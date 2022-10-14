비전 검사란 무엇인가요?

육안으로 장비, 제품 및 자재를 검사하는 것은 가장 오래되고 간단한 형태의 비전 검사입니다. 이는 표면 수준의 결함을 감지하는 데 효과적이기 때문에 오늘날에도 제조, 에너지 산업 및 의료 분야에서 사용되고 있습니다.

디지털 이전 시대에는 검사관이 육안으로, 때로는 조명이나 돋보기와 같은 매우 간단한 도구를 사용하여 결함을 식별하도록 훈련받았습니다. 휴대용 고품질 카메라와 드론의 발전으로 비전 검사는 새로운 단계로 발전했습니다.

오늘날 기업은 기계, 제조된 제품 및 기타 물리적 운영 측면의 디지털 이미지와 비디오를 수집하여 비전 검사를 수행합니다. 비디오 영상 및 이미지를 사용한 검사는 원격 위치에서 실시간으로 수행하거나 이미지를 수집하는 카메라가 회수된 후 나중에 검토할 수 있습니다.

인공 지능(AI)을 사용하는 소프트웨어는 오늘날 비전 검사 자동화에도 사용됩니다. 컴퓨터가 이미지를 판독하고 허용 가능한 기준을 충족하는지 판단하도록 '학습'함으로써 기업은 비전 검사 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 때로는 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 이는 풍력 터빈 상단의 부식을 식별하는 것부터 제품의 전자 장치 내 결함이 있는 커넥터를 식별하는 것까지 다양하게 활용됩니다.

AI를 비전 검사 시스템에 통합한 한 가지 예로는 자동차 산업이 있습니다. 오늘날 자동차 제조업체는 이미지와 딥 러닝을 사용하여 생산 공정 초기에 결함을 빠르고 일관되게 식별합니다.

지능형 비전 검사라고도 하는 이 기술을 통해 조직은 광범위한 환경에서 더 빠르고 정확하며 비용 효율적으로 검사를 수행할 수 있습니다. 기업은 기계를 사용하여 비전 테스트를 수행함으로써 위험 지역과 저장 탱크와 같은 밀폐된 공간에 사람이 접근하지 못하도록 하여 비전 검사의 이점을 희생하지 않고도 작업자의 안전을 보호할 수 있습니다.