란 무엇인가요?

이 방법은 특정 분류 작업 또는 목표에 맞게 엄격하게 개발된 이미지 수집 및 라벨링 프로세스에 의존합니다. 이 프로세스는 전문가가시각적 정보를 가장 많이 제공하는 이미지의 주요 특징을 선택하여 수작업으로 완료합니다. 규칙 기반 이미지 분류는 전문 지식으로 구성된 이러한 규칙을 적용하여 유사한 픽셀 클러스터를 클래스로 그룹화합니다. 또한 복잡한 머신 러닝 모델에 의존하지 않고도 해석 가능하고 사용자 지정 가능한 분류가 가능합니다.

정리해야 할 사진 상자가 있다고 상상해 보세요. 이 컬렉션에는 호수, 개, 자동차 사진이 포함되어 있습니다. 이 방법을 사용하면 사용할 수 있는 첨단 도구가 없기 때문에 목록을 만들어야 합니다.

목록은 다음과 유사할 수 있습니다.

'자동차'의 경우 타이어, 도어, 사이드 미러를 찾으세요.





'개'의 경우, 늘어진 귀, 흔들리는 꼬리, 긴 코를 확인합니다.





'호수'의 경우 물과 해안선이 많은 사진을 찾습니다.

이 예제는 규칙 기반 분류가 사람이 만든 사전 설정된 규칙과 도구에 의존한다는 것을 보여줍니다. 이 방법은 컴퓨터가 새로운 규칙을 스스로 '학습'하는 것과 대조됩니다. 이러한 형태의 이미지 분류에는 템플릿 일치 및 임계값과 같은 기술이 포함될 수 있습니다.

템플릿 일치는 템플릿 이미지를 더 큰 입력 이미지 위로 슬라이드하고 각 위치에서 유사성 지표를 계산하여 템플릿 이미지와 일치하는 영역을 찾는 작업입니다.

임계값은 설정된 컷오프 값을 기반으로 픽셀 값을 바이너리로 변환하여 이미지를 분할합니다. 이 방법은 강도에 따라 배경과 특징을 구분합니다.

이러한 기술은 규칙 기반 강화 학습과 결합되어, 강력하고 해석 가능한 이미지 분류 시스템에 기여합니다. 규칙 기반 분류는 k-최근접 이웃 또는 랜덤 포레스트 알고리즘을 구현하여 완료할 수 있습니다.