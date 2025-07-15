머신 러닝에서의 모델 선택

AI 모델 선택은 머신 러닝 시스템이 얼마나 잘 작동하는지를 결정하기 때문에 중요합니다. 다양한 모델에는 각각 강점과 약점이 있으며 올바른 모델을 선택하는 것은 프로젝트 성공에 직접적인 영향을 미칩니다. 모델 선택은 ML 모델을 생성하고 배포하기 위한 대규모 머신 러닝 파이프라인 의 초기 단계입니다.

일부 작업에는 대규모 데이터 세트 의 세부 정보를 캡처할 수 있는 복잡한 모델이 필요하지만, 이러한 모델은 새 데이터에 대한 일반화에 어려움을 겪을 수 있습니다. 컴퓨팅 및 리소스 요구 사항도 높아질 수도 있습니다. 다른 작업은 하나의 특정 목적을 위해 설계된 더 작고 간단한 모델에 더 적합합니다.

작업에 적합한 모델을 선택하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.